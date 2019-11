Engelberttunnel Gevelsberg: Wartung ist im Zeitplan

Gevelsberg. Seit Montag ist der Engelberttunnel in Gevelsberg von 8 bis mindestens 17 Uhr täglich gesperrt. Donnerstag werden die Wartungsarbeiten beendet.

Welche Rolle der Engelberttunnel in der Stadt spielt, zeigt sich immer dann, wenn er gesperrt ist. So wie jetzt. Autoschlangen ziehen sich zu den Stoßzeiten durch die Mittelstraße, der Verkehr wirkt stärker als sonst und Autofahrer müssen viel Geduld mitbringen. Donnerstagabend wird der Tunnel wieder frei gegeben, wie der Landesbetrieb Straßen.NRW auf Nachfrage erklärt. Dann wird sich auch die Verkehrslage in der Innenstadt wieder entspannen.

Seit Montag ist der Engelberttunnel im Verlauf der L666 gesperrt. Es stehen turnusmäßige Wartungsarbeiten durch die Straßen.NRW-Autobahnniederlassung Hamm an. „Jede Tür wird geöffnet, jeder Knopf gedrückt, jede Leitung überprüft und und jede Lampe getestet“, erklärt Markus Miglietti. Die komplette Technikanlage stehe derzeit auf dem Prüfstand. Die Arbeiten würden sich aber im Zeitplan befinden, auf Probleme sei die Behörde nicht gestoßen.

Der Tunnel ist jeweils von 8 bis 17 Uhr gesperrt. Am Montag war der Tunnel erst am späten Abend wieder frei, weil auch die Gevelsberger Feuerwehr vor Ort war, um sich den Tunnel und seine Beschaffenheit für den Fall der Fälle eines Einsatzes anzuschauen, wie Straßen.NRW mitteilte. Wartungsarbeiten finden zwei Mal im Jahr statt.