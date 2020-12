Ennepetal: Drei Männer lieben sich und prügeln sich

Ennepetal Eine Dreiecksbeziehung läuft in Ennepetal völlig aus dem Ruder - inklusive eines Angriffs auf die Polizei.

Ennepetal. Eigentlich mögen sich die drei Männer. So gern sogar, dass sie in der Ennepetaler Querstraße eine gemeinsame Wohnung gemietet haben, in der sie eine Dreiecks-Liebesbeziehung führen. Auch wenn ein Streit - sei er auch einmal leidenschaftlicher geführt - zwischen Liebenden nichts Außergewöhnliches ist, dass zwei der drei Männer am Ende eines gemütlichen Abends in Polizeigewahrsam sitzen, ist dann doch nicht alltäglich.

Dabei begann der Montagabend für das Liebestrio - 23, 24 und 40 Jahre alt - recht entspannt, denn die Drei hatten sich dazu entschieden, sich gemeinsam einen zu trinken. Das gelang recht gut und zunächst war die Stimmung auch noch friedlich und gelöst, doch mit steigendem Alkoholkonsum entwickelte sich zunehmend ein Streit. Der Älteste wurde irgendwann derart sauer auf seine beiden Liebhaber, dass er zuschlug. "Vermutlich, darauf deutet das Verletzungsbild der beiden Opfer hin, mit einem Gegenstand", sagt Sonja Wever, Pressesprecherin der Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr.

Um 1.30 Uhr rief einer der beiden leicht verletzten Mitbewohner die Polizei. Die traf umgehend am Ort des Geschehens ein und befragte das Trio, vom dem augenscheinlich jeder einzelne deutlich alkoholisiert war. Womit niemand rechnete: Im Rahmen dieser Befragungen und während die Polizisten den Sachverhalt aufnahmen griff das 23-jährige Opfer plötzlich und unerwartet einen der Beamten an. Ein Zusammenspiel dessen guter Reflexe und des Pegels des Ennepetalers ist es wohl zu verdanken, dass der Schlag, der eigentlich im Gesicht des Polizisten landen sollte, sein Ziel verfehlte.

Die Polizei überwältigte des 23-Jährigen, und fesselte ihn, um weitere Angriffe zu verhindern. Gemeinsam mit dem 40-Jährigen fuhr er in zwei Streifenwagen zur Wache der Polizei am Büttenberg in Ennepetal. Sie wurden dort ins Polizeigewahrsam gebracht, wo ihnen jeweils eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den 23-jährigen Ennepetaler wird nun wegen Widerstands gegen Polizeibeamte ermittelt, gegen den 40-Jährigen wurde eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung gefertigt. Nach einer Nacht in getrennten Zellen, die auch der in der Querstraße verbliebene dritte Teil des Trios allein verbrachte, durften die beiden wieder auf freien Fuß.

Zurück in die Wohnung ging es allerdings nur für den Jüngeren. Gegen den 40-Jährigen sprach die Polizei ein zehntägiges Rückkehrverbot in die gemeinsame Wohnung aus. "Weil es sich hier um eine Lebenspartnerschaft und damit um einen Fall der häuslichen Gewalt handelt, ist dies Usus", erläutert Sonja Wever. In dieser Zeit sollen sich die Partner klar darüber werden, ob es in einer Partnerschaft oder getrennt weitergehen soll. Mehrfach und unangekündigt kontrolliert die Polizei, ob der 40-Jährige sich tatsächlich nicht in der Wohnung befindet.