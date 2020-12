Ennepetal: Feuerwehrchef hat zu Weihnachten einen Wunsch

Ennepetal Frank Schacht, Leiter der Feuerwehr Ennepetal, hat eine persönliche Weihnachtsgeschichte verfasst - basierend auf Alltagserlebnissen.

Ennepetal. Eine Weihnachtsgeschichte der besonderen Art hat der Leiter der Ennepetaler Feuerwehr, Frank Schacht, verfasst. Sie dreht sich um Solidarität, Mitmenschlichkeit, Liebe, das Leben im Allgemeinen und den Sinn darin. Schacht hat zwei alltägliche Einsätze der Feuerwehr im Dezember des Corona-Jahres 2020 aufgegriffen und sich darüber Gedanken gemacht. Es seien zwei von sehr vielen Einsätzen gewesen“, so der Wehrchef, „nichts Besonderes. Eher Alltag, Routine, Tagesgeschäft. Zumindest für uns.“ Für die Betroffenen aber könnten die zugrundeliegenden Ereignisse alles bedeuten. „Zum Beispiel ein Weihnachten ohne den geliebten Menschen. Leben oder Tod. Glück oder Leid“, erklärt Schacht. „Oder auch nur eine gestörte Nachtruhe.“ Hier seine Weihnachtsgeschichte, die er auf der Facebookseite der Feuerwehr Ennepetal veröffentlichte und per E-Mail versandte, im Wortlaut:

„Erster Akt:

Mitten in einer Nacht Anfang Dezember schreckt der Alarm die Kollegen aus dem Schlaf. Unser Rettungswagen benötigt Unterstützung. Dies kann vieles bedeuten. Vielleicht eine schwierige und langwierige Reanimation. Oder eine technische Rettung, zum Beispiel aus großen Höhen mit der Drehleiter. Oder auch nur triviale Tragehilfe, weil der Betroffene sehr schwer oder das Treppenhaus sehr eng ist. Egal. Gerne würden wir weiterschlafen. Aber wir fragen nicht, wir rücken aus und helfen. Der Patient wird schonend zum Rettungswagen transportiert. Wir rücken ein und legen uns wieder schlafen. Bis zum nächsten Mal.

Am nächsten Tag erreicht uns eine anonyme E-Mail:

,!!! Wenn Sie schon einen Einsatz haben dann schalten sie doch bitte ihre Einsatzleuchten ab während des Einsatzes. Es gibt Menschen die um diese Zeit schlafen...!!! Von der Dauerbeleuchtung und Blauchlicht bekommt man ja epileptische Anfälle...

Mal auch an andere Menschen wäre von Vorteil!!!

M.f.G.'

Ich nehme es zur Kenntnis. Und gehe zum Tagesgeschäft über. Früher, ja früher, da hätte ich geantwortet und begründet. Vielleicht hätte ich mich auch in den sozialen Medien geäußert. Das hat mir ja vor einiger Zeit mal ordentlich Ruhm und Ehre eingebracht. Aber was wird eine Reaktion bringen? Wie soll man in einer Zeit, in welcher Maskenverweigerer, Impfgegner oder selbsternannte Querdenker den Solidaritätsgedanken mit Füßen treten, angemessen argumentieren. Und wie gelingt es, einen Menschen, dessen Nachbar nachts um 3 Uhr dringende medizinische Hilfe benötigt, und der sich genötigt fühlt, ein Füllhorn an Ausrufezeichen über seinen Meinungstext auszuschütten, wohl um die Bedeutung seines Ansinnens noch zu erhöhen, von der Sinnhaftigkeit unseres Handelns zu überzeugen.

Mir fällt auf, dass in seinem letzten Satz ein entscheidendes Wort fehlt: ,DENKEN“. Vielleicht wurde es ja extra weggelassen. Dieses in jüngster Zeit so häufig missbrauchte Wort beschreibt wie kaum ein anderes, was uns Menschen vom Tier unterscheidet. Sagt man so, aber wer weiß das schon sicher. Während ich so querDENKE, fällt mir auf, dass der Austausch von nur einem Buchstaben die Bedeutung ändert: aus DENKEN wird DANKEN. Wer mit dem nötigen Respekt seinen Mitmenschen gegenüber tritt und über Dinge nachDENKT, wird häufig feststellen, dass es ein Wert an sich ist, DENKEN zu können. Und das man nicht selten allen Grund hat, zu DANKEN. All denen, die Dienst am Nächsten leisten.

Zweiter Akt:

Nur drei Tage später. Wieder ist es Nacht. Wieder schreckt ein Alarm auf. Und wieder geht es um einen medizinischen Notfall. Rettungswagen, Notarzteinsatzfahrzeug und die Unterstützungskräfte im Hilfeleistungslöschfahrzeug rücken aus. Wieder Blaulicht, Krach, Stress. Wieder wird geholfen, gerettet, angefasst. Der Patient wird bestmöglich präklinisch versorgt und in ein Krankenhaus transportiert. Für uns geht es zurück ins Bett. Bis zum nächsten Mal. Und wie so oft bleibt uns der Mensch, seine Geschichte, sein weiterer Krankheitsverlauf fremd. Schon verrückt. Wir helfen Menschen, egal welcher Herkunft, Nationalität, Religion oder anderer Attribute, die uns angeblich unterscheiden, obwohl wir sie nicht kennen. Keinen Bezug zu ihnen haben. Warum? Wir können doch nicht die ganze Welt retten. Mir kommt ein Satz aus dem Talmud in den Sinn, den die von Oskar Schindler geretteten Juden in ihr Geschenk, einen Ring aus Zahngold, eingravieren ließen: ,Wer ein einziges Leben rettet, der rettet die ganze Welt.‘ Ist es dass, was uns antreibt? Oder haben die recht, die uns als naive Selbstdarsteller sehen? Wer wäre ich, wenn ich mir die Antwort hierauf anmaßen würde. Ich weiß nur, dass wir es aus Überzeugung tun. In dem Bewusstsein, dass Hilfsbereitschaft, Solidarität und Nächstenliebe das Fundament unserer Gesellschaft sind.

Diesmal allerdings bleibt uns der Patient nicht fremd. Zwei Wochen später schreibt er uns:

,An alle die retten, bergen, schützen, löschen und darüber hinaus Gutes tun,

Am (XXXXXXX) haben die Kolleginnen und Kollegen der Feuerwehr einen Einsatz in der(XXXXX) gehabt. Sie wurden von einem Team Sanis und Notarzt zur Unterstützung und Bergung eines Infarktpatienten gerufen.

Die Bergung war wohl ein wenig umständlich. Der Patient war ich.

Ohne die Unterstützung aller Helfer könnte ich diese Zeilen heute nicht schreiben. Mir bleibt nicht viel mehr als mich an dieser Stelle für eine außergewöhnlich schnelle, freundliche und kompetente Hilfe zu bedanken. Ich tue das nur allzu gerne auch im Namen meiner Frau, Kinder und Enkelkinder (mit Schwiegermutter). Ich hatte einen wirklich heftigen Infarkt, der so schnell behandelt werden konnte, dass ich ohne schwerwiegende Folgen, die Feiertage wieder im Kreise meiner Familie feiern kann.

Ich hoffe für sie alle, dass sie dieses ebenfalls tun können und die Kolleginnen und Kollegen die im Dienst sind eine ruhige Zeit haben in der sie nicht ihre eigene Gesundheit oder gar ihr Leben riskieren müssen. (…)

Auf das der heilige Florian immer an ihrer Seite ist. Glück auf.‘

Ich bin ergriffen. Angefasst. Gerührt. Liegt es an der zunehmenden Alterssenilität? Bin ich doch nicht der ,harte Hund‘? Vielleicht sogar ein ,Weichei‘? Oder wird mir, gerade jetzt in der coronabelasteten Weihnachtszeit, wieder einmal deutlich vor Augen geführt, dass hinter jedem Einsatz, und sei er noch so unbedeutend in der Statistik, immer ein Mensch mit seinem Schicksal steht. Und deren Freunde, Familie, Angehörige. Ich hatte ähnliche Gedanken schon öfter zu Papier gebracht. In der Flüchtlingskrise. Bei dem schweren Verkehrsunfall eines meiner Söhne. Und auch jetzt, in der Coronapandemie, wo wieder Menschen sterben. Wir reden über Statistiken, Zahlen. Aber ab wann verliert der Einzelne in den Medien, in unserer Wahrnehmung, seine Bedeutung? Auch hier: ich habe keine Antworten, nur immer mehr Fragen.

Und bin mir sicherer als je zuvor: WIR machen genau das richtige. WIR. Aber wer sind WIR? In meiner Wahrnehmung die Gott sei Dank noch überwiegende Mehrheit in unserer Gesellschaft. Die, die Dienst am Nächsten leisten, die Solidarität mit ihren Mitmenschen zeigen. Im Rettungsdienst, in den Kliniken, den Arztpraxen und Pflegeheimen, bei der Feuerwehr, den Hilfsorganisationen, dem THW. Oder auch nur bei der Hilfe und Unterstützung Hilfebedürftiger im Alltag.

Ich schrieb ja eingangs: ,eine Geschichte über Solidarität, Mitmenschlichkeit, Liebe, das Leben im Allgemeinen und dem Sinn darin.‘

Mein Weihnachtswunsch ist kurz und knapp: Mehr WIR als ICH! Mehr DENKEN und DANKEN!

In diesem Sinne: ein herzliches Glück auf und Frohe Weihnachten.

Frank Schacht“