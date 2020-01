Ennepetal. Die Polizei sucht einen schwarzen SUV, der am Montag in Ennepetal-Milspe beim Abbiegen mit einem Rettungswagen zusammengestoßen war.

Ennepetal: SUV nach Zusammenstoß mit Rettungswagen gesucht

Ein Rettungswagen befand sich am Montag, 30. Dezember, um 12.15 Uhr auf dem Weg zu einem Einsatz in Ennepetal. Der 22-jährige Fahrer war mit Blaulicht und Martinshorn auf der Kölner Straße unterwegs und bog in die Voerder Straße ab. Ein bisher unbekannter SUV befand sich auf der Voerderstraße und bog nach links auf das Gelände eines Supermarktes ab. Er übersah den herannahenden Rettungswagen im Gegenverkehr und es kam zum Zusammenstoß. Der Rettungswagenfahrer benachrichtigte die Polizei, begab sich jedoch direkt weiter zu seiner ursprünglichen Einsatzörtlichkeit. Der Unfallverursacher entfernte sich scheinbar ebenfalls von der Örtlichkeit, ohne Angaben zu seiner Person oder seines Fahrzeuges zu hinterlassen. Es soll sich um einen schwarzen SUV, vermutlich einen Nissan Qashqai, gehandelt haben. Das Fahrzeug müsste an der rechten Fahrzeugseite beschädigt sein. Der Fahrer war männlich und etwa 40 Jahre alt.

Es werden Zeugen gesucht, die weitere Angaben zu dem Unfallgeschehen oder dem Unfallverursacher geben können. Hinweise werden unter der entgegengenommen.