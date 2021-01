Mit einer schlagfreudigen Angetrunkenen bekam es die Polizei in Ennepetal zu tun.

Einsatz Ennepetal: Frau will im Suff Polizisten beißen und schlagen

Ennepetal Auf dem Weg zum Streifenwagen wurde eine 31-Jährige in Ennepetal handgreiflich und versuchte, die Polizisten zu beißen und zu schlagen.

Am Mittwoch wurde die Polizei mehrmals zu einer Ruhestörung in

einer Wohnung am Breslauer Platz gerufen. Bereits im Vorfeld wurde die

31-jährige Bewohnerin zur Ruhe ermahnt.

+++Nichts mehr verpassen: Abonnieren sie hier unseren kostenlosen Newsletter für Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal

Als die Beamten gegen 0.45 Uhr erneut an der Wohnung erscheinen mussten, randalierte die Ennepetalerin wieder in ihrer Wohnung. Nachdem die stark alkoholisierte Frau deutlich machte, dass sie sich

nicht ruhig verhalten werde, wurde sie zur Verhinderung weiterer Ruhestörungen

zum Streifenwagen gebracht, um sie in das Polizeigewahrsam zu bringen.

Während dessen leistete diese massiven Widerstand und versuchte die eingesetzten Beamten

zu treten, beißen und zu schlagen.

Auf der Polizeiwache wurde ihr eine Blutprobe entnommen und sie blieb bis zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam. Die Beamten

blieben unverletzt.