Ennepetal: Feuerwehr muss kleinen Waldbrand löschen

Ennepetal Ein Feuer in einem Waldstück auf Homberge musste die Feuerwehr Ennepetal am Montag löschen. Die Brandbekämpfung war aufwendig.

Um 8.32 Uhr war die Wehr zur Heinrich-Heine-Straße alarmiert worden, weil in einem angrenzenden Waldstück in 200 Meter Entfernung von der Straße etwa fünf Quadratmeter Waldboden und Unterholz brannten. Mit Dunggabeln, Löschrucksäcken und Kleinlöschgeräten verhinderten die Einsatzkräfte eine Ausbreitung des Feuers. Als die aufwendig aufgebaute, kontinuierliche Wasserversorgung sichergestellt war, bekämpfte die Wehr den Brand mit zwei C-Rohren. Ein Baumstamm musste mit Hilfe einer Motorkettensäge zerkleinert werden, um an Glutnester zu gelangen. Insgesamt wurden 2500 Liter Löschwasser eingesetzt.

Nähere Angaben zur Entstehung des Brandes konnte die Feuerwehr nicht machen. Dass Unterholz und Baumstamm von selbst in Brand gerieten, ist angesichts der aktuellen Wetterlage allerdings höchst unwahrscheinlich.

Die Wehr war mit fünf Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort, der alarmierte Löschzug Milspe-Altenvoerde stellte für die Dauer des Einsatzes den Grundschutz für das Stadtgebiet sicher.

Amtshilfe leistete die Feuerwehr am späteren Vormittag an der Kölner Straße. Um 10.53 Uhr rückten zwei Wehrleute mit der Drehleiter zum Impfzentrum des Ennepe-Ruhr-Kreises aus, um dort ein Kabel in mehreren Metern Höhe zu befestigen. Der Einsatz war um 11.40 Uhr erledigt.

Unmittelbar im Anschluss wurde die Feuerwehr dann zu einer "hilflosen Person hinter verschlossener Wohnungstür" an der Voerder Straße alarmiert. Ein Eingreifen der sieben mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug und der Drehleiterausgerückten Einsatzkräfte war aber nicht erforderlich, weil der Patient die Wohnungstür selbstständig öffnen konnte. Er wurde darauf hin vom mit alarmierten Rettungsdienst versorgt. Einsatzende für die Wehr war um 11.53 Uhr.