Ennepetal: Alfred Müller ist seit 70 Jahren in der Feuerwehr

Alfred Müller war 17 Jahre alt, als er in Rüggeberg der Freiwilligen Feuerwehr beitrat. Das war im August 1948. Er blieb bis heute Wehrmann. In der Jubilarfeier für die Jahre 2018 und 2019 des Löschzuges 1 (Milspe-Altenvoerde) im Gerätehaus an der Wehrstraße wurde Alfred Müller jetzt für 70-jährige Mitgliedschaft in der Ennepetaler Feuerwehr geehrt von Bürgermeisterin Imke Heymann, dem stellvertretenden Stadtbrandmeister Volker Engelking und dem Chef des Löschzuges 1, Michael Berger. Müller, der weit über Ennepetal hinaus auch als ehemaliger Gastwirt des Landhauses Filde bekannt ist, erhielt eine Sonderauszeichnung des Feuerwehrverbandes in Gold.

Alfred Müller führte als Brandmeister die Löschgruppe Rüggeberg, wechselte dann in den Löschzug Milspe-Altenvoerde, in dem er auch zum Kommando zählte. Im Jahre 1990 ging der ehrenamtliche Wehrmann in den Feuerwehrruhestand, gehört seit dieser Zeit der Ehrenabteilung an. Es sei äußerst selten in der Feuerwehr, ein Mitglied ehren zu können, das 70 Jahre dabei ist, war in der Feier immer wieder zu hören.

Rudi Brüssow, der mit seiner Familie in Schwelm wohnt, erhielt für 40-jährige Treue zur Ennepetaler Feuerwehr die Sonderauszeichnung in Silber. Brüssow war bis 1995 hauptamtlich in der Ennepetaler Wehr tätig und pflegte immer besten Kontakt zu den Ehrenamtlichen des Löschzuges 1. Der 85-Jährige zählte noch kürzlich zu den Bierzapfern bei der Fire- und Funparty des Löschzuges.

Ennepetals Feuerwehrchef, Brandrat Frank Schacht, und der Oberbrandmeister i.R. Axel Blumenroth sollten ebenfalls für 40-jährige Treue geehrt werden. Beide mussten wegen einer Erkrankung kurzfristig absagen.

Schon in Jugendfeuerwehr dabei

Carsten Gnipp und Dominik Woldt, beide Brandinspektoren, sind 25 Jahre in der Feuerwehr ehrenamtlich tätig. Beide Wehrleute waren schon in der Jugendfeuerwehr dabei. Carsten Gnipp ist heute Leiter der Jugendfeuerwehr und einer der stellvertretenden Chefs im Löschzug Milspe-Altenvoerde.

Dominik Woldt, der auch einige Zeit in der Löschgruppe Rüggeberg aktiv war, zählt zum Kommando des Löschzuges 1 und ist stellvertretender Gruppenführer. Woldt ist auch hauptamtlich in der Feuerwehr Ennepetal tätig. Bürgermeisterin Imke Heymann heftete ihnen das vom Innenminister verliehene Feuerwehrehrenzeichen in Silber an. Volker Engelking, einer der Vize-Chefs der Gesamtwehr, lobte: „Man kann sich auf Sie verlassen!“ Neben der Auszeichnung gab es von der Bürgermeisterin und vom Löschzugchef Michael Berger noch Präsente für die Jubilare.

Imke Heymann hatte zu Beginn der Jubilarfeier die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr gewürdigt. Das Wachstum und die Vielfalt der Gefahrenpotenziale seien gewachsen und eine ständige Herausforderung. Die Wehrleute müssten sich immer wieder auf neue Gefahrensituationen einstellen und sich in zahllosen Stunden kundig machen. Zu den Jubilaren sagte die Bürgermeisterin: „Vor einer solchen Lebensleistung verneige ich mich!“