Ennepetal: Deutscher Meister Max Koch versteht sein Handwerk

Ennepetal Max Koch aus Ennepetal landete beim Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks vorn. Berufsweg setzt er bei der Feuerwehr Berlin fort.

Ennepetal. Rüggeberg hat einen Deutschen Meister. Max Koch landete beim Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks auf Platz eins. Er ist der beste Elektroniker in der Fachrichtung Informations- und Telekommunikationstechnik im ganzen Land. Weil der 21-Jährige sich auch mit ganzem Herzen in der Feuerwehr engagiert und diese Leidenschaft mit seinem Beruf verbinden wollte, hat er nun einen weiteren großen Schritt auf seinem Karriereweg gemacht. Er zog aus dem beschaulichen Höhendorf in die Bundeshauptstadt, um bei der Berliner Feuerwehr einen dualen Ausbildungsgang zu beginnen.

Für jemanden, der nach dem Abitur erst gar nicht so recht wusste, was er beruflich machen soll, hätte es kaum besser laufen können. Nach der Grundschule in Rüggeberg besuchte Max Koch zunächst das Reichenbach-Gymnasium. Nach der 9. Klasse wechselte er ans Berufskolleg des Ennepe-Ruhr-Kreises, um dort die gymnasiale Oberstufe in der Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung zu absolvieren. „Ich habe gemerkt, dass mir die Richtung keinen Spaß macht“, erzählt er. Das Abi machte er dennoch sehr ordentlich.

Alarmanlage hilft bei Berufswahl

Der Einbau einer Alarmanlage in seinem Elternhaus brachte Max Koch dann auf die Spur zum passenden Beruf. „Man hat Kundenkontakt, es ist eine technisch-praktische Arbeit, man programmiert am Laptop – das hat mir gefallen.“ Er machte sich schlau und fand einen Ausbildungsplatz zum Elektroniker, Fachrichtung Informations- und Telekommunikationstechnik beim Remscheider Unternehmen Sicherheitstechnik Mike Schimmel (SMS).

Nach der auf drei Jahre verkürzten Ausbildung legte Max Koch im vergangenen Juli die Gesellenprüfung ab. „Ich habe ganz gut bestanden“, sagt er mit leichtem Understatement. „In meiner Klasse war ich jedenfalls der Beste.“ Nicht nur dort: Er war so gut wie kein anderer in ganz Deutschland. Eigentlich hätte er sich als Kammersieger erst noch auf Landes- und dann auf Bundesebene mit anderen Gesellen messen müssen. Der Bundeswettbewerb geht über vier Tage, neben Fachgesprächen steht dabei der Bau einer Alarm- oder Telefonanlage mit Anpassungen an Kundenwünsche und einem abschließenden Übergabegespräch auf dem Programm. Doch auch hier sorgte Corona für neue Wege. Da die Veranstaltungen nicht durchgeführt werden konnten, wurden die in der Gesellenprüfung erzielten Punkte der Besten in den Kammerbezirke und dann in den Bundesländern herangezogen. Und da war Max Koch am Ende der Allerbeste.

Corona verhindert große Feiern

Corona räumte dem 21-Jährigen also auf der einen Seite eine Hürde aus dem Weg. Aber auf der anderen Seite sorgte die Pandemie-Situation dafür, dass die geplanten großen Feiern mit hochrangigen Vertretern aus der Politik nur in ganz kleinem Rahmen oder sogar nur online stattfinden konnten. Von NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann erhielt Max Koch ein persönliches Glückwunschschreiben, die Ehrung fand im kleinen Kreis in der Firma mit Inhaber Mike Schimmel, Max‘ Eltern Annette und Stephan Koch sowie dem Präsidenten der Handwerkskammer Düsseldorf, Andreas Ehlert, statt. Auch Bürgermeisterin Imke Heymann empfing ihn schon, dabei durfte er sich ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Vor allem aber gab es eine Abschlussveranstaltung des Zentralverbands des Deutschen Handwerks in Berlin – als Videokonferenz mit den insgesamt 104 Bundessiegern, die außerdem als Livestream übertragen wurde. „Max saß in seinem Kämmerchen in Berlin, mit dem Laptop. Und wir haben hier zu Hause mit Max‘ Oma und seiner Schwester Anna-Lena geschaut“, erzählt Annette Koch. Es moderierte TV-Journalistin Anna Planken, zugespielt wurde eine Videobotschaft von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der unter normalen Bedingungen persönlich gratuliert hätte.

Inzwischen sind die Ehrungen Geschichte und Max Koch ist auf dem Weg zum nächsten Karriereziel. Er hat bei der Berufsfeuerwehr in Berlin ein Duales Studium begonnen. „Ich habe während der Ausbildung viel mit der Feuerwehr zu tun gehabt, nämlich bei Brandmeldeanlagen. Da habe ich begonnen, mich für die andere Seite zu interessieren“, erzählt er. Und weil er sich mit Ausbildungsbeginn entschlossen hatte, die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen (er spielte 12 Jahre lang beim TuS Ennepetal, zuletzt auch noch beim Spax-Cup), entschied er sich, in der Feuerwehr aktiv zu werden. Musikalisch gehörte er ohnehin schon seit Jahren dazu, als Saxophonist in der Stadt- und Feuerwehrkapelle. Vor drei Jahren trat Max Koch in die Löschgruppe Rüggeberg ein. Und weil er den erlernten Beruf und sein Hobby gerne verbinden wollte, gab Max Koch bei Google einfach „Sicherheitstechnik“ und „Feuerwehr“ ein. Und stieß auf das in Deutschland bisher einzigartige Duale Studium. Max Koch absolvierte das umfangreiche Auswahlverfahren für den bis dato erst zweiten Jahrgang in dem Ausbildungsgang und wurde schließlich angenommen. „Ich war in der Zeit viermal in Berlin und habe fünfmal die Feuerwehreignungsuntersuchung gemacht“, meint er. „Das war schon ein Familienprojekt“, betont seine Mutter. Bei allen Schritten habe man Max bestmöglich unterstützt.

Duales Studium

Dreieinhalb Jahre dauert das Bachelor-Studium in Brandschutz und Sicherheitstechnik, das an der Beuth-Hochschule für Technik in Berlin – derzeit online – stattfindet. Zum Inhalt gehört unter anderem die Ausarbeitung von Brandschutzplänen. Dazu wird Max Koch an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie für den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst ausgebildet. Und weil die Praxis nicht fehlen darf, tut er Dienst, derzeit in der Wache Charlottenburg-Nord. „Die Struktur in Berlin ist wesentlich anders“, berichtet er. Dort habe man 12-Stunden-Dienste, weil einfach so viel los sei. Zehn bis zwölf Alarme pro Schicht seien die Regel. „Einige Schichten auf dem Rettungswagen bin ich schon gefahren“, sagt er.

„Ich wollte unbedingt raus in eine Großstadt“, betont Max Koch. Größer als die Vier-Millionen-Metropole Berlin geht nicht. Dort wohnt er nach einer Übergangszeit im Gästeapartment der Feuerwache am Wannsee nun in einer WG im Wedding.

Nach dem Ende der Ausbildung könnte Max Koch zum Beispiel als Zugführer in der Feuerwehr arbeiten, aber auch im so genannten rückwärtigen Bereich eingesetzt werden, zum Beispiel planerische Aufgaben für den Brandschutz übernehmen. Ob er langfristig in Berlin bleiben wird, kann der junge Mann jetzt natürlich noch nicht sagen. „Bei der Feuerwehr möchte ich aber auf jeden Fall bleiben. Das ist meine Leidenschaft, das begeistert mich wirklich komplett“, sagt Max Koch mit voller Überzeugung. Doch erst einmal verfolgt er nur ein Ziel: „Ich möchte die Ausbildung wieder möglichst gut hinkriegen“. Wohin das führen kann, das hat er als Deutscher Meister ja schon gezeigt.