Ennepetal: Hol- und Bringdienst, Mittagstisch, Spieleverleih

Ennepetal Nach der Verschärfung des Lockdowns aufgrund der Corona-Situation bietet das Mehrgenerationenhaus Ennepetal Hilfen auch im Januar an.

Die Mitarbeiter machen Unterstützungsangebote für alle Bedürftigen und Interessierten. „Durch die Ausbreitung des Coronavirus und dem verschärften Lockdown wird das öffentliche Leben weiter eingeschränkt“, erklären die Verantwortlichen. „Sobald die üblichen familiären oder nachbarschaftlichen Bezugspersonen durch eigene Erkrankung oder Quarantäne ausfallen, droht insbesondere für Pflegebedürftige, Kranke, Risikogruppen und Hochaltrige ein Versorgungsengpass.“

Hol- und Bringdienst

Um diese Lücke zu schließen und dieser Zielgruppe den Alltag zu erleichtern, bietet das Team des Mehrgenerationenhauses (MGH) und der Kinder- und Jugendarbeit einen kostenlosen Hol- und Bringdienst – unter Berücksichtigung der Hygieneauflagen – an. Erledigt werden können zum Beispiel Einkäufe, die Abholung von Arzt-Rezepten und die Einlösung in der Apotheke sowie sonstige Tätigkeiten in der Öffentlichkeit. Interessierte können für dieses kostenlose Unterstützungsangebot Kontakt mit Astrid Fänger vom MGH unter Tel. 02333/979-358 aufnehmen.

Mittagstisch außer Haus

An alle Interessierten richtet sich der Mittagstisch außer Haus. Das MGH liefert auf Bestellung dienstags zwischen 11.30 und 13 Uhr ein frisch zubereitetes, vakuumverpacktes Mittagessen nach Hause. Eine Abholung beim MGH ist ebenfalls möglich. Das Essen kostet 4 Euro pro Portion; auf Wunsch gibt es auch kleine Portionen für 2 Euro. Für Januar stehen auf dem Speiseplan: 12. Januar Kartoffelcreme-Suppe, 19. Januar Gemüse-Ragout und 26. Januar Chili con Carne. Bestellungen werden vom MGH unter Tel. 02333/979-358 aufgenommen.

Spieleverleih

Auch die „Spieleria to go“ steht allen Interessierten zur Verfügung. Das MGH bietet die Möglichkeit, Brett- und Kartenspiele auszuleihen. Eine Übersicht der rund 100 Gesellschaftsspiele ist unter www.ennepetal.de einsehbar. Maximal vier Spiele können über einen Zeitraum von zwei Wochen ausgeliehen werden. Eine Bestellung kann telefonisch oder per E-Mail für den nächsten Werktag (Montag bis Donnerstag) erfolgen und nach Absprache im Eingang des MGH abgeholt werden. Wenn nötig, ist auch hier eine Lieferung möglich. Die Gebühr beträgt für den Ausleihzeitraum von zwei Wochen 50 Cent pro Spiel. Ein gültiger Personalausweis ist zur erstmaligen Ausleihe vorzulegen. Die Spiele sowie weitere Infos sind im MGH bei Gabriele Dowidat-Mietz, gdowidat@ennepetal.de, Tel. 02333/979-194 und bei Astrid Fänger, afaenger@ennepetal.de Tel. 02333/979-358 erhältlich.

Das MGH steht montags bis freitags, in der Zeit von 9 bis 13 Uhr für Fragen, Bestellungen und Informationen gern zur Verfügung.