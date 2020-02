Ennepetaler Frühjahrsputz: Stadt lädt zum Reinemachen ein

Groß und Klein werden wieder in großen und kleinen Gruppen Müll am Straßenrand und in den Böschungen aufsammeln.

Ennepetal. Die Stadt lädt auch in diesem Jahr alle Bürger ein, beim Frühjahrsputz teilzunehmen und so für ein liebenswertes und schönes Stadtbild zu sorgen.

Der Frühjahrsputz in Ennepetal findet wieder am Freitag und Samstag, 24. und 25. April, statt. Dann werden wieder kleinere und größere Gruppen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Müllsäcken an der Hand, suchend am Straßenrand und in Böschungen zu sehen sein.

Bürgermeisterin Imke Heymann lädt auch in diesem Jahr alle Bürger in der Stadt ein, beim Frühjahrsputz teilzunehmen und damit für ein liebenswertes und schönes Stadtbild zu sorgen. Organisiert durch die Stadtbetriebe Ennepetal AöR werden Anmeldungen für die Aktion von Verena Rohlfs, 02333/6585-154, Fax 02333/ 6585-199 oder vrohlfs@ennepetal.de, angenommen.

Einladung in Rathauskantine

Für Samstag, 25. April, lädt Bürgermeisterin Imke Heymann alle Helfer von 12 bis 14 Uhr in die Kantine des Rathauses, Bismarckstraße 21, ein, um sich persönlich bei ihnen für ihr Engagement zu bedanken.