Ennepe-Ruhr. Welche Vögel es im Winter in die Städte des EN-Kreises zieht und was beim Füttern beachtet werde sollte – die Biologische Station gibt Tipps.

Darauf sollten Tierfreunde im EN-Kreis beim Füttern achten

Im Januar hat der Winter den Ennepe-Ruhr-Kreis oft fest im Griff. Liegt Schnee, ist alles gedämpft. Die Natur scheint in diesem Wintermonat zu ruhen. Und ja, viele Pflanzen sind im Ruhezustand, viele Vögel und auch einige Fledermäuse und sogar Schmetterlinge hat es längst in wärmere Gefilde gezogen. Andere Tiere entziehen sich der nahrungsarmen, kalten Jahreszeit, indem sie in Winterschlaf oder Winterruhe verfallen und somit möglichst wenig Energie verbrauchen.

Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass Mauersegler und Schwalben, die sich ausschließlich von Insekten ernähren, die ersten sind, die uns im Sommer verlassen? Für sie ist spät im Jahr bei uns nichts mehr zu holen. Blieben sie im Winter hier, würden sie verhungern. Andere Vogelarten, die sich auch von Früchten und Samen ernähren können, haben dagegen gute Chancen, den Winter bei uns zu überstehen.

Tisch gut gedeckt

Viele von ihnen kommen in dieser Jahreszeit vermehrt in die Städte. Oft in kleinen Trupps, zu denen sich zum Beispiel die prunkvoll rot und schwarz gefärbten Dompfaff-Männchen oder die Schwanzmeisen zusammenschließen. In der Nähe der Menschen ist es im Winter wärmer, als im Umland. Zudem ist der „Tisch“ für die Vögel oft gut gedeckt. An den Futterhäuschen lassen sich hervorragend verschiedene Vogelarten beobachten. Wenn Sie Vögel füttern, verwenden Sie bitte nur hochwertiges Futter, fetthaltig sollte es sein und ohne Salz. Abraten möchte ich von Meisenknödeln im Plastiknetz, wie sie überall angeboten werden. Nicht nur, dass auch hier unnötig Plastik verwendet wird, die Vögel können sich mit ihren Zehen darin verfangen.

INFOBOX Kleine Wunder der Natur Im Ennepe-Ruhr-Kreis und sogar im eigenen Garten gibt es kleine Wunder. Wir müssen nur die Augen öffnen. Die Leiterin der Biologischen Station im Kreis, Britta Kunz, schreibt in ihrer Kolumne darüber, wie sich die Natur vor unserer Haustür verändert. Sie gibt Garten- und Ausflugstipps. Fragen beantwortet sie gern. Sie erreichen sie per E-Mail (info@biologische-station.de) und schriftlich (Biologische Station im EN-Kreis, Loher Straße 85, 58256 Ennepetal). Viele Tipps und Infos unter www.biologische-station.de

Besser ist es, Knödel ohne Netz zu kaufen und diese in speziell dafür gefertigte, langlebige Spiralen oder kleine Körbchen aus Metall zu legen und aufzuhängen. Fliegende Wintergäste finden sich auch auf den vielen Talsperren im Kreisgebiet ein und können dort gut beobachtet werden. Es lohnt sich, beim Spaziergang ein Fernglas mitzunehmen. Die kahl gewordenen Laubbäume geben jetzt den Blick auf die Nester frei, die während des Sommers im Laub vor neugierigen Blicken verborgen waren.

Mit etwas Übung kann man anhand der Nester erkennen, welcher Vogel darin seine Jungen groß gezogen hat. Dass die Natur nicht gänzlich schläft, merkt man vor allem an sonnigen Januartagen. Dann erschallt auch schon mal der Gesang einer Kohlmeise, der an das Läuten eines Glöckchens erinnert. Oder ein Schwarzspecht schickt sein langes, tiefes Trommeln durch den Wald. Haben Sie sich schon einmal über eine Ansammlung von Fichtenzapfen-Resten am Fuße eines Baumes gewundert? Auch hier kann ein Specht am Werk gewesen sein. In seiner sogenannten Spechtschmiede, einem Loch im Baum, klemmt er die Zapfen fest, die er dann auseinander nimmt, um an die Samen zu kommen.

Solange die Bäche nicht zugefroren sind, kann man mit etwas Glück einen Eisvogel bei der Jagd nach kleinen Fischen beobachten. Kopfüber stürzt er sich von einem Ast aus ins Wasser. Oder er saust als türkisfarbener Pfeil dicht über dem Wasser entlang, immer dem Bachlauf folgend.

Erste Blüten sprießen

Auch im kalten Monat Januar können durchaus die ersten Blüten durch den Schnee hervorschauen. Das Schneeglöckchen trägt nicht umsonst seinen Namen.

Wer einmal genau hinschaut, sieht, dass an den Laubbäumen bereits die Blattknospen für das Frühjahr angelegt sind. Sie sind aber durch dicke Knospenschuppen vor der Kälte geschützt. Jede Baumart hat ihre eigenen, charakteristischen Blattknospen, an denen man sie erkennen kann.

Sie sehen, auch in einem Monat, in dem die Natur sich auszuruhen scheint, gibt es Vieles zu entdecken. Passend zum Thema bietet die Biologische Station übrigens am 26. Januar eine naturkundliche Familienwanderung mit dem Titel „Über allen Wipfeln ist Ruh?“ an. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr auf dem Parkplatz am Harkortturm in Wetter.

Einen schönen Jahresbeginn wünscht Ihnen Ihre Britta Kunz