Einbrecher in Schwelm tarnen sich als Maler

Schwelm. Zwei Einbrecher in Schwelm haben sich auf besonders dreiste Weise in ein Mehrfamilienhaus geschlichen.

Falsche Maler haben sich in Schwelm als Einbrecher entpuppt. Am Mittwoch, gegen 12 Uhr, öffneten unbekannte Täter gewaltsam die Wohnungstür einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Schützenstraße. Sie hebelten die Tür auf und gelangten so in die Wohnung.

Zur Beute ist bisher nichts bekannt. Einer Bewohnerin des Hauses fielen, gegen 12 Uhr, zwei ihr fremde Männer im Hausflur auf. Die Männer gaben sich als Maler aus, die Arbeiten in dem Hausflur durchführen müssten. Einer war zwischen 25 und 30, der andere 50-60 Jahre alt.