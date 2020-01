Die Ziele von Ennepetals Gleichstellungsbeauftragter

Sie gibt für eines ihrer Themen selbst das passende Beispiel. Martina Schwind-Weidner ist die neue Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Ennepetal – und sie war die erste Mitarbeiterin der Stadtverwaltung, die ihre Arbeit zum Teil von zu Hause aus erledigen durfte. Bis heute hat sie den Homeoffice-Platz inne. Die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf nennt sie denn auch als eines der zentralen Themen für ihre Tätigkeit. Und nicht zuletzt will sie sich für die Einrichtung eines Betriebskindergartens für die Stadt Ennepetal einsetzen.

Zum 1. November trat Martina Schwind-Weidner die Nachfolge von Sabine Hofmann an, die in den Ruhestand ging. Die Stelle wurde in diesem Zuge von einer halben auf eine ganze aufgestockt. Der Grund dafür liegt in der Rekommunalisierung der Stadtbetriebe. Dadurch steigt die Mitarbeiterzahl der Stadtverwaltung deutlich über die Grenze von 500, ab der eine volle Stelle gesetzlich vorgegeben ist. „Ich bin von August bis Oktober schon mit Sabine Hofmann mitgefahren“, berichtet Martina Schwind-Weidner. So habe sie sich schon etwas in ihr künftiges Tätigkeitsfeld einarbeiten können.

Die 54-Jährige hatte von 1986 bis 1989 ihre Ausbildung beim Ennepe-Ruhr-Kreis absolviert. Dort arbeitete sie auch, bis sie 1992 ihren ersten und 1993 ihren zweiten Sohn zur Welt brachte. „Nach fünf Jahren habe ich in Teilzeit wieder angefangen.“ 2001 wechselte Martina Schwind-Weidner zum Jugendamt der Stadt Ennepetal. Zunächst auch in Teilzeit, bis sie die Vorreiterrolle mit dem ersten Homeofficeplatz bei der Stadt Ennepetal einnahm. „Maximal elf Stunden kann ich von zu Hause aus arbeiten“, erklärt sie.

Schneller wieder Fuß fassen

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bzw. von Pflege und Beruf – ein Thema, das weit überwiegend Frauen betrifft – gehört zu ihren großen Anliegen in der neuen Rolle. „Es kommt Müttern zugute, wenn es Möglichkeiten gibt, mehr Stunden zu leisten“, meint Martina Schwind-Weidner. So könnten sie im Beruf schneller wieder Fuß fassen. Es gebe schon jetzt viele Modelle, wie das gestaltet werden könne. Als eine wesentliche Aufgabe sieht Martina Schwind-Weidner es auch an, in den Führungsebenen der Verwaltung auf eine paritätische Besetzung mit Männern und Frauen hinzuarbeiten. Auf der Abteilungsleiterebene hingegen gebe es mehr Frauen – aber: „Die Fachbereichsleitungen sind alle männlich besetzt“, sagt sie. „Ich würde durch ein Mentorinnenprogramm Frauen ermuntern, sich auf solche Stellen zu bewerben.“ Insbesondere mit den Abteilungsleiterinnen werde sie in dieser Hinsicht Gespräche führen. Angesichts der aktuellen Situation habe man „ein paar Jahre Zeit“, die Voraussetzungen zu schaffen.

Infobox Kontaktdaten Martina Schwind-Weidner ist im Rathaus telefonisch unter 02333/979-207 oder per

E-Mail an mschwind-weidner@ennepetal.de zu erreichen. Die neue Gleichstellungsbeauftragte wird übrigens eng mit der neuen Ehrenamts- und Seniorenbeauftragten Inass Al-Jawari, die den anderen Teil der Aufgaben von Sabine Hofmann übernommen hat (wir berichteten), zusammenarbeiten.

Die Entgeltungleichheit, die in der freien Wirtschaft ein Problem sei, möchte Martina Schwind-Weidner auch auf die Tagesordnung bringen. „Wir haben hier in Ennepetal Weltfirmen. Ich würde gerne die Gleichstellungsbeauftragten dieser Firmen ansprechen und mit ihnen zusammenarbeiten.“

Die Netzwerkarbeit ihrer Vorgängerin möchte die neue Gleichstellungsbeauftragte fortführen und ausbauen. Dazu gehören der Arbeitskreis Frauen und Politik in Ennepetal, Der Runde Tisch gegen Gewalt gegen Frauen und auch die Zusammenarbeit mit den Gleichstellungsbeauftragten aus dem EN-Südkreis, die gemeinsam mit der VHS auch die Veranstaltungsreihe „Bunter Salon“ organisieren. Hinsichtlich des Kampfes gegen Gewalt gegen Frauen betont Martina Schwind-Weidner, dass viele betroffene Frauen, aber auch Männer, gar nicht wissen würden, dass sie sich an die Gleichstellungsbeauftragte wenden können. „Es ist eher in den Köpfen, dass man zur Polizei oder zur Frauenberatung geht“, meint sie.

Abfrage des Bedarfs

Ein ganz konkretes Vorhaben, das allerdings nicht leicht umzusetzen sein wird, hat Martina Schwind-Weidner auch vor Augen: „Man hat so gewisse Träume“, meint sie. „Mir liegt daran, einen Betriebskindergarten eröffnen zu können.“ Derzeit seien bei der Stadtverwaltung 13 Mütter in Elternzeit. Vielleicht könne man als ersten Schritt eine Großtagespflegestelle – nicht nur mit Kindern von Beschäftigten – einrichten. In den nächsten Wochen wolle sie zunächst einmal den Bedarf dafür abfragen.