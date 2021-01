Corona: Regeln bei der Geburt in Schwelm und Herdecke

Ennepe-Ruhr Ein Kind in der Pandemie zur Welt bringen. Das verunsichert auch Eltern in Gevelsberg, Schwelm und Ennepetal. Krankenhäuser beruhigen.

Begleitpersonen dürfen weiter bei der Geburt dabei sein. Und unter Einhaltung der Hygieneregeln darf die junge Familie mit Neugeborenem auch im Familienzimmer nächtigen. Das sind zwei Informationen aus dem Helios-Klinikum Schwelm und dem Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke, die werdende Eltern aus Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal wohl beruhigen werden. Denn auch wenn eine Geburt und die ersten Tage im Krankenhaus in Pandemie-Zeiten ein wenig anders ablaufen als gewöhnlich, wollen die Krankenhäuser für eine möglichst große Normalität sorgen.

Helios Klinikum Schwelm

„In der Geburtshilfe des Helios Klinikums Schwelm steht das Wohl der Mutter und ihres Kindes an erster Stelle“, sagt Sprecherin Sandra Lorenz. „Wir versuchen hierbei stets, die Wünsche der werdenden Mütter zu berücksichtigen und ihnen die Geburt so angenehm wie möglich zu machen – daran halten wir selbstverständlich auch in Zeiten von Corona fest.“ Die Geburtshilfe laufe unter Berücksichtigung der allgemein gültigen Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen weiter.

Zur Geburt darf die Schwangere im Helios Klinikum eine Begleitperson mitbringen. „Die Begleitperson muss vor der Aufnahme den Fragebogen beim Eingangsscreening ausfüllen und wird auf das Corona-Virus getestet“, erklärt Sandra Lorenz weiter. Auch vor der Corona-Pandemie durften in Schwelm nur Begleitpersonen mit in den Kreißsaal, die keine Infektionssymptome aufwiesen: „Die Begleitperson muss einen Mund-Nasenschutz tragen.“ Familienzimmer sind unter Einhaltung der beste­henden Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen möglich.

Und wie entbinden Mütter, die mit dem Verdacht oder einer bestätigten Corona-Erkrankung in die Helios Klinik kommen? „Sie müssen den dafür ausgeschilderten Eingang über die Zentralen Notaufnahme nutzen. Sie werden räumlich separiert und nach der Geburt isoliert untergebracht. Hierbei halten wir uns an die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG) für die geburtshilfliche Versorgung im Zusammenhang mit dem Corona-Virus“, sagt Sandra Lorenz.

Da Führungen durch den Kreißsaal derzeit ausfallen, erhalten werdende Eltern Informationen zum geburtshilflichen Angebot über die Homepage und die Facebook-Seite. Dort gibt es unter anderem ein Video mit Dr. Andreas Leven, Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe.

Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke

Auch das Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke informiert auf seiner Facebook-Seite und seinem Youtube-Kanal: Dort beantworten Hebammen im Video viele Fragen. „Wir möchten den Müttern die Geburt so angenehm wie möglich machen“, sagt Alexandra Schürmann, Unternehmenskommunikation des Gemeinschaftskrankenhauses. Auch in Herdecke darf derzeit eine Begleitperson mit Mund-Nasen-Bedeckung mit in den Kreißsaal. „Die Mutter trägt bei der Geburt keine Maske“, sagt Alexandra Schürmann. Die Mutter wird im Herdecker Kreißsaal auf eine Corona-Infektion getestet, sollte der Test positiv ausfallen, so arbeitet die Hebamme in besonderer Schutzkleidung weiter.

Schon beim Geburtsplanungsgespräch sollten die werdenden Eltern angeben, dass sie ein Familienzimmer beziehen möchten. Mit ihrer Begleitperson dürfen Mütter das Neugeborene dort dann für die Dauer des Aufenthalts ganz in Ruhe kennen lernen.

Geburtenstatistik für den EN-Kreis

Im gesamten Ennepe-Ruhr-Kreis sind im Jahr 2020 etwas weniger Kinder geboren worden als im Jahr 2019. 2020 kamen 2830 Kinder zur Welt, im Vorjahr waren es 2858 – das entspricht einem Minus von 1,0 Prozent. Nach einer Schätzung des Statistischen Landesamts wurden im Jahr 2020 etwa 169.140 Kinder in Nordrhein-Westfalen geboren. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, sind das rund 1250 oder 0,7 Prozent neugeborene Kinder weniger als im Jahr 2019 (damals: 170.391 Lebendgeborene). Den höchsten Zuwachs prognostizieren die Statistiker für den Kreis Höxter (+8,2 Prozent) – die höchsten Rückgänge soll es in Krefeld (−6,4 Prozent) und Köln (−5,5 Prozent) geben.