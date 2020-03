Die Kirche in Rüggeberg: Die zweite Pfarrstelle der Ev. Kirchengemeinde Milspe-Rüggeberg ist seit letztem Sommer vakant.

Rüggeberg-Homberge Ennepetal: Zweite Pfarrstelle in Ev. Gemeinde bleibt vakant

Ennepetal. Eigentlich sollte der neue Pfarrer für die vakante Pfarrstelle im Bezirk Rüggeberg-Homberge gewählt werden. Daraus wurde nichts.

Eigentlich sollte am Sonntag der neue Pfarrer für die vakante Pfarrstelle im Bezirk Rüggeberg-Homberge gewählt werden. Daraus wurde nichts. Beide verbliebenen Kandidaten zogen kurzfristig ihre Bewerbung zurück. Der Grund: Das Presbyterium konnte sich bei der Probeabstimmung wenige Tage zuvor auf keinen Bewerber verständigen.

Das hatten sich Kirchenkreis, Gemeinde und Gemeindeglieder anders vorgestellt. Seit letztem Sommer ist die zweite Pfarrstelle der Evangelischen Kirchengemeinde Milspe-Rüggeberg unbesetzt und wird es für unbestimmte Zeit noch bleiben. Kirchenkreis und Gemeinde suchen derweil nach einer raschen und guten Lösung. Wann die gefunden sein wird, ist offen. Die Vakanz kann also noch länger dauern. Doch der Reihe nach...

Stelle ist seit 21. Juli unbesetzt

Unbesetzt ist die Stelle seit vergangenem Sommer, als sich Pfarrer André Graf, der nach Namibia wechselte, am 21. Juli in einem festlichen Gottesdienst von der Gemeinde verabschiedete. Seitdem ist Christoph Grefe der einzig verbliebene Pfarrer in der großen Kirchengemeinde Milspe-Rüggeberg mit seinen zwei Bezirken.

Die unbesetzte Pfarrstelle wurde noch im Sommer ausgeschrieben, insgesamt vier Bewerbungen gingen ein. Drei von ihnen lud das Presbyterium schließlich zu Bewerbungsgesprächen ein. Doch der Kreis wurde noch kleiner. Ein Bewerber hatte sich auch auf eine andere Pfarrstelle beworben, in die er zwischenzeitlich gewählt wurde. Damit verblieben nur noch zwei Kandidaten, die das Presbyterium jeweils zu Probepredigten einlud.

Das Besetzungsverfahren sah eigentlich vor, dass der neue Pfarrer am Sonntag, 8. März, in einem Wahlgottesdienst in der Milsper Kirche gewählt werden würde. Die Wahl durchs Presbyterium wäre im Beisein der Gemeinde erfolgt. Doch soweit kam es nicht.

Denn: Üblich bei einem solchen Verfahren ist eine Probeabstimmung des Presbyteriums im Vorfeld der Wahl. Sie fand nach Mitteilung des Kirchenkreises ein paar Tage vorher statt. Offensichtlich konnte keiner der beiden Pfarrer das Presbyterium ausreichend überzeugen. In der Mitteilung des Kirchenkreises heißt es dazu: „Es zeigte sich, dass keiner der beiden Kandidaten die erforderliche Stimmenmehrheit bekommen würde.“ Nötig für die Wahl wäre die absolute Mehrheit gewesen. Bei dem 15-köpfigen Presbyterium plus Pfarrer Christoph Grefe wären das neun Stimmen gewesen, die niemand der beiden Bewerber bekam.

Warum keiner der beiden Pfarrer ausreichend überzeugen konnte, darüber hüllt sich der Kirchenkreis aus Rücksicht auf die Betroffenen in Schweigen. Nur soviel: Pfarrer Christoph Grefe habe sich nach der Probeabstimmung umgehend mit den Beiden in Verbindung gesetzt, mit der Folge, dass daraufhin „beide ihre Bewerbungen zurückgezogen haben“, wie es in der Mitteilung des Kirchenkreises heißt.

Die Kirchengemeinde steht damit weiter mit leeren Händen da und sucht nun gemeinsam mit dem Kirchenkreis nach einer Lösung. Man sei nach allen Kräften bemüht, versicherte Harald Bertermann, Referent für Öffentlichkeitsarbeit im Ev. Kirchenkreis Schwelm.

Formal ist das Bewerbungsverfahren mit dem Rückzug der verbliebenen Kandidaten nicht abgeschlossen, betonte Superintendent Andreas Schulte. Was Hoffnung macht: Kirchengemeinde und Kirchenkreis stünden bereits in Kontakt mit der Landeskirche. Gemeinsam wolle man prüfen, ob von der Evangelischen Kirche von Westfalen (EKvW) noch eine andere Bewerberin oder ein anderer Bewerber vermittelt werden kann.

Ev. Kirchengemeinde Zwei Pfarrbezirke Die Evangelische Kirchengemeinde Milspe-Rüggeberg besteht aus zwei Pfarrbezirken. Zum einen aus dem Pfarrbezirk Milspe-Büttenberg. Die Stelle dort besetzt Pfarrer Christoph Grefe. Zum anderen aus dem Pfarrbezirk Rüggeberg-Homberge. Die Pfarrstelle dort wurde bis vergangenen Sommer durch André Graf bekleidet, der nach Namibia wechselte. Kurz danach begann das Bewerbungsverfahren für die Nachbesetzung.

Allerdings: Sollten die Gespräche mit der Evangelischen Kirche von Westfalen erfolglos bleiben, müsste die zweite Pfarrstelle der Evangelischen Kirchengemeinde Milspe-Rüggeberg neu ausgeschrieben werden, wie es in der Mitteilung heißt. Wieviel Zeit der Gemeinde und dem Kirchenkreis bis dahin noch bleibt, war am Montag nicht zu erfahren.

So oder so. „Es wird auf jeden Fall wohl noch eine Weile dauern, bis das Pfarrteam in der Ev. Kirchengemeinde Milspe-Rüggeberg wieder komplett ist“, teilte der Kirchenkreis mit. „Für die Gemeinde und vor allem für den zurzeit einzigen Gemeindepfarrer, Christoph Grefe, bedeutet diese lange Vakanz eine enorme Belastung“, ist man sich der belastenden Situation bewusst.

Aus diesem Grund sei das Presbyterium aktuell darum bemüht, gemeinsam mit dem Kirchenkreis eine Übergangslösung zu finden. „Denkbar wären hier z.B. Gastdienste anderer Pfarrer“, erklärt Pfarrer Christoph Grefe.