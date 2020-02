Ennepetal: Arbeitsplätze bei Emil Niggeloh bleiben erhalten

Die beiden Schraubenhersteller Emil Niggeloh GmbH (Ennepetal) und Hugo Dürholt GmbH (Wermelskirchen) werden zusammengeführt. Darüber hinaus wird die Produktion am Standort in Ennepetal gebündelt. Das sind die Pläne des Investors Investkapital Industrieholding AG, der die beiden insolventen Unternehmen übernommen hat.

Wie es in einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung heißt, seien die Kaufverträge in dieser Woche unterschrieben worden. Demnach wird das neue Unternehmen unter ENI Spezialschrauben GmbH firmieren. Die Mitarbeiter seien am Freitag in einer Betriebsversammlung über die Zukunft des Schraubenherstellers unterrichtet. Alle Arbeitsplätze blieben erhalten, heißt es.

Sanierung unter Insolvenzschutz

Emil Niggeloh und Hugo Dürholt befinden sich derzeit in einem Eigenverwaltungsverfahren, in dem unter Insolvenzschutz eine Sanierung erfolgt. Die Düsseldorfer Sanierungsberatung Falkensteg begleitet die beiden Unternehmen in dem Verfahren. „Niggeloh und Dürholt haben eine turbulente Zeit hinter sich. Mit dem Verkauf ist die Sanierung erfolgreich beendet und das Tagesgeschäft geht in ruhiges Fahrwasser über. Mein Dank gilt insbesondere den Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten, der Sparkasse Ennepetal-Breckerfeld, den Beratern und den Sachwaltern, die mit viel Engagement an diesem Ziel gearbeitet haben. Ich freue mich, die Unternehmen, die lange ein Teil unserer Familientradition waren, in gute Hände übergeben zu können“, erklärt der geschäftsführende Gesellschafter Oliver Niebuhr auf der Mitarbeiterversammlung.

Emil Niggeloh ist eine der beiden produzierenden Gesellschaften der Niggeloh-Gruppe und produziert seit 120 Jahren als Familienunternehmen in der vierten Generation Spezial- und Sonderschrauben für den Anlagen-, Maschinen-, Nutzfahrzeug-, Brücken- und Schiffsbau. Das Spektrum reicht von kleinformatigen Sonderanfertigungen bis hin zu großen Schraubenbolzen für Großmotoren oder Bergbaumaschinen und -bagger.

Hugo Dürholt wurde 2017 von Emil Niggeloh erworben. Sie fertigt DIN-Schrauben, Sonderschrauben und Drehteile nach Kundenvorgabe. Nach der Fusion beschäftigt ENI rund 60 Mitarbeiter am Standort in Ennepetal. Die Produktion in Wermelskirchen werde im Laufe dieses Jahres planmäßig geschlossen und mit den 16 Arbeitsplätzen nach Ennepetal verlagert, heißt es. Sie solle in eine neue Halle am Talsperrenweg ziehen, die sich im Bau befindet.

„Die Investkapital ist eine unternehmergeführte Beteiligungsgesellschaft. Dabei verstehen wir uns nicht als reiner Finanzierer, sondern als aktive Unternehmer, die vor Ort Verantwortung in den Unternehmen übernehmen. Unser Ziel ist es, die ENI operativ und strategisch weiterzuentwickeln“, so der neue ENI-Geschäftsführer Norbert Lüling.

Die beiden Schraubenspezialisten waren im vergangenen Jahr in wirtschaftliche Schieflage geraten, nachdem geplante Aufträge nicht realisiert werden konnten, und beantragten am 9. September 2019 beim Amtsgericht Hagen zur Sanierung ein Eigenverwaltungsverfahren. Ziel des Verfahrens ist es, das Unternehmen fortzuführen. Dazu bleibt die Geschäftsführung im Amt.

Als Generalbevollmächtigte unterstützen Tillmann Peeters und Sebastian Wilde von der Unternehmensberatung Falkensteg die beiden Unternehmen und entwickelten ein Sanierungskonzept. Schon im laufenden Verfahren konnten mit gestiegenen Auftragseingängen und vereinbarten Preiserhöhungen wesentliche Sanierungsmaßnahmen umgesetzt werden. „Einen großen Sanierungsbeitrag zu diesem Erfolg leisteten die Mitarbeiter, die Zugeständnisse bei der Arbeitszeit machten. Dafür gilt mein besonderer Dank, denn es hat die Sanierung und den Verkauf deutlich nach vorne gebracht“, erklärt Tillmann Peeters.

Emil Niggeloh Spezialist für Spezial- und Sonderschrauben Die Emil Niggeloh Schraubenfabrik wurde 1899 durch Emil Niggeloh und August Kerkenberg gegründet. Das Unternehmen produziert Spezial- und Sonderschrauben für Industrie, Anlagen-, Maschinen-, Nutzfahrzeug-, Brücken- und Schiffsbau. Das Spektrum reicht von kleinformatigen Sonderanfertigungen bis hin zu großen Schraubenbolzen zum Beispiel für Großmotoren oder Bergbaumaschinen und -bagger. 2017 erfolgte die Übernahme der Firma Hugo Dürholt in Wermelskirchen.

„Im Verfahren konnten die Produktion und die Belieferung der Kunden dauerhaft sichergestellt werden. Mit dem neuen Investor ist die ENI noch besser aufgestellt. Kleine Absatzschwankungen werden deshalb gut gemeistert werden“, ergänzt Sebastian Wilde. Beide Generalbevollmächtigten werden nach der Übertragung des Geschäftsbetriebes wieder aus dem Unternehmen ausscheiden.

Weiterhin starteten Falkensteg-Partner Jonas Eckhardt und Florian Weingärtner einen strukturierten Verkaufsprozess, der in der nun erfolgten Transaktion mündete. Im internationalen Transaktionsprozess konnte ein breites Marktinteresse erzeugt werden. Die strategisch gefestigte Marktstellung, das diversifizierte Kundenspektrum sowie das tiefe Produktions-Know-how der beiden Unternehmen waren hierbei die wesentlichen Treiber der Transaktion.

Damit in dem Eigenverwaltungsverfahren den Gläubigern keine Nachteile entstehen, steht das Unternehmen und die Geschäftsführung unter der Aufsicht eines Sachwalters. Als Sachwalter sind die sanierungserfahrenen Rechtsanwälte Dr. Jörg Bornheimer für die Emil Niggeloh GmbH und Dr. Mike Westkamp für die Hugo Dürholt GmbH von der Kanzlei Görg tätig. „Die Lieferanten, Kunden und die Sparkasse haben den Sanierungsweg immer konstruktiv begleitet und standen zum Unternehmen. Das waren wesentliche Voraussetzungen für das erfolgreiche Verfahren“, so Sachwalter Dr. Mike Westkamp.

