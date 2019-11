Eine Abrissbirne nach der anderen beim Schwelmer Eisenfest

Metal at its best! Das Schwelmer Eisenfest ist seit Jahren das Aushängeschild der Region, wenn es um die ganz harten Töne geht. Und das bestätigte sich bei der jüngsten Veranstaltung noch einmal um so mehr. „Eine grandiose Abrissbirne“, bilanziert Veranstalter Steve Lausberg, der erstmals in der langjährigen Geschichte des Eisenfestes ein restlos ausverkauftes Haus vermeldet.

Das ist traditionell das Schwelmer Jugendzentrum, in dem diesmal zur neunten Auflage die Lokalmatadore Krud sowie die Bands die Bands „Selfdevoured“, „Messerschmitt“, „Gunbarrel“ und als Headliner „Eradicator“ eine metallische Abrissbirne nach der anderen durch den Saal jagten. Stagediver und Headbanger hatten freie Bahn und durstig waren sie noch dazu. „Wir sind leer getrunken worden. Es war tatsächlich das Bier ausverkauft“, sagt Lausberg, der schon jetzt beginnt das Eisenfest des kommenden Jahres zu planen.

Das wird aller Voraussicht nach am, 7. November stattfinden und der Organisator hofft, dann mit einem ebenso guten Gesamtpaket wieder die Hütte voll zu machen.

Afterbirth steigt am 15. Februar

Wer so lange nicht warten kann, hat bereits am 15. Februar 2020 die nächste Chance auf harte Töne in Schwelm: Dann wird der letzte Teil der aktuellen Eisenfest-Trilogie in der Gaststätte Nordpol laufen. Beim „Afterbirth“ treten dann die Bands Agenda (Heavy Metal aus Wuppertal), Act of Creation (Death/Thrash-Metal aus Siegen und Anam (Death-Metal aus Wuppertal in der Kreisstadt auf.