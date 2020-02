Ennepetal sagt es durch die Blume: Rosen für Ehrenamtliche

„Sie unterstützen, leisten Nothilfe, springen ein und sind stets mit Leidenschaft bei der Sache. Auf Sie kann man zählen. Dies erzeugt Zusammenhalt, der in einer Gesellschaft, gerade in der heutigen Zeit, so wichtig ist. Ihr Engagement ist nicht zu unterschätzen, es ist vielmehr unschätzbar. Mit Ihrem Engagement tragen Sie maßgeblich dazu bei, dass Ennepetal lebenswert bleibt“, richtete Bürgermeisterin Imke Heymann die Worte an die Ehrenamtlichen am Tag der Vergabe der Ehrenamtskarten.

Neunter Festabend

Zum neunten Mal verlieh die Stadt Ennepetal am Freitag im Foyer des Hauses Ennepetal die Ehrenamtskarte des Landes Nordrhein-Westfalen, die Dank und Wertschätzung für ehrenamtlichen Einsatz ausdrückt. Geehrt wurden dieses Mal 107 Ehrenamtliche, darunter 31 „Neulinge“ (Erstverleihungen), die sich in außerordentlicher Weise engagiert haben.

Zwei von 107 geehrten: „alter Hase“ (Tafelladen) Karl-Heinz Gockel (links) und „Neuling“ Tafelladen (Erstverleihung) Horst Neef. Foto: Angelika Trapp / WP

Imke Heymann und die neue städtische Ehrenamtsbeauftragte Inass Al-Jawari nahmen die Ehrungen vor. „Fast jeder zweite Deutsche ist ehrenamtlich tätig. Das ist herausragend. Sie sehen, das Ehrenamt liegt voll im Trend“, so Imke Heymann. Als Bürgermeisterin sei es ihr ein großes Anliegen, eine aktive Bürgerschaft zu fördern und ehrenamtliches Engagement zu stärken. Deshalb habe sie, als die Stelle der Ehrenamtsbeauftragten durch den Ruhestand von Sabine Hofmann vakant wurde, auch keinen Moment gezögert, eine Neubesetzung vorzunehmen. „Und in Frau Al-Jawari haben wir eine sehr gute Nachfolgerin gefunden“, betonte Imke Heymann.

Abschließend zitierte die Bürgermeisterin Johann Wolfgang von Goethe: Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, der andere packt sie kräftig an und handelt. „Sie, liebe Ehrenamtliche, sind genau diese Anpacker. Und die brauchen wir hier in Ennepetal.“

Ebenso dankte Inass Al-Jawari den Ehrenamtlichen. „Sie alle schenken das ganze Jahr über Menschen in Ennepetal ihre Zeit und ihre Zuwendung. Dieser Einsatz ist von unschätzbarer Bedeutung und aller Ehren wert. Ohne Sie würde vieles hier in Ennepetal gar nicht oder weniger gut funktionieren.“ Sie habe den Wunsch, Kinder und Jugendliche für das Ehrenamt zu begeistern.

Das Foyer war voll besetzt. Eingeladen waren die Bürger, die nach zwei Jahren die Ehrenamtskarte erneut beantragt hatten und die, die diese zum ersten Mal verliehen bekamen. Dazu gehörten drei Ehrenamtliche des Tafelladens.

Viel Applaus erhielt auch die Poetry Slam Show mit Theresa Spering, Micha-El Goehre und Marius Hanke (Zwergriese) und Musikschulleiter, Kai Stubenvoll, sowie der Klavierbeitrag von Jasmin Schmerse. Foto: Angelika Trapp / WP

Gerhard Schulz (75) sagte, er engagiere sich bereits seit 2017 dort. „Es macht mich selbst zufrieden, für Mitbürger da zu sein.“ Jessica Vonbun (47): „Ich arbeite gern im Tafelladen, es macht Spaß, die Leute sind nett. Diese Aufgabe erfüllt mich.“ Horst Neef (74): „Seit zwei Jahren helfe ich im Tafelladen mit. Die Leiterin, Frau Nebel, hat mir jetzt geraten, die Ehrenamtskarte zu beantragen. Es ist schön, für andere da zu sein. Außerdem schätze ich den Kontakt zu Menschen. Im Alter soll man nicht am Fenster sitzen und versauern, sonst geht es rapide bergab.“ Vom Tafelladen-Team waren mit 13 Personen die meisten vertreten.

Vorbildlich aufmerksam und ruhig waren über gut zwei Stunden die „zwei Mädchen auf vier Pfoten“, die mit dem Team der Rettungshundestaffel Ennepe-Ruhr, Sniffer-Dogs, gekommen waren. Die Labradorhündinnen Shari und Sora erhielten als Anerkennung für ihre so wertvolle Arbeit Hundeleckerli von Imke Heymann.

Ein feierlicher Rahmen war geschaffen worden, zu dem die musikalische Untermalung des Leiters der Musikschule, Kai Stubenvoll, sowie der Klavierbeitrag von Jasmin Schmerse, ehemalige Schülerin der Musikschule Ennepetal, gehörten.

Viel Applaus erhielt auch die Poetry Slam Show mit Theresa Spering, Micha-El Goehre und Marius Hanke (Zwergriese). Theresa Sperling trug den Text „Was ich meinen Söhnen nie sagen würde“ vor; Micha-El Goehre hatte die Lacher auf seiner Seite, denn er plauderte übers Älterwerden mit all den absurd-schönen Erlebnissen, und „Zwergriese“ erzählte von einer alten Dame, die Angst hat, ins Seniorenheim zu müssen. Dabei ging es um Nachbarschaftshilfe und füreinander Dasein.

Dank an Sponsoren

Gedankt wurde den Sponsoren, die den Gedanken der Ehrenamtskarte unterstützen und attraktive Vergünstigungen gewähren. So wies Inass Al-Jawari auf einen Leckerbissen hin: Den Besuch des Landtages NRW am 16. September, Plenarsitzungen mitzuverfolgen, sich über die Parlamentsarbeit zu informieren und das architektonisch reizvolle Gebäude am Rheinufer zu erkunden. Das Catering wurde einmal mehr von allen Fraktionen des Stadtrates und Mitarbeitern der Stadtverwaltung ehrenamtlich übernommen.

„Wiederholungstäterin“ Monika Kroll ist seit Jahren ehrenamtlich bei der AWO, im Gemeinnützigen Rentnerverband, beim Sozialverband Deutschland sowie auch bei der Neuapostolischen Gemeinde tätig. „Es liegt mir am Herzen, etwas für Mitmenschen zu tun“, so die Rentnerin. Ein festlicher Abend, an dem allen Teilnehmern neben Ehrenamtskarte und Urkunde zudem eine Rose überreicht wurde.

Hier kann die Ehrenamtskarte beantragt werden

Mit den neuen Karten, die jetzt verliehen wurden, gibt es in Ennepetal aktuell insgesamt 586 Ehrenamtskarteninhaber. Voraussetzung für den Erhalt der Ehrenamtskarte ist eine mindestens zweijährige ehrenamtliche Tätigkeit, die mindestens fünf Stunden pro Woche ausgeübt werden muss.

Mit der Karte können Menschen, die sich für das Gemeinwohl engagieren, bestimmte öffentliche, gemeinnützige und private Einrichtungen in allen teilnehmenden Kommunen landesweit vergünstigt nutzen. Alle zwei Jahre muss die Ehrenamtskarte neu beantragt werden.

Auskunft erteilt die Ehrenamtsbeauftragte der Stadt Ennepetal, Inass Al-Jawari.

Sie ist erreichbar unter Telefon 02333/979-113

oder per E-Mail: ial-jawari@ennepetal.de