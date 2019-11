Diskussionen zum Rupprechthaus und Schwimm in

Gevelsberg. Die Entscheidung war umstritten aber ist gefallen: Die Stadt soll das Rupprechthaus kaufen. Aber auch über das Schwimm in wurde diskutiert.

Nach monatelangen Diskussionen ist die Entscheidung gefallen: Die Stadt Gevelsberg wird das Rupprechthaus kaufen. Diesen Beschluss fasste die Politik in der mehr als fünf Stunden dauernden Ratssitzung. Der Haushalt 2020 wurde ebenfalls verabschiedet, doch das Zahlenwerk spielte nur am Rande eine Rolle. Im Mittelpunkt stand die Diskussion, ob sich die Stadt den Ankauf einer solchen Immobilie sowie die geplante Sanierung des Freibades leisten kann. Am Ende setzte sich die SPD-Fraktion mit ihrer Mehrheit gegen die Oppositionsparteien und ihre Bedenken durch. Der geforderte Baustopp bei der Sanierung des Freibades ist ebenso vom Tisch wie der Wunsch von CDU, FDP/FWG und Bündnis 90/Die Grünen, die Millionen, die ins ehemalige Kaufhaus fließen sollen, in andere Projekte zu stecken.