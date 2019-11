Durch eine restriktivere Steuerung von Wohnnutzungen will die Stadt Ennepetal die gewerbliche Nutzung im Gewerbegebiet Oelkinghausen langfristig sichern. Daher soll der Bebauungsplan Nr. 65 „Oelkinghausen-Fettkamp“ geändert werden.

Hintergrund ist, dass in Gewerbegebieten, die per Definition vorwiegend der Unterbringung von „nicht erheblich belästigenden Gewerbebetrieben“ dienen, ausnahmsweise auch Wohnungen zulässig sind – nämlich für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter. Voraussetzung ist, dass die Wohnung dem Gewerbebetrieb zugeordnet und diesem in Grundfläche und Baumasse untergeordnet ist.

Restriktive Steuerung ermöglichen

In den bisherigen Festsetzungen des Bebauungsplanes, der das Gebiet südlich der Bahntrasse und westlich des Zuckerbergs umfasst (Hagelsiepen, Pregel- und Saalestraße, Teil der Königsfelder Straße), heißt es, dass solche Wohnungen „allgemein zulässig“ sind.

Diese allgemeine Zulässigkeit erschwere eine restriktive Steuerung, heißt es von Seiten der Verwaltung. In der Vergangenheit seien immer wieder Probleme mit Wohnstrukturen in diesen Gebieten aufgetreten. „Um zukünftig eine klare und rechtssichere Beurteilung und Genehmigungsgrundlage bei Bauanträgen zu erhalten, schlägt die Verwaltung vor, im Rahmen dieses Änderungsverfahrens die Wohnungen (…) nur für ,ausnahmsweise zulässig‘ zu erklären“, heißt es in der entsprechenden Beschlussvorlage. Fachbereichsleiter Stephan Langhard machte deutlich: „Falls jemand dort wohnen will, könnte er sein Wohnrecht einklagen. Künftig soll dort nur Wohnen zulässig sein, wenn ein dringender Bedarf dafür besteht.“ Warum die Festsetzungen für den 1996 in Kraft getretenen Bebauungsplan so gefasst wurden, könne er nicht sagen.

Der Ausschuss für Stadtentwicklung fasste den Aufstellungsbeschluss für die Bebauungsplanänderung schließlich einstimmig, ebenso der Hauptausschuss in seiner jüngsten Sitzung. Das letzte Wort hat am Donnerstag (28. November, 17.15 Uhr, Saal Haus Ennepetal) der Rat.

Eine vorgeschlagene zweite Änderung des Bebauungsplans wird es hingegen vorläufig nicht geben. Ein Eigentümer hatte beantragt, dass für den Bereich seines Grundstücks an der Pregelstraße eine Änderung von „Gewerbegebiet“ in ein „Mischgebiet“ (in dem die beiden Nutzungsarten „Wohnen“ und „Gewerbe“ gleichberechtigt nebeneinander stehen) vorgenommen wird.

Weitere Änderung zunächst vertagt

„Für das auf dem Grundstück befindliche frei stehende 1-2-Familienhaus ist aufgrund der damals genehmigten Größe die Unterordnung für den gewerblichen Teil (Hallen) nicht mehr gegeben“, heißt es in der Begründung. Eine Änderung in Mischgebiet bzw. eine Verknüpfung mit dem bereits angrenzenden Mischgebiet würde demnach eine saubere planungs- und bauordnungsrechtliche Situation schaffen, die einer weiteren Gesamtnutzung der aufstehenden Immobilien gerecht werde, die der heutigen Zeit entspreche.

Die Verwaltung wies in ihrer Vorlage darauf hin, dass im südöstlichen Teil des Geltungsbereichs bereits ein frei stehendes Wohnhaus existiere, das in der Vergangenheit einem Betrieb zugeordnet gewesen sei. Eine Nachnutzung des Grundstückes mit diesen Restriktionen sei problematisch. Fachbereichsleiter Stephan Langhard erklärte auf Nachfrage im Stadtentwicklungsausschuss, dass das Grundstück nicht attraktiv genug sei, um es zu überplanen, also gegebenenfalls das Haus zu beseitigen und einen Gewerbebetrieb anzusiedeln. Daher wolle man durch die Umwandlung in ein Mischgebiet die Nutzungen künftig klar organisieren.

B-Plan Oelkinghausen-Fett… Veränderungssperre wird erlassen Die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 65 „Oelkinghausen-Fettkamp“ soll im vereinfachten Verfahren durchgeführt werden, da es sich nur um eine Änderung der textlichen Festsetzungen handele und die Grundzüge der Planungen nicht berührt würden, so die Verwaltung. Über die zunächst zurückgestellte 2. Änderung des B-Plans soll in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung (30. Januar 2020) beraten werden.

Anita Schöneberg (SPD) äußerte Bedenken. „Meine Stimme gebe ich dafür nicht. Es ist wesentlich wichtiger, das Gewerbegebiet weiter zu entwickeln“, sagte sie. Sie befürchte eine Aufweichung der Festsetzungen und negative Auswirkungen auf das Gewerbegebiet.

„Ich sehe die Gefahr, dass wir einen Präzedenzfall schaffen“, betonte Gernot Klein (CDU). Da habe jemand wohl wissend um die Vorgaben gebaut und wolle nun andere Voraussetzungen schaffen. Grünen-Fraktionsvorsitzender Jürgen Hofmann entgegnete, dass er keinen Präzedenzfall sehe, weil sich die Stadt nicht juristisch, sondern höchstens moralisch binde. Die Planungshoheit liege weiter bei der Stadt, ergänzte Stephan Langhard.

Letztlich verständigte sich der Ausschuss darauf, dass die Vorlage zurückgezogen und voraussichtlich in der nächsten Ausschusssitzung, ergänzt um weitere rechtliche Informationen, erneut beraten wird.

Um zu verhindern, dass zwischenzeitlich in dem Gebiet Fakten geschaffen werden, die den Planungszielen zuwider laufen, wird eine Veränderungssperre erlassen. Der Hauptausschuss stimmte dem einstimmig zu.