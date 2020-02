„Girls’ and Boys’ Day“ Einen Tag in Verwaltung in Schwelm hineinschnuppern

Schwelm. Stadt Schwelm beteiligt sich am „Girls’ and Boys’ Day“. 30 Plätze für Jungen und Mädchen

Jährlich findet der „Girls’ and Boys’ Day“, ein Mädchen- und Jungenzukunftstag, statt. Er vermittelt Schülern der Klassen 5 bis 10 Einblicke in jene Berufsfelder, die Jungen und Mädchen im Prozess der Berufsorientierung nur selten in Betracht ziehen. Wie schon in der Vergangenheit, so beteiligt sich die Stadtverwaltung Schwelm auch in diesem Jahr wieder an dem Aktionstag und bietet interessierten Schülern am Donnerstag, 26. März, eine Vielfalt von Tätigkeitsfeldern an.

Schon jetzt hat die Verwaltung 30 Plätze zur Verfügung gestellt – das sind noch mehr Plätze als im bisherigen Rekordjahr 2019. „Und natürlich haben sich schon die ersten Jungen und Mädchen angemeldet; wer also Interesse hat, sollte sich schnell entscheiden“, sagt Schwelms Gleichstellungsbeauftragte Dr. Sandra Michaelis. Mädchen können z.B. die Arbeit bei der Feuerwehr, im Hallenbad und in der IT begleiten. Sie erfahren, wie man als Malerin, als Kämmerin bzw. generell im Finanzbereich arbeitet und wie sich die Tätigkeit als Bürgermeisterin darstellt bzw. im Beigeordnetenbereich. Jungen bietet die Stadtverwaltung ein Kennenlernen der Arbeit als Erzieher, im Stadtarchiv und im Wahlteam der Stadtverwaltung an, das die Wahlen 2020 vorbereitet. Schüler können sich bei Interesse direkt auf der Seite des „Girls’ and Boys’ Day“ (www.girls-day.de und www.boys-day.de) für ein Angebot bei der Stadtverwaltung Schwelm anmelden.

Bei Fragen können sie sich an Schwelms Gleichstellungsbeauftragte Dr. Sandra Michaelis wenden, unter michaelis@schwelm.de