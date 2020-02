Das Märkische Gymnasium wird klimaneutral

Der erste offizielle Schritt hin auf dem Weg zur klimaneutralen Schule ist getan: Am 30. Januar 2020 unterzeichnete Katharina Vogt, die Direktorin des Märkischen Gymnasiums Schwelm, den Vertrag der Allianz für Entwicklung und Klima (AEK). Das Schriftstück signierte sie im Beisein des Schülersprecher-Teams, bestehend aus David Rabi und Marina Hiege, und den Lehrern Katharina Münstermann und Christian Satalik, die auch die Leiter der AG „Klimaneutrale Schule“ sind.

Spenden zur Waldaufforstung

Klimaneutralität wollen Schüler und Lehrer des Gymnasiums vorrangig durch Veränderung ihres Verhaltens, aber auch durch Investitionen wie Aufforsten der Wälder in Entwicklungsländern erreichen. Dazu soll Geld gespendet werden. Es wird in Erwägung gezogen, die Ziele der Klassen- und Kursfahrten zu ändern und diese nur noch innerhalb Deutschlands stattfinden zu lassen. Außerdem plant die Schülervertretung im Rahmen des diesjährigen Sportfests mit einem Staffellauf Geld für Klimaprojekte zu sammeln.

Neben dem Ziel, die Schule klimaneutral zu gestalten, hat der Projektkurs des MGS im Fokus, Klimabäume zu pflanzen und so zum Klimaschutz in Schwelm beizutragen. Um den Schülern das ganze Projekt näher zu bringen, beabsichtigt das MGS das Thema Klimaneutralität ins alltägliche Schulleben, vor allem in den Unterricht, zu integrieren.

Der Schulleiterin Katharina Vogt ist es ein wichtiges Anliegen, das Nutzerverhalten nachhaltig zu verändern und die Veränderungen für die Schüler spürbar zu machen. Ein verändertes Mensaangebot mit weniger Fleisch und Verpackung sollen zur Klimaneutralität beitragen.

Ein wichtiger Erfolgsfaktor ist das Engagement und die Erfahrungen, die die MGSler machen. Sie sollen als Multiplikatoren dienen und Freunde und Familie überzeugen, der Allianz beizutreten und ebenfalls klimaneutral zu leben.

Die Allianz steht allen offen und kann nicht nur von Schülern des MGS unterstützt werden. Die Schule plant, neue Partner zu suchen, die sie auf dem Weg zur klimaneutralen Schule unterstützen. Zusätzlich will sie die Zusammenarbeit mit vorhandenen Partnern stärken. Das sind in erster Linie Chance e.V. und Footprint.

Chance e.V. ist eine Hilfsorganisation, die sich für die Patenkinder des Märkischen Gymnasiums in Peru und den Schutz des Regenwaldes einsetzt. Footprint ist eine Umweltorganisation. Diese setzt sich hauptsächlich, wie der Name schon sagt, mit dem ökologischen Fußabdruck, auseinander. Aber nicht nur in anderen Ländern will die Schule dem Klima helfen und ein Zeichen gegen die Erderwärmung setzen. Auf dem Schulhof sollen Klimabäume gepflanzt werden. Lehrer Alexander Schäfer hat sich bereits mit Alternativen zur klassischen Stromproduktion beschäftigt und mit einem Start-up Kontakt aufgenommen, dass sich mit Strom aus Solarenergie befasst.

Ab sofort lohnt sich für das Gymnasium die Einsparung von CO2 nicht mehr nur aus Liebe zur Umwelt, sondern auch finanziell. Je mehr CO2 die Schule kompensiert, desto geringer ist der Betrag, den sie an die Allianz für Entwicklung und Klima zahlen muss. Mit dem Geld werden neue Bäume gepflanzt.

Und das Allerwichtigste, was bei dem Engagement für die Klimaneutralität nicht vergessen werden darf: Alle Lehrer und Schüler, die bei dem Projekt „Klimaneutrale Schule“ mithelfen, unterstützen das ganze Projekt in ihrer Freizeit.