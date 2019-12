Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Der Pestalozzi von Gevelsberg

Die Sanierung der Förderschule kostet etwa 5,5 Millionen Euro. 1,5 Millionen Euro steuerte das Land NRW dazu, 4 Millionen Euro musste die Stadt aufbringen. In den letzten beiden Jahren ist viel passiert: Die Außenfassade wurde erneuert, neue Fenster wurden montiert. Auch die elektrischen Anlagen, die Heizungsanlage und das Dach wurden erneuert, die Toilettenanlagen und auch die Klassenräume und Flure saniert. Aktuell sind nur noch einige Restarbeiten zu erledigen.

Die neue Schulbezeichnung lautet: Ferdinand-Hasenclever-Schule, Städtische Förderschule Gevelsberg, Förderschwerpunkte Lernen und Sprache in der Primarstufe, Förderschwerpunkt Lernen in der Sekundarstufe I und Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung in den Jahrgängen 1 bis 6.

Zu Ferdinand Hasenclever: Er wurde 1769 in Remscheid geboren und starb 1831 in Arnsberg. Man kann ihn als den Gevelsberger Pestalozzi bezeichnen. Drei Jahre nach seinem Amtsantritt als Pastor in Gevelsberg gab es keine Bettler mehr. Durch die Einführung der Schulsteuer verbesserte er das Einkommen der Lehrer. 1805 bewirkte er die Vereinigung der lutherischen mit der reformierten Schule und den Neubau einer zweiklassigen Schule an der Mittelstraße. Nachdem er 20 Jahre in Gevelsberg erfolgreich gewirkt hatte (1796-1817) wurde er als Regierungs- und Konsistorialrat und als erster Lutherischer Pfarrer nach Arnsberg berufen. Doch auch dort hatte er Gevelsberg immer im Blick. Er engagierte sich bei der Einrichtung der Schule Ufer. Auch während des Kirchenneubaus (Erlöserkirche) im Dorf war er involviert und hielt am 20. Mai 1830 die Weihrede.