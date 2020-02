Ein guter Tag für die Bürger und die Politik

Politik ist kein Selbstzweck. Sondern Politik wird für die Menschen gemacht, die die Volksvertreter schließlich gewählt haben. Die Interessen der Menschen sollten demzufolge auch im Mittelpunkt des Handelns stehen. So ist jedenfalls die reine Lehre.





Aus diesem Grund war deshalb auch die Sitzung des städtischen Hauptausschusses am Donnerstag ein guter Tag für die Menschen in Schwelm und auch für die Politik. Mit dem in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschluss, eine volle Stelle für die Seniorenarbeit und Koordination der Anliegen von Menschen mit Behinderungen im Stellenplan zu schaffen, haben die Vertreter aller Fraktionen im Rat der Stadt bewiesen, dass sie nicht beratungsresistent sind und gleichzeitig gezeigt, dass es für die Senioren in Schwelm sehr wohl eine Lobby gibt.





Dass dabei die Stellenbeschreibung um das Ehrenamt erweitert wird, werden die Senioren sicherlich gerne in Kauf nehmen. Denn die Aufgaben der Seniorenarbeit und Behindertenkoordinator bilden viele Schnittstellen zu Menschen, die ehrenamtlich in der Stadt zum Wohle der Gesellschaft tätig sind. Man kann die Ausweitung der Stellenbeschreibung auch als Wertschätzung gegenüber des Ehrenamts verstehen. Vorausgesetzt, sie ist auf Dauer angesetzt.