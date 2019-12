Endlich Ruhe in den Verein bekommen

E s ist ein Trauerspiel, was da seit so vielen Jahren in immer wieder neuen Akten mit neuen Hauptdarstellern beim VGS Königsfeld läuft. „Vertragt Euch!“, möchte man den Gesundheitssportlern zurufen, doch so einfach ist die Sache längst nicht mehr. Das Rehasport-Aushängeschild der ganzen Region zerlegt sich immer wieder selbst und hat sein Image mit wechselnden Protagonisten zunehmend ramponiert.





Hier geht es um viel Geld, das der VGS Jahr für Jahr umsetzt und um dessen Verwendung. Hier geht es um Arbeitsplätze. Hier geht es darum, welche Kompetenzen eine Vereinsführung hat und welche die Mitglieder haben. Hier geht es aber vor allem um eines: fehlendes und zerstörtes Vertrauen. Und das lässt sich eben nicht von heute auf morgen wieder herstellen. Egal ob mit etablierten Kräften oder einem neuem Vorstand: Das Wichtigste für das Überleben des Vereins ist, endlich Ruhe in den Laden zu bekommen und statt der Dramen das zu tun, was am Königsfeld eigentlich passieren soll: qualitativ herausragender Gesundheitssport.