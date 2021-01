So sah die AVU-Krone 2020 aus: Moderator Stefan Erdmann (links) interviewt AVU-Vorstand im Betriebsrestaurant der AVU. Alles läuft digital ab.

Corona Ennepe-Ruhr: So wird die AVU-Krone in diesem Jahr

Gevelsberg Die AVU aus Gevelsberg will Vereine auch 2021 mit der AVU Krone unterstützen. Es gibt aber Änderungen für den Wettbewerb.

Viele Vereinsprojekte waren letztes Jahr wegen der Pandemie nicht möglich und viele Einnahmequellen der Vereine sind weggebrochen – der Energieversorger AVU aus Gevelsberg unterstützt deshalb mit der AVU Krone die ehrenamtlich Aktiven auch in diesem Jahr.

Dabei gibt es bei dem Engagement-Wettbewerb einige Änderungen im Vergleich zu den Vorjahren: Der Verein als solcher steht im Mittelpunkt und nicht mehr einzelne Projekte oder Aktionen. „Wir möchten die Vereine so unterstützen. Ihre Arbeit unter Pandemie-Bedingungen ist anerkennenswert“, erklärt AVU-Vorstand Uwe Träris.

Vereine und Gruppen im Fokus

Vereine und Gruppen bewerben sich auf der Aktionswebsite avu.de/krone mit Angaben zum Verein. Und weil die

AVU Krone 2021 ausschließlich digital stattfindet, bittet das Unternehmen um ein Vorstellungs-Video. Bewerben können sich die Vereine ab sofort bis zum 12. März 2021. „Und es wird die interaktivste Krone aller Zeiten“, erklärt

Marketing-Leiter Daniel Flasche.

Neu dabei: Die digitale Vorstellungs-Show am 31. März. Ab diesem Termin können Fans für ihren Favoriten abstimmen. Das „Voting“ ist – ebenfalls neu – so aufgebaut, dass man einmal pro Tag abstimmen

kann. „Am besten ist es, wenn die Vereine viele Menschen motivieren bei der Abstimmung mitzumachen“, so Flasche weiter.

Höhepunkt ist dann die digitale Live-Show am 29. April: Während dieser „Krönung“ kann auch wieder für den Lieblingsverein abgestimmt werden. Und dieses Zusatzvoting macht 50 Prozent der Endplatzierungen aus. So bleibt die Abstimmung spannend bis zuletzt.

„Ich bin gespannt auf die interaktive Live-Show. Letztes Jahr haben wir gute Erfahrungen gemacht und viel positive Resonanz für diese neue Veranstaltungsform bekommen“, so AVU-Chef Träris abschließend.

Auch Weihnachtsspende digital

Mit digitalen Formaten hat das Unternehmen insgesamt gute Erfahrungen gemacht – nicht nur die AVU Krone im letzten Jahr war digital.

Die Empfänger der traditionellen Weihnachtsspende wurden im Rahmen einer Facebook-Aktion von den Kunden

vorgeschlagen. Die AVU unterstützte den Gevelsberger Kirmesverein und den DRK-Kreisverband. Die AVU Netz spendete an die Lebenshilfe Hattingen und die DACHO Schwelm als Dachorganisation der Schwelmer Nachbarschaften.

Alle vier Vereine erhielten je 2.671 Euro. Zum Zeitpunkt der Aktion gab es 2.671 AVU-Fans bei Facebook. Und pro Fan spendete die AVUGruppe vier Euro an vier Vereine. Alle Informationen zur Bewerbung, den Terminen und dem Voting: www.avu.de/krone

