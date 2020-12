Ennepetal: Unbekannte brechen in Autowerkstatt und Kita ein

Ennepetal Im Laufe der Woche kam es zu zwei Einbrüchen in Ennepetal. In beiden Fällen schlugen die Täter die Scheiben ein.

In Ennepetal trugen sich ähnliche Einbrüche in eine Autowerkstatt und in eine Kindertagesstätte zu. In beiden Fällen gibt es noch keine Täterhinweise:

In der Nacht von Montag auf Dienstag zerstörten Unbekannte die

Scheibe einer Eingangstür eines Kindergartens an der Vilvoorder Straße. Sie schlugen die Scheibe mit einem im Außenbereich aufgefundenen Stein ein und gelangten in die Räume. Sie erbeuteten eine Digitalkamera und leere Sparschweine. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

Einbruch in Werkstatt

Im Laufe des vergangenen Wochenendes (19. Dezember bis 21. Dezember) verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Autowerkstatt in der Straße Aufsicht. Sie schlugen eine Scheibe ein, und gelangten so in die Büroräume. Aus der Werkstatt des Gebäudes entwendeten sie Werkzeuge im höheren fünfstelligen Wert. Es handelt sich hierbei um Werkzeuge, die für Lack- und Karosseriereparaturen benötigt werden. Täterhinweise liegen bislang keine vor.