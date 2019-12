Ennepetal: Nächstes Jahr Kanalbau in Voerde und Königsfeld

Für das kommende Jahr stehen in Voerde und in Königsfeld größere Kanalbaumaßnahmen auf dem Plan der Stadtbetriebe Ennepetal (SBE). Das sieht das Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) für den Zeitraum 2020 bis 2025 vor, das der Rat der Stadt gestern einstimmig beschlossen hat. Insgesamt 12,9 Millionen Euro sind in den nächsten sechs Jahren für Bau, Sanierung und Unterhaltung in den Wirtschaftsplan eingestellt.

Die Kommunen sind verpflichtet, den zuständigen Behörden – für Ennepetal ist das die Obere Wasserbehörde bei der Bezirksregierung Arnsberg – ein Konzept für die Beseitigung von Abwasser und Niederschlagswasser vorzulegen. Darin wird eine Übersicht über die aktuelle Situation sowie über die zeitliche Abfolge und die geschätzten Kosten der erforderlichen Maßnahmen gegeben. Inhaltlich ist es bereits abgestimmt, nach erfolgtem Ratsbeschluss muss es nun zur Genehmigung vorgelegt werden.

Stadt Ennepetal Gebühren für Entwässerung bleiben unverändert Die Entwässerungsgebühren in Ennepetal werden im kommenden Jahr unverändert bleiben. Das teilte die Stadtverwaltung auf Anfrage dieser Zeitung mit. Keine Veränderung gibt es für die Bürger auch bei Straßenreinigung und Winterdienst. Die Kosten dafür werden in Ennepetal bereits seit mehreren Jahren über die Grundsteuer B auf die Eigentümer bebauter Grundstücke umgelegt. Der Hebesatz für die Grundsteuer B bleibt im kommenden Jahr unverändert bei 740 Punkten, ebenso wie der darin enthaltene Anteil für Straßenreinigung und Winterdienst, der 2 8 Punkte ausmacht.

„Das Konzept ist sehr verbindlich“, erklärt Thomas Koch, Abteilungsleiter Tiefbau bei den SBE. In Absprache mit den Aufsichtsbehörden könne es nur in Einzelfällen zu Verschiebungen kommen, beispielsweise wenn es an andere Stelle eine Havarie gegeben hat, die Priorität habe. Koch betont, dass man sich auch hinsichtlich geplanter Straßenbauarbeiten abstimme, um diese dann im Zusammenhang durchzuführen. Folgende größere Kanalbaumaßnahmen stehen dem ABK zufolge in absehbarer Zeit in Ennepetal an.

An der Kirche/Bergstraße

Im Voerder Zönchen (An der Kirche) wird 2020 der letzte Abschnitt der Kanalerneuerung im unmittelbaren Ortskern in Angriff genommen (Lindenstraße und unterer Teil des Zönchens sind bereits erledigt), und zwar zwischen Einmündung Friedhofsweg und dem Doppelkreisel. „Dazu liegt das Bodengutachten vor, so dass wir weiter planen können. Vorgesehen ist der Baubeginn für kommenden Sommer“, sagt Thomas Koch. Ein großer Teil der Arbeiten soll im Stollenvortrieb erfolgen, so dass die Beeinträchtigungen geringer ausfallen. Allerdings müssen auch die Hausanschlüsse in dem Bereich vorgenommen werden. Voraussichtlich bis Jahresende wird die Maßnahme dauern.

In der Folge – zum Teil noch 2020, vor allem aber 2021 – wird der Kanal in der Bergstraße erneuert. Der erste Abschnitt ist zwischen Hinnenberger Straße und Wiemerhofstraße, es folgt der obere Teil bis zum Pleckinger Weg. Anschließend soll die Straße saniert werden. „Auch durch die Voerder Enge müssen wir noch durch“, erklärt Koch. Der Kanal in der Hinnenberger Straße wird von dort bis zur Hangstraße bearbeitet.

Spreeler Weg

2020 soll es am Spreeler Weg weitergehen. Das ganz neu angelegte Regenrückhaltebecken ist inzwischen fertig, allerdings weitestgehend noch nicht in Betrieb, nun stehen die Neuregelung der Oberflächenentwässerung sowie die Erneuerung der Straße bevor, und zwar zwischen der B 483 und der Einmündung Hölzerne Klinke. Wann mit den Arbeiten begonnen wird, sei noch nicht geklärt, sagt der SBE-Abteilungsleiter. Es seien unter anderem noch Abstimmungen mit der anliegenden Firma Köster & Co. zu treffen, die vom Schwerlastverkehr erreicht werden muss.

Brinker Feld

Für das kleine Gewerbegebiet an der Milsper Straße, gegenüber der Einmündung Brinker Straße, muss die gesamte Entwässerung neu geregelt werden. Das Gebiet ist zuletzt gewachsen, es wurden daher Oberflächen versiegelt und es gibt dort noch weitere bebaubare Flächen. „Wir erstellen nun die Planung“, sagt Thomas Koch. Die Entwässerung werde aufgrund des abschüssigen Geländes in Richtung Jahnsportplatz/Loher Straße erfolgen. Der Baubeginn ist für 2021 vorgesehen.

Bachstraße

An der Bachstraße in Hasperbach muss aufgrund der Verschärfung von Reinigungsvorschriften die Fortleitung des Oberflächenwassers neu geregelt werden. Dort fließen sämtliche Oberflächenwässer in eine Verrohrung, die in einen kleinen Bachlauf mündet. Derzeit befasse man sich noch mit der Frage, ob man ein Regenrückhaltebecken oder einen Stauraumkanal errichten werde, berichtet Thomas Koch. Baubeginn soll 2021 sein.

Willringhausen

Am Rand der Ortschaft Willringhausen wird dem ABK zufolge 2021 ein Regenrückhaltebecken angelegt. Dieses ist Bestandteil der Hochwasserschutzmaßnahmen für das Hülsenbecker Tal. Das Naherholungsgebiet wird in den kommenden Jahren bekanntlich umgestaltet. Dabei wird nicht nur der Park ein neues Gesicht erhalten, sondern es soll zugleich auch der Hochwasserschutz verbessert werden.

Sonstiges

Für 2022 ist die Kanalerneuerung in der Ewald-Oberhaus-Straße und für 2023 in der Birkenstraße vorgesehen. Darüber hinaus beinhaltet das ABK noch einige kleinere Maßnahmen, die in den kommenden beiden Jahren durchgeführt werden sollen, sowie verschiedene größere Projekte mit komplexeren Anforderungen, bei denen der genaue Umsetzungszeitpunkt noch offen ist.