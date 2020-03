Ennepetal. Die Fischereigenossenschaft Ennepetal übt scharfe Kritik an der Baumfällaktion entlang der L699, in unmittelbarer Nähe zur Ennepe.

Schön ist es nie, wenn Bäume gefällt werden. Auch die Stümpfe entlang der L699 zwischen dem Gut Ahlhausen und der Kurve am ehemaligen Wehr Brandshausen geben keinen schönen Anblick ab. Hat der Landesbetrieb Straßen.NRW dort aber unprofessionell gearbeitet und die Aufgabe so erledigt, dass der Fischbestand in der Ennepe jetzt Schaden nimmt? Diesen Vorwurf erhebt die Fischereigenossenschaft Ennepetal.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter für Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Die Vorwürfe

Ewald Kätzler, Vorsitzender der Fischereigenossenschaft, ist nach eigener Aussage „stinksauer“. Sowas, was Straßen.NRW dort gemacht habe, habe er noch nie gesehen. Der Landesbetrieb hatte, wie berichtet, Ende Januar seitlich der L699 eine Reihe von Bäumen gefällt, die nach Einschätzung der Fachleute von Straßen.NRW eine Gefahr für die Sicherheit auf und an der Straße darstellen.

Schon dass es sich bei den gefällten Erlen um „Gefahrenbäume“ handeln soll, ist für Ewald Kätzler und, wie er sagt, auch für andere Anlieger in keiner Weise nachvollziehbar. „Wenn mal eine Erle umgeweht worden ist, lag sie in der Ennepe. Ich kann mich nicht erinnern, dass jemals ein Baum über die Straße gefallen ist.“

Dem Ur-Ennepetaler ist aber vor allem ein Dorn im Auge, wie die Bäume gefällt wurden. Die Bäume seien teilweise gar nicht richtig abgeschnitten worden, sondern nur angesägt und dann abgebrochen worden. „Man kann kaum glauben, dass das Profis gewesen sein sollen“, so seine Meinung. Das Bild, das Straßen.NRW hinterlassen habe: „An dem betroffen Straßenabschnitt sieht es aus, als wenn ein Wirbelsturm durchs Ennepetal gezogen ist.“

Der Landesbetrieb Straßen NRW beseitigt Ende Januar im Bereich zwischen Gut Ahlhausen und dem Ahlhauser Hammer Schad- und Gefahrenbäume mit Hilfe eines Fällkrans. Foto: Hartmut Breyer / WP

Kätzler erhebt im Namen der Fischereigenossenschaft einen weiteren, schwerer wiegenden Vorwurf. Er berichtet, dass ein „erheblicher Teil der gefällten Bäume zuerst in die Ennepe gefallen und erst einige Tage später geborgen“ wurde. Dies, so befürchtet er, könne schlimme Auswirkungen auf den Fischbestand in dem Fluss haben, denn: „Sowohl die Bachforellen als auch die dort ebenfalls vorkommenden Mühlkoppen sind Winterlaicher und legen ihre Eier ins Bodensubstrat bzw. deponieren sie in kleinen Gruben unter Steinen. Wenn dann während der Laichzeit Bäume ins Wasser fallen, würden die Eier der Forellen bzw. Gelege der Mühlkoppen verschüttet und sterben ab. Kätzler ist angefressen: „Die Brutzeiten der Vögel kennt jeder! Aber die Laichzeiten der Fische, also die Schonzeiten, interessiert keinen der Verantwortlichen.“

Für Kätzler und die Fischereigenossenschaft gibt aber noch ein weiteres weitreichendes Problem. Durch die Abholzung gibt es nun weniger Bäume, die dem Gewässer an Sonnentagen Schatten spenden. Die Ennepe als Salmonidengewässer brauche aber diese Beschattung. Kätzler erklärte dazu: „Salmonidengewässer wie die Ennepe müssen kühl sein, das heißt, sie dürfen sich nicht zu stark erwärmen.“ In der Laichzeit sollten das Temperaturen von maximal 10 Grad Celsius sein, im Sommer höchstens 21,5 Grad. „Erwiesen ist, dass die Eier der Bachforelle bei einer Wassertemperatur von 12 bis 13 Grad Celsius absterben.“ Zudem führe eine Erhöhung der Wassertemperatur auch dazu, dass sich der Sauerstoffgehalt im Gewässer verringert.

Für Kätzler und die Fischereigenossenschaft ist klar: „Mit der Fällung der Bäume in diesem Bereich hat man unserem heimischen Gewässer und den darin vorkommenenden Lebewesen einen Bärendienst erwiesen.“

Das sagt Straßen.NRW dazu

Die Vorwürfe und Einschätzungen der Fischereigenossenschaft kann der Landesbetrieb Straßen.NRW nicht nachvollziehen. Er weist vor allem die Kritik, nicht professionell gearbeitet zu haben, entschieden zurück. „Die Bäume wurden mit einem Fällbagger gefällt. Diese großen Spezialfahrzeuge nehmen den Baum mit einer riesigen Zange fest in den Griff und eine Säge zertrennt die Äste bzw. den Stamm direkt unter der Zange“, erklärt Straßen.NRW-Sprecher Andreas Berg das maschinelle Vorgehen. Es sei nahezu ausgeschlossen, dass dann Stämme oder ganze Bäume in die Ennepe gefallen sind. „Das kann eigentlich nicht passieren.“

Fällaktion Zwischen Gut Ahlhausen und Ahlhauser Hammer Der Landesbetrieb hat Ende Januar an der L 699 zwischen Gut Ahlhausen und dem Ahlhauser Hammer zahlreiche Schad- und Gefahrenbäume entfernt. Es handelte sich vor allem um Bäume, die im wasserdurchtränkten Uferbereich der Ennepe standen und sich bereits stark geneigt hatten.

Der Landesbetrieb widerspricht auch, Bäume gefällt zu haben, die ohne Bedenken hätten stehen bleiben können. Es habe sich um Gefahrenbäume gehandelt, die bei der Kontrolle von den eigenen Fachleuten als solche eingestuft und entsprechend markiert wurden. Dass die Bäume auf Stock gekappt wurden und nur noch Stümpfe übrig sind, sei gewollt. Hätte man sie mitsamt dem Wurzelwerk entfernt, wären tiefe Löcher entstanden, die die Uferböschung in starke Mitleidenschaft gezogen hätte. Genau das habe man verhindern wollen.

Was die Beschattung der Ennepe angeht, die nach Auffassung der Fischereigenossenschaft durch die Fällaktion leidet, fühlt sich der Landesbetrieb nicht zuständig. „Das ist nicht unser Thema. Wir müssen uns um die Verkehrssicherheit sorgen“, erklärte Straßen.NRW-Sprecher Andreas Berg. Die Kritik der Fischereigenossenschaft sei unberechtigt und überzogen.