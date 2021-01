Ennepetal richtet zwei halbe Stellen für Streetworker ein

Judith Gontermann und Karsten Langwald waren unter anderem mit E-Bikes unterwegs, um Kinder und Jugendliche in Ennepetal aufzusuchen.

Ennepetal Die Stadt Ennepetal hat zwei halbe Stellen für die aufsuchende Jugendarbeit eingerichtet. Die Aufgaben übernehmen zwei bekannte Kräfte.

Karsten Langwald und Judith Gontermann, seit Jahren in der städtischen Jugendarbeit aktiv, werden künftig auf den Straßen unterwegs sein, um mit Jugendlichen dort, wo sie sich aufhalten, Kontakte aufzunehmen und zu pflegen. Erfahrungen haben die beiden Fachkräfte schon seit einiger Zeit intensiv sammeln können. Die Kinder- und Jugendtreffs waren im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie zeitweise geschlossen und sind es aktuell auch wieder. Also machten sich Karsten Langwald und Judith Gontermann, die den städtischen Kinder- und Jugendtreff im Haus Ennepetal leiten, auf den Weg hin zu ihren Schützlingen. Vor allem auf Grundlage ihrer Erfahrungsberichte hatte der Jugendhilfeausschuss im vergangenen Sommer beantragt, die Möglichkeiten aufsuchender Jugendarbeit zu prüfen und gleichzeitig Fördertöpfe für eine Refinanzierung zu ermitteln.

„Insbesondere unter Coronabedingungen haben wir gesehen, wie notwendig aufsuchende Jugendarbeit ist“, meinte Jugendamtsleiterin Dagmar Ante gegenüber dieser Redaktion. Streetworker hatte es in Ennepetal vor Jahren schon gegeben, die Stadt hatte aber aus finanziellen Gründen die freiwillige Leistung aufgegeben.

Jugendliche sind verunsichert

Jugendliche wirkten in der aktuellen Situation verunsichert, das Gefühl der Ausgrenzung und fehlender Perspektiven sei ein Thema, hatten Karsten Langwald und Judith Gontermann im Jugendhilfeausschuss berichtet. „Viele sind auch gelangweilt, es werden offener Drogen konsumiert“, sagte Langwald. Es komme zudem vermehrt zu Sachbeschädigungen an Gebäuden. Darüber hinaus berichtete Langwald, dass er erstmals auch sehr depressive Äußerungen wahrgenommen habe.

Karsten Langwald und Judith Gontermann waren erstmals schon im Mai, einem Appell der Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter folgend, auf der Straße unterwegs. Sie machten die Erfahrung, dass sich die aufgesuchten Kinder und Jugendlichen freuten, bekannte Gesichter zu sehen. Viele nutzten das Angebot zum Gespräch, berichteten von Sorgen, eine Ausbildung nicht antreten zu können, einen Abschluss nicht zu erhalten oder es in der engen Wohnsituation zu Hause nicht mehr aushalten zu können. Und nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass aufgrund der Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen die Gefahr steigt, dass es zu häuslicher Gewalt oder sexuellem Missbrauch kommt, gewinne die aufsuchende Kinder- und Jugendarbeit an Bedeutung. Die Fachkräfte können auch in Einzelfällen beim Schreiben von Bewerbungen, der Simulation von Bewerbungsgesprächen, bei den Beratungsangeboten zur Arbeits- und Ausbildungsfindung oder bei der Wohnraumbeschaffung Hilfe anbieten.

In der Dezember-Sitzung des Jugendhilfeausschusses hatte die Verwaltung auf Basis der Erkenntnisse die Einrichtung von zwei halben Stellen – zunächst für die Dauer von einem Jahr – vorgeschlagen. Finanziert werden diese zum einen über das bereits in Ennepetal laufenden Bundesprojekt „Jugend stärken im Quartier“, das die Möglichkeit bietet, Gelder für aufsuchende Jugendarbeit einzusetzen, und zu anderen über das neu vom Land aufgelegte Förderprogramm „Kinderstark – NRW schafft Chancen.“

Längere Diskussion im Jugendhilfeausschuss

Der Ausschuss stimmte nach längerer Diskussion dem Vorschlag ohne Gegenstimme zu. Yvonne Sterz (Die Linke) erklärte, dass sie zwei halbe Stellen als sehr knapp bemessen ansehe und sprach sich für die Einrichtung von zwei Vollzeitstellen aus. Dies hatte ihre Fraktion bereits in einem Antrag gefordert. Dem entgegnete Abteilungsleiterin Bianca Euteneuer, dass man sich mit dem Thema ausführlich beschäftigt habe und zwei halbe Stellen ausreichen würden. Frank Schilling (FDP) betonte, dass die beiden Streetworker nicht nur für ein Jahr, sondern langfristig beschäftigt werden sollten. Nicht zuletzt gehe es ihm auch darum, die Tätigkeit langfristig zu sichern. Der Erste Beigeordnete Dieter Kaltenbach erklärte dazu, dass eine Anschlussfinanzierung der Stellen möglich sei, wenn weiter Fördermittel fließen würden, dass sei aber nicht garantiert. Dennoch sollten die neuen Kräfte unbefristet eingestellt werden, da man bei einer Befristung niemanden finden werde. Dass man später keine Verwendung für sie habe, halte er für unrealistisch. Zur langfristigen Perspektive für die aufsuchende Jugendarbeit meinte Kaltenbach: „Wir sollten erst einmal versuchen, in das Projekt einzusteigen und Erfahrungen zu sammeln, auch in der Hinsicht, welcher Umfang für die Aufgabe nötig ist. Außerdem geht es darum, geeignetes Personal zu finden.“

Das Personal ist inzwischen gefunden. Nach Bewilligung der Fördermittel konnten die Stadt die beiden halben Stellen bereits besetzen. „Es war uns ein Anliegen, einen Mann und eine Frau dafür zu bekommen“, erklärte Dagmar Ante. Dieser Wunsch konnte erfüllt werden. Letztlich bewarben sich nämlich die beiden, die mit der Aufgabe ohnehin vertraut sind: eben Karsten Langwald und Judith Gontermann. Die halben Stellen, die sie beide im Kinder- und Jugendtreff frei machen, werden mit bisherigen Mitarbeitern aus dem Projekt „Jugend stärken im Quartier“ besetzt.