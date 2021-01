EN-Südkreis: Ruhiger Jahreswechsel für die Einsatzkräfte

Von einem vergleichsweise ruhigen Jahreswechsel sprechen Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Hier ein aktueller Überblick.

Trotz des Verkaufsverbots für Böllerartikel begrüßten viele Menschen das neue Jahr um Mitternacht lautstark mit Silvesterknallern und ließen den Himmel mit Raketen farbenfroh erleuchten. Auch wenn die Böllerei deutlich kleiner als in den Vorjahren ausfiel - so zumindest der Eindruck von vielen Orten im Südkreis -, war die Aufregung darüber insbesondere in den sozialen Netzwerken erheblich größer als in den Vorjahren.

Deutlich unaufgeregter, geradezu erleichtert, fiel die Bilanz der Silvesternacht und des Neujahrsmorgen bei Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus. Die übereinstimmende Einschätzung der Leitstellen am Neujahrsvormittag lautete: Gemessen an der Einsatzlage war der Jahreswechsel im EN-Südkreis unspektakulär und und geradezu ruhig. Hier der Überblick

Rettungsdienst

Gerade einmal 10 Einsatzfahrten nach Mitternacht im gesamten EN-Kreisgebiet gab es laut Rettungs-Leitstelle. Von ganz normalen Einsätzen wie Krankentransportfahrten ist in der Zentrale in Schwelm die Rede. Verletzungen durch Trunkenheit oder Böllerei? Fehlanzeige! Auch vor Mitternacht habe es keine gehäuften Vorkommnisse gegeben. Am Silvesterabend um 18.30 Uhr wurde der Rettungsdienst einmal nach Ennepetal alarmiert. Eine ältere Person war gestürzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Für den Rettungsdienst war es nach Aussage der Leitstelle ein ganz normaler Tag, für eine Silvesternacht sogar ein verhältnismäßig ruhiger Dienst.

Feuerwehr

Mehr zu tun hatten da schon die Feuerwehren im Kreisgebiet, wobei es sich für eine Silvesternacht stark in Grenzen hielt, wie es auf der Leitstelle hieß. Abgesehen von einem angeblichen Brand um 19.30 Uhr in einem Waldstück an der Hammerstraße in Gevelsberg, bei dem die Wehr nach wenigen Minuten wieder einrücken konnte, wurden laut Leitstelle am späten Abend und in der Nacht keine Löscheinsätze in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal gefahren.

Einsätze gab es lediglich kurz vor Mitternacht in Breckerfeld (in einer Wohnung war ein Kabel durchgeschmorgelt, die Feuerwehr musste den Strom abstellen) sowie am frühen Neujahrsmorgen wegen brennender Papier- und Altkleidercontainer einmal in Hattingen und insgesamt vier Mal in Witten. In der einwohnergrößten Stadt im Kreisgebiet gab es laut Leitstelle außerdem um 0.30 einen Heckenbrand und wurde zudem gegen 3 Uhr ein Zigarettenautomaten aufgesprengt, zu dem die Wehr gerufen wurde. In Hattingen musste die Feuerwehr um 1.30 Uhr wegen einer ausgelösten Brandmeldeanlage ausrücken. Das sei es aber auch schon gewesen, hieß es.

Er sei überrascht, wie ruhig es alles in allem für eine Silvesternacht war, erklärte am Neujahrsvormittag der Einsatzhabende in der Leitstelle.

Polizei

Auch die Polizei-Leitstelle sprach von einem ruhigen Jahreswechsel, gemessen an den Einsätzen der Vorjahre. Zwar habe es am späten Abend und in der Nacht immer wieder mal Anrufe wegen Ruhestörungen gegeben. Das sei für eine Silvesternacht aber nichts ungewöhnliches, hieß es. Ohne die Zahl der Einsätze genau beziffern zu können, sprach die Polizei-Leitstelle von einer unauffälligen Größenordnung. Die Kräfte seien in der normalen Stärke wie bei einem Wochenenddienst im Einsatz gewesen.

Zu den besonderen Umständen in diesem Jahr erklärte die Polizei, dass es keine Corona-Verstöße gegeben habe, die zur Anzeige gebracht wurden bzw. bei denen die diensthabenden Beamten einschreiten mussten.

Unauffällig war der Jahreswechsel aus Sicht der Polizei auch, was die Verkehrslage betrifft. Laut Leitstelle gab es in der Nacht keinen schweren Unfall. In den Einsatzberichten, soweit sie am Neujahrsvormittag vorlagen, ist lediglich von einem Unfall mit einer leicht verletzten Person die Rede, der gegen 21.45 Uhr in Wetter passierte und bei dem es keine Hinweise auf Alkohol- oder sonstigenKonsum unerlaubter Substanzen gibt.

"Bei uns war alles ruhig", bilanzierte die Leitstelle.

