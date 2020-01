Ennepetal: So klappt’s mit den guten Vorsätzen

Weihnachten ist vorbei, die Pfunde sollen runter, und im neuen Jahr muss endlich was für die Gesundheit getan werden. Spätestens im Fitnessstudio treffen all die guten Wünsche auf die Wirklichkeit. Dominik Naletilic, Studioleiter von Clever Fit Ennepetal an der Voerder Straße, hat mit unserer Redaktion über gute Vorsätze, über das Scheitern und wie man seine Ziele erreichen kann gesprochen.

Und wie war’s? Haben Sie wieder viele Kunden im neuen Jahr begrüßt?

Ja, klar. Man kann die Uhr danach stellen. Das ist in jedem Studio so. Im Januar haben wir immer den größten Ansturm. Dann merkt man richtig: Es ist hier viel mehr los. Der November ist dagegen richtig tot. Im Dezember, zur Weihnachtszeit, geht es los. Dann zieht die Nachfrage an. Der Januar ist – übers Jahr gesehen – der Monat mit den meisten Neuanmeldungen.

Mit welchen guten Vorsätzen kommen die Leute zum Fitnessstudio?

Das ist ganz verschieden. Die meisten wollen wieder fit werden oder sie wollen abnehmen. Aber hinter den Vorsätzen steckt prinzipiell immer viel mehr dahinter. Für die Älteren spielt auch Gesundheit eine große Rolle. Sie kommen, um was Gutes für ihren Rücken oder ihre Haltung zu tun. Bei den Jüngeren ist es mehr das Äußere. Jungs wollen Muskel aufbauen, bei den Frauen spielen Bauch, Beine, Po eine Rolle. Wir müssen dann erklären, dass das nicht alles ist.

Dominik Naletilic ist Studioleiter von Clever Fit Ennepetal. Der Fitness-Ökonom spricht über gute Vorsätze, das Scheitern und wie man seine Ziele erreichen kann. Foto: Foto: Andreas Gruber

Wann scheitern die ersten?

Das ist schwer zu sagen. Wer mit guten Vorsätzen ins Fitnessstudio kommt, ist ja erstmal motiviert. Die meisten legen dann richtig los. Bei einigen kommt dann der Punkt, dass sie eine Pause einlegen. Sie sagen sich, mal für eine Woche oder so. Im Februar oder März merken wir dann, dass das Mitglied gar nicht mehr gekommen ist. Einige schauen nach längerer Zeit wieder vorbei. Dann bauen wir sie auf, weiterzumachen. Jeder hat seinen eigenen Grund, warum er nicht kommt. Wir versuchen, jeden so gut es geht zu motivieren.

Merkt man vorher, wer durchhält und wer nicht?

Nein, es gibt da keinen Typus. Bei jedem ist es verschieden, warum er nicht durchhält oder die Zeit nicht mehr findet. Bei einem ist es die Familie, beim anderen der Beruf. Das hat auch mit dem Alter nichts zu tun. Man kann aber sagen, dass die, die zu zweit oder zu dritt kommen, eher durchhalten. Sie motivieren sich gegenseitig durchzuziehen.

Welche Tipps gibt es, seine Ziele zu erreichen?

Wie gesagt, einigen hilft es, gemeinsam mit Freunden zum Training zu gehen. Ich finde auch den Kontakt zum Trainer sehr wichtig. Der kann einem helfen, seine Ziele zu erreichen. Und Regelmäßigkeit ist wichtig. Viele sind im Januar unglaublich motiviert, kommen vier bis fünf Mal die Woche. Im Februar haben sie dann keine Lust mehr. Besser ist es, nicht so heftig loszulegen und nur drei Mal zu kommen, dafür aber dauerhaft. Kontinuität ist unglaublich wichtig, um seine Ziele zu erreichen.

Wie wichtig ist das richtige Verhalten auch außerhalb des Fitnessstudios?

Das ist sehr wichtig. Ernährung ist das Stichwort. Die richtige Ernährung macht 60 bis 70 Prozent des Erfolges aus. Du kannst trainieren, wie du willst. Wenn du dich falsch ernährst, kannst du es vergessen. Eine Pizza zur Belohnung bringt nichts. Wir geben gerne Tipps zur Ernährung, können aber aus zeitlichen Gründen im Studioalltag keine Ernährungspläne erstellen. Aber dafür gibt es ja bei Bedarf extra Ernährungsberater, die so etwas anbieten. Grundsätzlich kann man sagen, dass eine proteinhaltige Ernährung wichtig ist. Man muss keine Diät machen. Man braucht nur das richtige zu essen. Das ist gar nicht so kompliziert. Aber man muss es üben und dann durchziehen. Das ist es schon.

Dominik Naletilic Fitness mag er auch privat Dominik Naletilic ist 24 Jahre alt und gelernter Fitness-Ökonom. Er stammt aus Wuppertal und hat Verwandtschaft in Ennepetal. Mitte Oktober übernahm er die Studioleitung von Clever Fit Ennepetal. Zuvor war er bei McFit in Solingen beschäftigt. Fitness zählt auch privat zu seinen Lieblingsbeschäftigungen. Früher hat er zudem Fußball gespielt.

Hand aufs Herz: Welche guten Vorsätze für 2020 hat ein so durchtrainierter Kerl wie sie?

Ach, da gibt es doch immer irgendwelche Punkte (lacht). Ich möchte dieses Jahr mehr für meinen Muskelaufbau machen und meine Kondition verbessern.

Sind Sie denn auch schon mal gescheitert mit ihren Vorsätzen?

Ja klar, auch ich bin schon mal gescheitert. Ich würde sogar behaupten, es gibt niemanden, der Fitness macht und noch nie gescheitert ist. Das gehört doch dazu. Entscheidend ist: Die Krone wieder aufzusetzen und weiterzumachen. Das Schwierigste ist immer der Weg zum Fitnessstudio. Wenn du erst einmal drin bist, geht es viel leichter.