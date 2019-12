Ennepetal rechnet erstmals seit 2010 mit schwarzen Zahlen

Ennepetal. Mit klarer Mehrheit hat der Rat der Stadt Ennepetal den Etat für 2020 verabschiedet. Erstmals seit zehn Jahren weist dieser einen Überschuss aus.

Läuft alles nach Plan, wird Ennepetal das Haushaltsjahr 2020 erstmals seit zehn Jahren wieder mit einem Überschuss abschließen – und das ohne Grund- und Gewerbesteuer zu erhöhen. Damit hätte die Stadt das Ziel des Haushaltssicherungskonzepts (HSK), das 2016 aufgestellt werden musste, schon zwei Jahre früher erreicht als geplant. Mit großer Mehrheit beschloss der Rat der Stadt den Etat für 2020, nur die FDP stimmte dagegen (wir berichteten). Jeweils einstimmig – bei Enthaltung von Rolf Hüttebräuker (FWE) – verabschiedete das Gremium den Stellenplan der Verwaltung sowie den Wirtschaftsplan der Infrastrukturbetriebe (ISBE). Größere Auseinandersetzungen waren in den Beratungen der Fachausschüsse ausgeblieben. Und so äußerten sich die Fraktionsvorsitzenden in ihren Haushaltsreden moderat.

Jörgen Steinbrink (SPD)

Für die SPD trat der stellvertretende Fraktionschef Jörgen Steinbrink ans Rednerpult. Er stellte voran, dass die Stadt im nächsten Jahr sieben Auszubildende einstellen wolle. „Das ist ein gutes Signal nach außen und sichert unserer Verwaltung den dringend benötigten Nachwuchs für die Zukunft“, sagt er. In Bezug auf den Haushalt hob Steinbrink hervor, dass dieser rechnerisch ausgeglichen sei und es keine Steuererhöhungen gebe. Darüber hinaus nannte er Beispiele, wo und wie sich die SPD-Fraktion eingebracht habe: So halte man das geplante Baugebiet auf Homberge zurzeit nicht für nötig, stattdessen sollte man Ebbinghausen-Kehr durch eine bessere Verkehrsanbindung fördern. Hinsichtlich der Schullandschaft sagte Steinbrink, dass man die Sekundarschule stärken müsse, sich aber auch intensiv mit den Möglichkeiten einer Gesamtschule für den südlichen EN-Kreis befassen sollte. Bei den Grundschulen sehe man „die angedachte große Grundschule Friedenshöhe heute sehr kritisch.“

Daniel Heymann (CDU)

„Ich sehe langsam Licht am Ende des Tunnels. Ein dauerhafter Haushaltsausgleich und erste Überschüsse sind realistisch“, sagte Daniel Heymann. Über Jahre seien die bestimmenden Themen das HSK, Einsparungen, Streichung von Leistungen und Anhebung von Steuern gewesen. „Trotzdem haben wir viel entschieden, beschlossen und bewegt, was unsere Stadt noch für einige Jahre prägen wird.“ Der Haushalt 2020 sei der letzte, den der aktuelle Rat vor der Kommunalwahl beschließe. „Ich freue mich, dass wir dem nächsten Rat keinen Trümmerhaufen überlassen.“ Daher wolle er sich diesmal nur bedanken: bei den Bürgern, „dass sie all die Absenkungen von Leistungen und Erhöhung von Abgaben mit durchgestanden haben – auch wenn sie natürlich nicht glücklich damit waren“, bei den Verwaltungsmitarbeitern, die nicht zuletzt die Hauptlast der Einsparungen geschultert hätten, sowie bei den Mitgliedern des Rats. Es habe gegenüber der vorherigen Ratsperiode viel weniger Schaukämpfe, dafür mehr lösungsorientierte Sacharbeit gegeben, so Heymann.

Jürgen Hofmann (Die Grünen)

Der für 2020 avisierte Überschuss möge ein Lichtblick sein, sagte Jürgen Hofmann. Die finanzielle Situation der Stadt bleibe aber angesichts des Einmaleffekts durch die SBE-Rückführung sehr beengt. „Wenn wir heute dem Haushalt und dem Stellenplan zustimmen, so tun wir das in der Hoffnung und Erwartung, dass trotz allem unsere bündnisgrünen Ziele für 2020 verwirklicht werden können“, so Hofmann. Er nannte Klimaschutz durch Photovoltaik mit einer Verdoppelung bis Verdreifachung der bisherigen Anlagen auf städtischen Dächern, die Realisierung eines Energiecontrollings für die städtischen Gebäude und die Förderung des Fahrradverkehrs. Darüber hinaus müsse Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit in den Mittelpunkt gerückt werden.

Stadt Ennepetal Wohl noch kein Abschied aus der Haushaltssicherung Dass man sich nun sofort aus der Haushaltssicherung verabschieden kann, hält Kämmerer Dieter Kaltenbach für unwahrscheinlich. „Dass wir einen Gewinn beschließen, reicht dem Kreis vermutlich nicht.“ Die Aufsichtsbehörde werde darauf schauen, ob es 2020 und gegebenenfalls 2021 laufe wie geplant. Der Etat 2020 sieht einen Überschuss von 1,5 Millionen Euro vor. Für 2021 wird es nach aktuellem Stand nur knapp für eine „schwarze Null“ reichen. 2018 betrug das Defizit rund 2,1 Millionen Euro – kalkuliert waren fast 9 Millionen Euro. Für das laufende Jahr ist ein Defizit von ca. 4 Millionen Euro geplant. Der Schuldenstand der Stadt inklusive SBE, ISBE, Kluterthöhle und Freizeit GmbH und Co. KG liegt bei ca. 147 Millionen Euro.

Michael Haas (FDP)

„Dem Haushalts- und Stellenplanentwurf für 2020 zuzustimmen, wo im nächsten Jahr keine Steuererhöhungen auf Bürger und Unternehmen zukommen, fällt fast allen leicht“, sagte Michael Haas. Dennoch lehne die FDP-Fraktion den Etat ab. Haas meinte, dass vieles 2019 auf den Weg gebracht worden sei, wie Freibadumbau, Neueinrichtung von Kindergärten, Kanal- und Straßensanierungen, längst überfällige Sanierungen und Erweiterungen an Schulen und vielleicht sogar noch die Fuzo-Öffnung in diesem Jahr. „Alles gut investiertes Geld“, so Haas. „Was uns aber mehr als Bauchschmerzen bereitet, sind die mittlerweile zu erwarten Kosten für die Beschlüsse zum Neubau des Betriebshofes sowie zu Rückbau und Neuerrichtung des Hauses Ennepetal.“ Man habe die Grundsatzbeschlüsse mitgetragen, doch inzwischen lägen die Kostenkalkulationen weit über den ursprünglichen Ansätzen. Dadurch nähere sich der städtische Schuldenstand der 200-Millionen-Euro-Grenze, man nehme so nachfolgenden Generationen jeglichen Handlungsspielraum. „Aber nächstes Jahr sind Kommunalwahlen – da macht sich ein Haushalt ohne Steuererhöhungen und angeschobene Großprojekte sehr gut“, so Haas.

Frank Scherie (AfD)

Frank Scherie kritisierte, dass die Ennepetaler für die Folgen des Klimawandels zahlen sollten. „Das Klima ändert sich – daran ist nicht zu zweifeln“, sagte er. Allerdings würden „Klimadiskussionen um CO 2 -Ausstoß und schrille Begleitmusik in Form von Endzeit-Fatalisten schon recht seltsam“ anmuten. Die Möglichkeiten Deutschlands, Einfluss zu nehmen, seien minimal, weil Einsparungen durch den Ausstoß anderer Länder wie China oder Indien wettgemacht würden. Die AfD-Fraktion werde keine Klimarettungs-Aktionen mittragen, „die auf unbewiesenen Tatsachen und Kurzzeitbetrachtungen beruhen.“ Scherie begrüßte die anstehende Teilöffnung der Fußgängerzone, auf die die AfD-Fraktion „immer beharrlich gedrängt“ habe. Zudem halte man die ersten Planungsentwürfe und Vorstellungen zum Funktionsumfang für den Betriebshof-Neubau für gelungen.

Güzel Albayrak (Linke/Piraten)

Aus gesundheitlichen Gründen reichte Güzel Albayrak seine Rede nur schriftlich ein. Er forderte Bund und Land auf, die Kommunen finanziell zu unterstützen, damit diese ihren Aufgaben nachkommen könnten. Albayrak erklärte, dass sich seine Fraktion angesichts der finanziellen Lage nicht mit den zuletzt veranschlagten Kosten von 32 Millionen Euro für den Haus-Ennepetal-Neubau abfinden könne. Er betonte die Bedeutung von Bildung und wies auf den Antrag seiner Fraktion zur Rückkehr zu einem dreigliedrigen Schulsystem hin (wir berichteten). Außerdem erklärte er, dass Maßnahmen für Klimaschutz sozialverträglich umgesetzt werden sollten.

Rolf Hüttebräuker (FWE)

Er habe keine Möglichkeit gehabt, den Haushalt mitzugestalten, daher werde er sich der Stimme enthalten, sagte Rolf Hüttebräuker. Die Freien Wähler waren 2014 mit vier Sitzen in den Rat eingezogen. Nachdem Barbara Mittag 2015 zur SPD-Fraktion und Volker Imlau und Jutta Heßler in diesem Sommer zur FDP-Fraktion gewechselt waren, blieb Hüttebräuker allein übrig. Weil die FWE dadurch keinen Fraktionsstatus mehr besitzen, sind sie nicht mehr in den Ausschüssen des Rats vertreten.