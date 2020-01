Schwelm. Weil Einbrecher in der Realschule in Schwelm den Inhalt von Feuerlöschern verteilt haben, kann der Unterricht dort erst am Freitag beginnen.

Einbruch verzögert Schulbeginn in Schwelm

In ganz Nordrhein-Westfalen fing nach den Weihnachtsferien am Dienstag wieder die Schule an. Nicht so in Schwelm. Dort wurden die Kinder und Jugendlichen, die die Dietrich-Bonhoeffer-Realschule besuchen, sofort wieder nach Hause geschickt. Schuld daran waren die Auswirkungen eines Einbruchs, der sich bereits am 26. Dezember 2019 ereignete. Es sind zwar keine nennenswerten Schäden entstanden, jedoch verteilten die Unbekannten den Inhalt von verschiedenen Feuerlöschern im Gebäude.

„Die dabei entstandene Materialmischung hat in den Fluren sowie auf den Treppen einen extrem rutschigen Film hinterlassen, der eine Begehung nicht möglich macht. Die Sicherheit der Schüler kann hier nicht gewährleistet werden“, teilt Schulleiter Marco Unger als Grund für den verzögerten Schulstart auf der Internetseite der Schule mit. Dieser Film könne nicht einfach weggewischt werden, sondern müsse aufgrund seiner Zusammensetzung von einer Spezialfirma entfernt werden.

Stadt stellt Anzeige gegen Unbekannt

Die von der Gebäudeversicherung beauftragte Fachfirma ist seit Mittwoch in Aktion. „Das Reinigungsteam wird die Arbeiten am Donnerstag abschließen, so dass am Freitag wieder normaler Unterricht erteilt werden kann“, sagt Heike Rudolph, Pressesprecherin der Stadt Schwelm. Die Verwaltung ist erst am Montag von den Auswirkungen des Einbruchs auf den Schulbetrieb informiert worden. Die Stadt hat bei der Polizei Anzeige gegen Unbekannt gestellt.