Corona: Superintendent vermittelt Zuversicht

Schwelm. Der Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises, Andreas Schulte, wendet sich in Zeiten von Corona und großer Verunsicherung an die Menschen.

Es gibt wichtigere Dinge im Leben als Fußball. Aber komisch ist es schon. Komisch ist schon, dass der Ball in allen Ligen nicht mehr rollt. Noch weiß man nicht, ob in dieser Saison überhaupt etwas zu Ende gespielt wird. Ob es in diesem Jahr überhaupt so etwas wie einen Deutschen Meister geben kann. Unvorstellbar wäre diese Entwicklung noch vor ein paar Monaten gewesen. Und nun wird sogar die Fußball-Europameisterschaft abgesagt.

Es gibt wichtigere Dinge im Leben als Fußball. So wird auf einmal der Besuch eines Restaurants oder einer Caféterrasse in der Frühlingssonne zu einer Art Wunschbild für die Zukunft. Vieles ist auf einmal nicht mehr möglich. Alltägliche Dinge werden plötzlich fraglich, und man merkt auf einmal, dass nichts, aber auch gar nichts selbstverständlich ist. Klar, das wussten wir natürlich auch schon vor der Corona-Krise. Wir haben nur nicht danach gelebt. Wir haben oft gar nicht mehr gemerkt, wie kostbar unsere Freiheit ist. Es gibt wichtigere Dinge im Leben als Fußball. Auf diese schmerzliche Erkenntnis hätten wir wohl gerne verzichtet und auch auf die Einsicht, dass es Heldinnen und Helden des Alltags gibt, die man vorher gar nicht so wahrgenommen hat. Es ist gut, dass wenigstens jetzt mal denen „Danke“ gesagt wird, die dafür sorgen, dass wir weiter mit dem Nötigsten versorgt werden und die uns helfen, wenn wir krank werden.



An manchen Stellen bricht der Egoismus auf, aber es wird auch viel Verantwortung übernommen. Und es tut gut, das zu sehen. Nicht nur in solchen Krisenzeiten aber eben hier besonders ist mir mein Glaube wichtig. Mein Glaube daran, dass wir trotz aller Schrecken doch in Gottes Hand sind. Er hat diese Welt nicht so geschaffen, dass es in ihr kein Leid, keine Schmerzen und keinen Tod geben würde. Oder keine Fragen. Wir sind zerbrechliche Wesen.







Aber wir sind nicht ohne Beistand von oben. Und gerade das kann uns erden, das Vertrauen in die Zukunft nicht zu verlieren und mit Gottes Hilfe das zu tun oder auch zu lassen, was jetzt nötig ist. Es gib wichtigere Dingen im Leben als Fußball. Aber ich freue mich doch darauf, wenn der Ball wieder rollt. Und das wird er.

Andreas Schulte, Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Schwelm