Ennepe-Ruhr-Kreis: Sieben Corona-Tote innerhalb eines Tages

Schwelm Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona im Ennepe-Ruhr-Kreis ist seit gestern um 7 auf 138 gestiegen.

Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es laut Kreisverwaltung 6.173 bestätigte Corona-Fälle (Stand Dienstag, 29. Dezember), von diesen sind aktuell 1.013 infiziert, 5.022 gelten als genesen. Die Zahl der Infektionen ist innerhalb der letzten 24 Stunden um 36 gestiegen.



Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt im Kreisgebiet bei 145,94 (161,05).



In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 97 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung. 14 von ihnen werden intensivmedizinisch betreut, 10 werden beatmet.



Die aktuell 1.013 Erkrankten wohnen in Breckerfeld (2), Ennepetal (71), Gevelsberg (74), Hattingen (265), Herdecke (35), Schwelm (64), Sprockhövel (112), Wetter (47) und Witten (343).



Die Gesundeten kommen aus Breckerfeld (121), Ennepetal (451), Gevelsberg (585), Hattingen (907), Herdecke (425), Schwelm (483), Sprockhövel (332), Wetter (329) und Witten (1.389).



Für die positiven Fälle sowie für Ansteckungsverdächtige ist häusliche Quarantäne angeordnet. Insgesamt gilt diese Vorgabe für 1.575 (Vortag 1.710) Personen im Kreis.

138 Corona-Tote

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona ist seit gestern um 7 auf 138 gestiegen. Verstorben sind ein 80-jähriger Schwelmer sowie eine 93-jährige und eine 87-jährige Sprockhövelerin, beide waren Bewohnerinnen des Pflegeheims Haus am Quell.



Für Witten muss die Kreisverwaltung vier weitere Todesfälle melden, alle Betroffenen waren ebenfalls Bewohner von Einrichtungen. Im Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser lebten eine 79-jährige und ein 87-jähriger, im Seniorenhaus Witten-Stockum eine 80-jährige und in der Boecker-Stiftung - Haus am Voß’schen Garten eine 84-jährige.

Die 138 im Ennepe-Ruhr-Kreis Verstorbenen kommen aus Breckerfeld (4), Ennepetal (8), Gevelsberg (16), Hattingen (33), Herdecke (29), Schwelm (6), Sprockhövel (13), Wetter (4) und Witten (25).

Corona in Pflege- und Seniorenheimen

In folgenden Pflege- und Seniorenheime gibt es positive Corona-Fälle oder Verdachtsfälle:

Ennepetal:Zentrum für Betreuung und Pflege Pax; Gevelsberg: Hans-Grünewald Haus; Hattingen:Seniorenzentrum St. Mauritius, St. Josef Altenheim; Sprockhövel:

Haus am Quell, Matthias-Claudius-Haus; Witten: Seniorenresidenz Breddegarten, AWO Altenzentrum Witten Egge, Seniorenhaus Witten-Stockum, Wohnprojekt Kesselstraße, Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser, Boecker-Stiftung - Haus am Voß’schen Garten, Lutherhaus Bommern, Ambulanter Pflegedienst Chelonia, Haus Buschey

+++Nichts mehr verpassen: Abonnieren sie hier unseren kostenlosen Newsletter für Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal+++ Alternative: Sie wollen wissen, was in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal passiert? Melden Sie sich hier zum kostenlosen Newsletter an.