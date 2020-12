Ennepetal: Auslaufendes Heizöl beschäftigt die Feuerwehr

Ennepetal Auslaufendes Heizöl, Ölspuren auf der Straße und ein Reh in Not sorgten am Dienstag für Einsätze der Feuerwehr Ennepetal.

Ennepetal. Aus einem Heizöltransporter lief am Röthelteich in Ennepetal am Dienstagmorgen (29. Dezember) Heizöl aus und verunreinigte die Straße. Ursache war eine defekte Pumpe. Einsatzkräfte des hauptamtlichen Löschzugs 1 der Feuerwehr und Mitarbeiter der Stadtbetriebe Ennepetal stoppten die Ausbreitung und nahmen das Öl mit Bindemittel auf.

Parallel musste die Löschgruppe Külchen zu einer Ölspur auf der B 483 ausrücken. Und bereits morgens um 8.56 Uhr waren Kräfte der Hauptwache an der Strückerberger Straße im Einsatz, wo sich eine Ölspur zeigte, die sich bis zur Kölner Straße und ins Schwelmer Stadtgebiet hinein zog. Bei allen Öleinsätzen wurde aufgrund der Größe der verschmutzten Bereiche eine Fachfirma zur Unterstützung angefordert.

Die Feuerwehr verzeichnete am Dienstag zwei weitere Einsätze: Um 11.29 Uhr hatte ein Heimrauchmelder an der Südstraße ausgelöst. Die Wehrleute konnten allerdings kein Schadenfeuer feststellen und beendeten den Einsatz schnelle wieder. Um 12.08 Uhr ging es zur Jahnstraße, wo ein Reh in einer Notlage gemeldet wurde. Das Tier konnte sich allerdings vor Eintreffen der Feuerwehr selbst befreien und zurück in die Natur flüchten.

Bereits am Montagabend um 17.57 Uhr rückte die Wehr zu einer Firma an der Breckerfelder Straße aus, nachdem dort die Brandmeldeanlage ausgelöst hatte. Die Einsatzkräfte kontrollierten den Bereich, fanden aber keinen Grund für das Auslösen des Alarms. Darauf hin schalteten sie die Anlage zurück und beendeten den Einsatz um 18.40 Uhr.