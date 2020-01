Ennepetal: Kampf für Erhalt der Kreuzkirche

Im vergangenen Jahr vor 60 Jahren fand in Oberbauer die Grundsteinlegung für die Kreuzkirche statt. Bisher trafen sich die evangelischen Christen in der „Alten Schule“. Wo in Zukunft die evangelischen Gläubigen in Oberbauer ihr Zuhause haben werden, ist noch unbestimmt.

Vor einem Jahr beschloss das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Voerde, eine mögliche Schließung des Gotteshauses zum 31. Dezember 2020. Es geht um Kosten. Der Förderverein zum Erhalt der Kirche wurde schon vor über einem Jahr aufgelöst. Aus Erlös von Veranstaltungen hatte der Verein der Gemeinde zehn Jahre lang das Geld zum Unterhalt der Kirche gespendet. Wie geht es also weiter?

Im Gemeindebrief „Lebenszeichen“ schreibt Werner Schieling: „Die Kirche scheint ihre Funktion als Heimat des Glaubens verloren zu haben. Ist die Kreuzkirche in Oberbauer überflüssig geworden?“ Eine Antwort gibt er selbst: „Viele ältere Gemeindeglieder des Bezirkes Oberbauer/Hasperbach sagen ,Ja’ zur Kirche!“ Junge Leute fragte er in seinem Beitrag im Gemeindebrief, was ihnen die Kirche im Dorf noch wert sei. Was müsste sich an der Kirche ändern bzw. angeboten werden, damit sie in die Kirche kommen würden? Eine Antwort erbat er per E-Mail. Aber es kam keine. Dennoch, Werner Schieling, gibt nicht auf. Nach den anstehenden Presbyterwahlen, wird er wohl das Amt antreten können. Weitere Kandidaten im Gemeindebezirk Oberbauer/Hasperbach gibt es nämlich nicht.

Eintreten für Erhalt der Kirche

Werner Schieling tritt für den Erhalt der Kreuzkirche ein. So zählt er zu den fünf Leuten, dazu gehört auch Pfarrerin Anja Martin, die sich „Freunde der Kreuzkirche“ nennen. Sie möchten mit Veranstaltungen auf das Gemeindeleben im Bezirk Oberbauer/Hasperbach aufmerksam machen und Menschen aller Altersgruppen interessieren.

So findet in der Kreuzkirche am 18. Januar um 19 Uhr der erste Filmabend statt. „Die Hütte“ heißt der Streifen. Es ist ein Film, den eine Familie gemeinsam anschauen kann. Zunächst seien einmal sechs Filmabende geplant, u. a. wird auch der Film über das Leben von Hape Kerkeling „Der Junge muss an die frische Luft“ aufgeführt. An Ideen für Veranstaltungen in und an der Kreuzkirche mangele es nicht. Ziel der „Freunde der Kreuzkirche“: Die Evangelische Kirchengemeinde soll eine Zukunft in Oberbauer haben - mit der Kreuzkirche.