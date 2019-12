Ennepetal. Urplötzlich steht der VW Polo des Ennepetalers während der Fahrt in Flammen und brennt am Straßenrand komplett aus.

Ennepetal: VW Polo geht während der Fahrt in Flammen auf

Urplötzlich steht der VW in Flammen: Lichterloh brannte am Montagmorgen gegen 10 Uhr ein VW Polo auf der Bülbringer Straße. Der Besitzer, der in Bülbringen wohnt, wollte den Wagen wegen eines technischen Defekts in die Werkstatt bringen, doch so weit kam er gar nicht.

Denn nur wenige Meter von seinem Zuhause entfernt, stand sein Auto plötzlich in Flammen. Glücklicherweise konnte er sich noch in Sicherheit retten und die Feuerwehr alarmieren.

Als die in der Ortschaft zwischen Oberbauer und Breckerfeld eintraf, stand der Volkswagen in Vollbrand und war bereits recht komplett zum Opfer der Flammen geworden. „Wir gehen als Brandursache von eine technischen Defekt aus“, sagt Sonja Wever auf Nachfrage dieser Zeitung.

Die Straße blieb für die Dauer des Einsatzes gesperrt.