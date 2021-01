Ennepetal: Anmeldetermine für die weiterführenden Schulen

Ennepetal Die Stadt Ennepetal hat die Anmeldetermine für die weiterführenden Schulen zum Schuljahr 2021/2022 bekannt gegeben.

Aufgrund der Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie sind bei den Anmeldungen zu den beiden weiterführenden Schulen in Ennepetal - Sekundarschule und Reichenbach-Gymnasium - für das Schuljahr 2021/2022 entsprechende Vorgaben zu beachten.

Sekundarschule

Für die Sekundarschule Ennepetal, Amselweg 9, kann die Anmeldung mit oder ohne persönlichem Erscheinen erfolgen. Für die Anmeldung ohne persönliches Erscheinen können die Anmeldeunterlagen (abrufbar über die Homepage www.sekundarschule-en.online), per Post oder durch Einwurf in den Schulbriefkasten zugestellt werden. Die Anmeldeunterlagen müssen durch die Eltern/Erziehungsberechtigten ausgefüllt und die Kopien der erforderlichen Unterlagen sowie die Anmeldescheine der Grundschule beigefügt sein.

Ein zusätzlicher telefonischer Termin hierzu kann im Sekretariat der Schule am Standort Amselweg (Tel. 02333/6095470) vereinbart werden. Bei einer persönlichen Anmeldung ist telefonisch vorab durch die Eltern/Erziehungsberechtigten ebenfalls im Sekretariat der Schule ein Termin zu vereinbaren. Bei der Anmeldung können nur eine erziehungsberechtigte Person sowie das anzumeldende Kind teilnehmen.

Zur Anmeldung sind eine Kopie der Geburtsurkunde des Kindes, das letzte Original-Zeugnis mit Empfehlung, die Anmeldescheine der Grundschule in vierfacher Ausfertigung sowie die Bankverbindung für die Teilnahme am Mittagessen mitzubringen.

Für die Sekundarschule erfolgen die Anmeldungen vom 19. bis 25. Februar, jeweils in der Zeit von 8 bis 12 Uhr, sowie nachmittags am 23. und 25. Februar, jeweils in der Zeit von 15 bis 18 Uhr.

Darüber hinaus ist eine Anmeldung bis zum 11. März nach telefonischer Terminvereinbarung oder per E-Mail an info@sekundarschule-ennepetal.de möglich.

Reichenbach-Gymnasium

Die Anmeldungen für die Klassen 5 und die Oberstufe des Reichenbach-Gymnasiums, Peddinghausstraße 17, erfolgen vom 19. bis 25. Februar, jeweils von 8 bis 12 Uhr sowie am 23. und 25. Februar, jeweils in der Zeit von 15 bis 18 Uhr. Für die Anmeldung ist vorab eine Terminvereinbarung über das Sekretariat des Reichenbach-Gymnasiums unter der Tel. 02333/75328 erforderlich.

Zur Anmeldung sind die Geburtsurkunde des Kindes, das letzte Original-Zeugnis mit Empfehlung, die Anmeldescheine der Grundschule in vierfacher Ausfertigung, der Impfpass mit dem Nachweis der Masernschutzimpfung, ärztliche Atteste oder medizinische Gutachten sowie ggf. Sorgerechtsnachweise mitzubringen. Der ausgefüllte und von beiden Erziehungsberechtigten unterschriebene Schulanmeldebogen ist ebenfalls bei der Anmeldung vorzulegen. Abrufbar ist dieser über die Homepage www.reichenbach-gymnasium.de unter der Rubrik „Download“.