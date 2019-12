Ennepetal: VGS Königsfeld wirft Mitglieder raus

Diese Premiere ist der Höhepunkt in den heftigen Auseinandersetzungen, die hinter den Kulissen des Ennepetaler Vereins für Gesundheitssport (VGS) Königsfeld toben: Detlef Mittelstädt, Helmut Kolb und Andreas Rippa sind die ersten Mitglieder, die in der Jahrzehnte langen Geschichte vom Vorstand aus dem fast 1400 Mitglieder zählenden Verein ausgeschlossen werden. Während die Vorsitzende Eva Dopke keine andere Möglichkeit sah, um den Frieden bei den Rehasportlern wieder herzustellen, wollen die drei Ausgestoßenen nicht klein beigeben. Ihr Plan: Zur Mitgliederversammlung im ersten Quartal 2020 wollen sie einem neuen Vorstand von außen helfen, die Macht im Verein zu übernehmen, um dann wieder selbst aufgenommen zu werden.

Der VGS Königsfeld kommt seit vielen Jahren nicht zur Ruhe, die jüngsten Streitigkeiten gründen sich auf den Entlassungen mehrerer Übungsleiter, die die Mitglieder beispielsweise der Herzsportgruppe nicht nachvollziehen können. Aus ihrer Sicht sei der Vorstand seinen Mitgliedern jegliche Erklärung schuldig geblieben. Sie fragten: „Was hat der Vorstand zu verbergen?“, und initiierten eine außerordentliche Mitgliederversammlung im Haus Ennepetal im September, die jedoch völlig eskalierte anstatt den aufgescheuchten Verein zu befrieden.

Unsportliches Verhalten

Die drei maßgeblichen Kritiker Helmut Kolb, der seit 17 Jahren im Verein seinen Gesundheitssport betrieb, sowie Detlef Mittelstädt und Andreas Rippa – jeweils seit sieben Jahren zahlende Mitglieder – bekamen im Nachgang der Versammlung Post aus dem Vorstandsbüro. Sie sollten zu Anhörungen erscheinen, weil Mitglieder den Ausschluss der drei Männer aus dem Verein beantragt hätten. Der Vorwurf an alle Drei lautet: grobes unsportliches Verhalten und begründet sich laut des Vorstands darauf, was im Rahmen der außerordentlichen Mitgliederversammlung passiert ist. Sie sollen Mitglieder und den Vorstand beleidigt und bedroht haben.

Während Helmut Kolb sich zu den Vorwürfen schriftlich äußerte erschienen die beiden anderen zu ihren Anhörungen. Das Ergebnis ist bei allen Dreien das selbe: Rauswurf. „Das stand vorher bereits fest. Während der Anhörung sprach nur Frau Dopke, der Rest nickte alles ab“, sagt Andreas Rippa. Und Helmut Kolb ergänzt: „Wir haben niemanden bedroht oder beleidigt. Wir wollten uns Gehör verschaffen und nur wissen, was warum in unserem Verein vorgeht.“ Der Vorstand regiere nach Gutsherrenart und wolle alle Fragesteller klein halten. „Nun ist sogar den Übungsleitern untersagt worden, eine Nähe zu den Teilnehmern aufzubauen. Drachenbootrennen, Minigolf, Bogenschießen, als das was früher noch Spaß gemacht hat, ist jetzt verboten“, sagt Detlef Mittelstädt, der genau wie Kolb und Rippa den Ausschluss nicht hinnehmen will. Die Hoffnung des Trios: Es findet sich jemand, der die Dinge im VGS Königsfeld genauso bewertet wie die Männer und in der kommenden Mitgliederversammlung für den Vorsitz kandidiert. „Wenn Eva Dopke nicht mehr Vorsitzende ist, stellen wir Anträge zur Wiederaufnahme“, sagen die Geschassten.

Einstimmiges Votum des Vorstands

Die bewertet die Vorkommnisse naturgemäß anders: „Mitglieder haben den Ausschluss beantragt und nach einem satzungsgemäßen Verfahren sind die Entscheidungen im Vorstand einstimmig gefallen. Alle sind sehr fair angehört worden“, sagt Eva Dopke auf Nachfrage dieser Zeitung. Das Verhalten der Drei sei derart gravierend gewesen, dass eine direkte Konfrontation mit den Mitgliedern, die die Anträge gestellt haben, nicht möglich gewesen sei. „Der Ausschluss ist immer die letzte Instanz. Hätte es eine andere Möglichkeit gegeben, wir hätten sie gewählt“, sagt die Vorsitzende. Möglichen Gegenkandidaten um Vorstandsämter blickt sie gelassen entgegen: „Die Mitglieder müssen die Wahl haben, da ist es doch gut, wenn es mehrere Kandidaten gibt. Vor allem, weil sich in der Vergangenheit die Leute nicht um die Posten gerissen haben.“ Es sieht ein wenig nach einer Fortsetzung im Streit beim VGS Königsfeld aus.