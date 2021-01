Ennepetal: Pkw kracht vor Hauswand - Fahrer schwer verletzt

Ennepetal Auf eisglatter Straße rutschte ein Pkw am Freitagmorgen gegen 6 Uhr in Ennepetal gegen eine Hauswand. Der Fahrer wurde schwer verletzt.

Gegen 6 Uhr war der 35-jährige Ennepetaler mit seinem VW Golf in Richtung Breckerfeld unterwegs, als er ungefähr in Höhe der Firma Dorma auf der eisglatten Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Pkw drehte sich und rutschte rückwärts in die Wand eines Fachwerkhauses. Der Hausbewohner wurde durch den Knall des Aufpralls aufgeschreckt und verständigte sofort Polizei und Rettungskräfte.

Der Anwohner versorgte den 35-Jährigen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Der Pkw-Fahrer, den Einsatzkräfte der Feuerwehr aus dem Fahrzeug retteten, wurde mit schweren Verletzungen per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Fassade des Fachwerkhauses sei augenscheinlich nicht beschädigt worden, teilte die Polizei mit.

Unfallursache war nach Angaben der Polizei unangepasste Geschwindigkeit angesichts der Wetterbedingungen.