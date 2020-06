Ennepe-Ruhr: Diese Aktion ist gut für uns und unsere Vereine

Ennepetal. Bewegung ist gut für die Gesundheit. Wer sich bewegt und bei dieser Aktion mitmacht, leistet auch einen Beitrag für seinen Verein.

Durch die Corona-Krise sind viele Sportvereine in eine angespannte wirtschaftliche Lage geraten. Deshalb starten die AOK Nordwest und der Voerder SV von 1607 e.V. eine Benefizaktion unter dem Motto „AOK-Vereinsbewegung – gemeinsam durchstarten mit meinem Verein“.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter für Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Pünktlich zum Start der Sommerferien sind alle Menschen im Ennepe-Ruhr-Kreis aufgerufen, sich in der Zeit bis zum 12. Juli an der besonderen Mitmach-Aktion zu beteiligen. „Ziel unserer Aktion ist es, die Menschen im Ennepe-Ruhr-Kreis in der Corona-Krise in Bewegung zu bringen und gleichzeitig die Sportvereine finanziell zu unterstützen“, so AOK-Serviceregionsleiter Jörg Kock.

Spende je Startgebühr

Danach sollten sich möglichst viele Menschen walkend, laufend oder radelnd an der Aktion beteiligen. Mit der Zahlung einer Startgebühr helfen sie dann ihrem Verein. Anmeldungen sind ab sofort möglich unter der Website www.aok-vereinsbewegung.de.

Der Vereinssport durchlebt eine schwierige Zeit. „Wir freuen uns, dass die AOK mit einer solchen Aktion unseren Verein unterstützt. Wir hoffen, dass möglichst viele Menschen für ihre Gesundheit aktiv werden und dabei ihre Verbundenheit zum Voerder SV dokumentieren“, so Thorsten Küster, 1. Leiter der Verwaltung des Voerder SV von 1607 e.V.

Je Teilnehmerin und Teilnehmer erhält der Verein aus der Startgebühr von zehn Euro eine Spende von sieben Euro. Außerdem werden unter Vereinen, die mehr als zehn Prozent ihrer Mitglieder zur Teilnahme motivieren konnten, zehn Trikot-Sätze oder Sportequipment-Gutscheine im Wert von jeweils 500 Euro verlost.

Und so funktioniert es

Welche Strecke im Aktionszeitraum bis zum 12. Juli absolviert wird, legt jeder Teilnehmer selbst fest.

Es stehen sechs unterschiedliche Distanzen zur Auswahl: 500 Meter für ‚Bambinis‘, 2.000 Meter für Schülerinnen und Schüler, 5.000 oder 10.000 Meter für Erwachsene, eine Walking-Strecke über 5.000 Meter und eine Radstrecke über 15.000 Meter für jedermann.

Nach der Online-Anmeldung erhält jeder eine Startnummer zum selber ausdrucken. Nach dem Lauf können die Teilnehmer ihre Zeit hochladen und erhalten nach Abschluss der Aktion ihre Urkunde per E-Mail

http://Hier_gibt_es_mehr_aus_Ennepetal,_Gevelsberg_und_Schwelm{esc#225915687}[teaser]Weitere Informationen zur Aktion gibt es im Internet unter www.aok-vereinsbewegung.de. Die Anmeldung ist bis zum letzten Aktionstag am 12. Juli möglich.