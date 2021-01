Ennepetal: Höhere Gebühren für Müllabfuhr und Entwässerung

Eine große Kanalbaumaßnahme wie die an der Kölner Straße 2018/2019 schlägt sich in der Kalkulation der Entwässerungsgebühr nieder.

Ennepetal Für fast alle Haushalte in Ennepetal steigen die Abwassergebühren im Jahr 2021 deutlich. Auch die Abfallbeseitigung wird teurer.

Ennepetal. Für die Bürgerinnen und Bürger sowie die Unternehmen in Ennepetal werden Abfallentsorgung und Entwässerung im neuen Jahr teurer. Die Stadt hebt die Gebühren zum Teil sehr deutlich an. Nur die – vergleichsweise wenigen – Besitzer von Kleinkläranlagen können sich über eine sogar erhebliche Reduzierung freuen.

Abfallentsorgung

Die Gebühren für die Entsorgung des Biomülls werden 2021 um 4 Prozent steigen. Beim Restabfall beträgt die Steigerung 2,4 Prozent. Ausnahme: Für die großen 1100-Liter-Abfallbehälter wird der Satz um 3 Prozent angehoben. „Die Steigerung erklärt sich aus den gestiegenen Abfuhrkosten“, sagt Kämmerer Tim Strathmann. Der Kreis, der für die Abfallbeseitigung zuständig ist, werde im laufenden Jahr die Entsorgungskosten für die Städte stabil halten. Nicht nennenswert zu Buche schlägt die Nachkalkulation für 2018, die bei Kosten von 2,64 Millionen Euro mit einer Unterdeckung von gerade einmal 229,28 Euro abschloss. Kostenunterdeckungen müssen gemäß Kommunalabgabengesetz innerhalb von drei Jahren ausgeglichen werden. Folgende Gebührensätze gelten 2021 für die Abfallentsorgung in Ennepetal (Preise pro Jahr):

Biomüll (braune Tonne):

80-Liter-Behälter: 51,98 Euro

140-Liter-Behälter: 89,10 Euro

240-Liter-Behälter: 155,93 Euro

Restmüll (graue Tonne):

40-Liter-Behälter: 117,93 Euro

60-Liter-Behälter: 164,71 Euro

80-Liter-Behälter: 211,49 Euro

120-Liter-Behälter: 305,06 Euro

240-Liter-Behälter: 585,74 Euro

1100-Liter-Behälter: 2885,17 Euro.

Die Entsorgung von Elektrogroßgeräten sowie Kühl- und Gefriergeräten kostet unverändert 10 Euro je Gerät. Für Abfallsäcke werden 4,90 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer fällig, das sind 90 Cent mehr als bisher.

Entwässerung

Die Entwässerungsgebühren steigen für die meisten Haushalte und Betriebe sehr deutlich, obwohl eine Überdeckung aus dem Jahr 2018 in Höhe von 270.000 Euro jeweils zur Hälfte auf die Jahre 2020 und 2021 verteilt wird. Beim Schmutzwasser müssen Ruhrverbandsmitglieder (Betriebe, die ihre Abwasserentsorgung direkt mit dem Verband abrechnen) im neuen Jahr 20 Prozent mehr bezahlen. Für Besitzer von Gruben liegt die Steigerung bei 11 Prozent. Rechnerisch hätte die Stadt den Satz sogar um 59 Prozent anheben müssen (aufgrund geringerer Mengen bei Abfuhr und Klärung bei gleichbleibenden Kosten), beließ es aber zunächst bei der geringeren Anhebung, weil die Steigerung die Gebührenzahler sonst extrem hart treffen würde. Um 16 Prozent günstiger wird es für die Besitzer von Kleinkläranlagen, weil dabei nur ein kleiner Teil des Schmutzwassers abgefahren und geklärt werden muss, der größte Teil wird von der Anlage selbst geklärt. Alle übrigen Kanalnutzer zahlen im neuen Jahr 8 Prozent mehr.

Beim Niederschlagswasser wird es für die Ruhrverbandsmitglieder um 19 Prozent und für alle übrigen Kanalnutzer um 15 Prozent teurer.

Für die Gebührensteigerungen gebe es nicht den einen Grund, betont Tim Strathmann. Hauptsächlich würden gestiegene Kosten im Baubereich zu Buche schlagen. „Wir hatten einige größere Projekte“, so der Kämmerer. Dazu zähle nicht zuletzt die aufwendige Erneuerung des Kanalnetzes im Bereich Rahlenbecke. Derartige Investitionen machen sich in der Gebührenkalkulation durch die kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen bemerkbar. Diese beiden Blöcke sind die größten in der Gesamtrechnung. Beim Niederschlagswasser steigen die Gebühren, weil die Stadt mit geringeren Erlösen als in den Vorjahren plant, vor allem weil die Entnahmen aus der Gebührensausgleichsrücklage und die Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten geringer ausfallen werden. Auf der Kostenseite wird mit höherem Aufwand für Personal, Schachtdeckelsanierungen und Unterhaltung der Entwässerungsanlagen gerechnet. Die Gebührensätze für 2021 in der Übersicht:

Schmutzwasser (je Kubikmeter)

Ruhrverbandsmitglieder 1,69 Euro

Kleinkläranlagen 0,62 Euro

Gruben 14,50 Euro

Übrige Kanalnutzer 3,92 Euro.

Niederschlagswasser (je Quadratmeter bebauter bzw. versiegelter Grundstücksfläche, die ans Abwassernetz angeschlossen ist)

Ruhrverbandsmitglieder 1,00 Euro

Übrige Kanalnutzer 1,20 Euro.

Straßenreinigung und Winterdienst

Keine Änderung kommt auf die Ennepetaler bei den Kosten für Straßenreinigung und Winterdienst zu. Diese werden bereits seit 2012 über die Grundsteuer B auf die Eigentümer bebauter Grundstücke umgelegt (und in der Regel auch an Mieter weitergegeben). Es gibt also keine Gebührensatzung mehr, in der die Straßen nach Reinigungshäufigkeit und Streuklassen unterschieden werden und auf dieser Grundlage differenzierte Gebührensätze festgelegt werden. Der Anteil an der Grundsteuer B, der für Straßenreinigung und Winterdienst erhoben wird, liegt seit Einführung der Regelung bei 28 Punkten. Der Hebesatz für die Grundsteuer B inklusive dieses Anteils soll dem Haushaltsplanentwurf für 2021 zufolge (der Haushalt wird voraussichtlich im Februar verabschiedet) unverändert bei 740 Prozent bleiben.