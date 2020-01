Ennepetal. Unbekannte entsorgen vor Wochen in großem Stil illegal Geräte in einem Ennepetaler Waldstück. Die Stadt erklärt, wieso noch nichts passiert ist.

Darum ist Elektroschrott in Ennepetal noch nicht beseitigt

Es ist eine illegale Müllentsorgung, deren Ausmaß in der Stadt Ennepetal und darüber hinaus für großes Unverständnis gesorgt hat. Wie im November vergangenen Jahres gemeldet wurde, hinterließen bislang Unbekannte in einem Waldstück unterhalb der ehemaligen Straßenbahntrasse in Voerde in großem Stil Elektroschrott (wir berichteten). Nach Angaben der Stadt Ennepetal ist eine Fläche von rund 20.000 Quadratmetern betroffen. Nun, Wochen später, verunstalten die entsorgten Geräte die Natur noch immer.

Ein Bildschirm liegt mitten im Wald flach auf dem Boden. Laubblätter bedecken seine Rückseite. Ein Stück weiter lugen eine Kaffeemaschine und ein Staubsauger zwischen Ästen hervor. Das Bild ließe sich so weiterbeschreiben. Das Ordnungsamt geht von mehreren hundert Geräten aus. Eher zufällig fiel die Umweltsauerei jemandem auf. Ein Pilzsammler sei auf den Schrott gestoßen und habe daraufhin beim Ordnungsamt angerufen, so Hans-Günther Adrian, Sprecher der Stadt Ennepetal.

Schwierige Lage

Die Entsorgung gestaltete sich bislang schwierig. Die betroffene Fläche liege nicht direkt an einem Weg, sondern ein Stück in den Wald hinein, erklärt der Sprecher weiter. Es handelt sich um ein Forststück oberhalb des Schulte-Südhoff-Weges. Hätte der Schrott am Weg gelegen, wäre die Entsorgung Sache der Stadt gewesen. So sei sie eine Angelegenheit der zuständigen Forstbehörde. „Aber wir haben uns da geeinigt“, verrät Hans-Günther Adrian.

Infobox Zeugen gesucht Die Stadt Ennepetal ist weiterhin dankbar für Hinweise auf die Verursacher. Bürgermeisterin Imke Heymann bittet Bürger, die möglicherweise etwas beobachtet haben, sich beim Ordnungsamt unter der Telefonnummer 979 379 zu melden. Zur Beseitigung des Elektroschrotts hätten sich bereits einige Freiwillige gemeldet, sagt Hans-Günther Adrian, Sprecher der Stadt Ennepetal. Auch der Hegering habe seine Hilfe angeboten.

Stadt und Forstbehörde würden nun gemeinsam eine Firma mit der Entsorgung des Elektroschrotts beauftragen. Ein Termin solle noch in dieser Woche vereinbart werden. Ein personeller Engpass bei dieser Firma ist laut Adrian der Grund, weshalb der Schrott nicht schon im vergangenen Jahr entsorgt worden sei. Aber er beruhigt: „Von diesen Sachen geht keine Gefahr aus, das sind alles Elektrogeräte mit Kabel.“ Es gebe keine schädlichen Flüssigkeiten, die auslaufen könnten. Jens Nebel, zuständiger Revierförster, bestätigt das auf Nachfrage dieser Zeitung.

Suche nach Tätern

Immer noch völlig unklar ist, wann und wie die Umweltsünder vorgingen, vor allem aber, warum. Denn: Elektrogeräte können kostenlos am Wertstoffhof abgegeben werden und die Besitzer können dafür bis direkt an den Sammelpunkt heranfahren. Die Verursacher der Sauerei hätten sich also die Mühe und das Risiko, erwischt zu werden, eigentlich sparen können. Und: Die kostenfreie Entsorgung von Elektrogeräten an den Wertstoffhöfen gilt laut Rathaus nicht nur für private Entsorger, sondern auch für gewerbliche. Auch für die gäbe es demnach keinen Grund, sich zu einer solchen illegalen Entsorgung hinreißen zu lassen.

Die Stadt Ennepetal ist weiterhin auf der Suche nach den Verantwortlichen. Nach dem Anruf des Pilzsammlers fuhr Firat Demirhan vom Ordnungsamt raus, um sich mit dem Hinweisgeber an Ort und Stelle zu treffen (wir berichteten). Demirhan arbeitet seit vergangenem Jahr für das Ordnungsamt. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit ist die Verfolgung von Müllsündern.

Bußgeld droht

Die Übeltäter gaben sich in diesem Fall aber offensichtlich viel Mühe, dass man ihnen nicht auf die Schliche kommt. Seriennummern aus Geräten, die Rückschlüsse auf den Besitzer erlauben, wurden entfernt, berichtete Demirhan. Außerdem schleppten die Unbekannten die Geräte noch viele Meter ins Gelände hinein. Von den Wanderwegen aus ist der Müll nicht zu erkennen.

Einem Hinweis sei die Stadt bereits nachgegangen, sagt Sprecher Hans-Günther Adrian. Den Tätern näher gekommen sei man dabei aber nicht. Sollte die Stadt ihrer Habhaft werden, erwartet sie eine Geldbuße – wohl im vierstelligen Bereich, wie Adrian schätzt. „Die Entsorgung von Abfall im Wald ist in diesem Fall eine Ordnungswidrigkeit“, erklärt er. Das richte sich nicht nach der Menge an Schrott, sondern an der Gefahr, die davon ausgehe. „Hätten die Täter da jetzt Altöl entsorgt, wäre das eine Straftat gewesen“, sagt Hans-Günther Adrian.