Corona: Impfstart im EN-Kreis ist am 29. Dezember in Schwelm

Schwelm Gute Nachricht für die Menschen im Ennepe-Ruhr-Kreis: Die Impfung gegen das Corona-Virus startet am 29. Dezember in Schwelm.

Schwelm/Ennepe-Ruhr. Das Evangelische Feierabendhaus in Schwelm schreibt Geschichte in Zeiten der Pandemie. In dem Seniorenheim in der Kreisstadt, das zur Evangelischen Stiftung Volmarstein gehört, werden voraussichtlich am Dienstag, 29. Dezember, die ersten Menschen innerhalb des EN-Kreises gegen das Corona-Virus geimpft. Der Ennepe-Ruhr-Kreis spricht von rund 400 Impfdosen, die im ersten Auftakt für die Menschen geliefert werden, die in den neun Städten des Kreises wohnen. Entsprechend der Vorgabe des Landes sollen diese sowie weitere noch nicht terminierte Folgelieferungen zunächst in Pflegeheimen zum Einsatz kommen. Die dafür notwendigen Absprachen zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL), der Kreisverwaltung und den Heimen laufen bereits seit Tagen.

Die Kreisverwaltung hatte im Vorfeld eine Prioritätenliste für die 43 Pflegeheime im Ennepe-Ruhr-Kreis erarbeitet. Kriterien dafür waren unter anderem die Größe der Einrichtungen, aber auch bereits beendete Ausbruchsgeschehen. In den Einrichtungen leben rund 4.000 Frauen und Männer. Sie werden von mehr als 2.200 Pflegern und Pflegehilfskräften betreut. Dazu kommen rund 500 weitere Beschäftigte, die direkten Kontakt mit den Pflegebedürftigen haben. Die Liste der Heime, in denen zuerst geimpft wird, hält der Kreis unter Verschluss. Wir werden die Einrichtungen im Vorfeld nicht namentlich nennen. Dies dient dem Schutz der Einrichtungen und des Impfstoffes“, so Ingo Niemann, Pressesprecher des EN-Kreises.

„Uns war zunächst der 27. Dezember als Beginn der Impfung avisiert. Dann sollte am 28. Dezember der Impfstart sein, heute Abend wurde dann der 29. Dezember als Impftag genannt“, so Bernd Kottsieper am Dienstag im Gespräch mit dieser Zeitung. Geimpft werden in den zwei für die Impfung veranschlagten Tagen nicht nur die Bewohner, sondern auch Mitarbeiter in der Pflege, Sozialen Dienst, Reinigung, Verwaltung und Haustechnik. „Wir gehen von einer Gesamtzahl von 220 Personen aus, die geimpft werden“, so der Heimleiter weiter. „Im Feierabendhaus leben 148 Senioren, 139 Bewohner lassen sich impfen.“

Kottsieper spricht von zähen und dann wieder rasch fließenden Informationen, die sich teilweise links wieder überholten. „Es gibt genaue Ablaufzettel, was alles zu beachten ist bezüglich der Infrastruktur“, sagt der Heimleiter. „Wir brauchen einen Warteraum, einen Vorbereitungsraum, einen Impfraum und hinterher einen Ruheüberwachungsraum. Das Ganze soll im Einbahnstraßensystem vonstattengehen.“ Die Bewohner würden in ihren Zimmern vom Arzt geimpft. Benötigt würden auch zwei mit spezieller Technik versehene Kühlschränke. „Es ist ein wahnsinniger Verwaltungsaufwand, jeder Bewohner und jeder Mitarbeiter muss auf vier Informationsseiten darstellen, ob er teilnehmen will, wird nach Risiken gefragt. Unterschriften müssen eingeholt werden. Wir haben viele Bewohner, die einer amtlichen Betreuung unterliegen. Das heißt, hier muss in der Regel auch der Betreuer angesprochen werden und sein Einverständnis mit eingeholt werden.“

Trotz einer akribischen Vorplanung gibt es noch eine Unbekannte. „Wir wissen noch nicht, wann genau der Impfstoff angeliefert wird. Ist das morgens früh, ist das am mittleren morgen oder ist das mittags. Davon abhängig ist ja auch, wann kommt das Impfteam und wann ist nach der Vorbereitung überhaupt das erste Impfen möglich. Und wenn informiert man dann, wann er zu welcher Zeit hier sein muss, damit es nicht zu wahnsinnigen Staus kommt aber auch nicht zu Lücken“, sagt Bernd Kottsieper, der übrigens nicht weiß, warum gerade sein Haus für den Impfstart ausgewählt wurde, kann aber nicht ausschließen, dass es daran liegt, dass in seinem Haus noch kein Coronafall aufgetreten ist. „Es ist für uns eine riesige Chance, mit dabei sein zu können. Wir sehen das Ganze trotz aller Widrigkeiten nicht als Problem, sondern als Herausforderung, der wir uns gerne stellen. Wir sind dankbar dafür, dass wir ausgewählt worden sind“, so der Heimleiter des Ev. Feierabendhauses.

„Diese Prioritätenliste liefert der ärztlichen Leitung des Impfzentrums die notwendige Planungsgrundlage. In der Praxis wird es in den nächsten Wochen aber sicher immer wieder zu Anpassungen und Verschiebungen kommen. Um die Logistik so überschaubar wie möglich zu halten und Stückwerk zu vermeiden, gilt es beispielsweise den für den Kreis verfügbaren Impfstoff mit der Größe der Heime abzugleichen", erläutert Astrid Hinterthür, Fachbereichsleiterin Soziales und Gesundheit. Vorgegeben ist zudem: Einrichtungen, in denen Ausbrüche bestehen, können im Sinne des Infektionsschutzes nicht besucht, die Bewohner und Mitarbeiter folglich nicht geimpft werden bis das Ausbruchsgeschehen beendet ist.

Um die Bewohner der Pflegeheime nicht unnötig zu verunsichern, werden sie in der Regel von den Hausärzten geimpft, die die Einrichtungen betreuen und den Betroffenen damit bekannt sind. Im Fall des Feierabendhauses impft der Schwelmer Hausarzt Dr. med. Hans-Ulrich Hasenack. Zwei Mitarbeiterinnen seines Praxisteams werden ihm zuarbeiten. Der Mediziner ist zugleich auch Betriebsarzt des Feierabendhauses. Genau 21 Tage nach der ersten Impfung wird er auch die nötige zweite Impfung vornehmen. Angst vor einer Ansteckung mit dem Covid-19-Virus habe er nicht. Im letzten Quartal habe er rund 30 positive Corona-Test in der Praxis gehabt, alle seiner Mitarbeiterinnen und auch er seien bisher immer negativ getestet worden. Der 59-jährige Mediziner aus der Schulstraße, der seit 1996 Hausarzt ist, muss überhaupt nicht überlegen, ob er sich selbst impfen lässt. „Impfen ist die erfolgversprechendste Prävention, die es überhaupt gibt“, sagt der Arzt.

Die im Zusammenhang mit der Impfung erforderlichen Aufklärungs- und Einwilligungsbögen liefert die KVWL direkt in die Heime. Den Impfstoff liefert das Land direkt in die Heime, er soll dort jeweils zeitlich passend eintreffen und muss vor Ort „zubereitet“ werden, sagt der Kreis.

Trotz des Startschusses ist das Impfzentrum in Ennepetal bis auf weiteres noch ohne Funktion. Noch ist nicht absehbar, wann genügend Impfstoff verfügbar ist, damit auch dort die Arbeit aufgenommen werden kann. „Mit anderen Worten: Noch ist es mobilen 80-jährigen, die in der von der Bundesregierung festgelegten Impfreihenfolge ebenfalls ganz oben stehen, nicht möglich, einen Termin im Impfzentrum zu vereinbaren“, sagt Astrid Hinterthür.

„Natürlich informieren wir die Öffentlichkeit umgehend, wenn sich dies verändert. Geplant ist, Termine an die Impfberechtigten sowohl telefonisch wie auch online zu vergeben. Zuständig hierfür ist ausschließlich die Kassenärztliche Vereinigung. Sie arbeitet noch an den letzten notwendigen technischen und personellen Details für das Terminmanagementsystem. Dies Vorbereitungen werden aber zeitnah und rechtzeitig abgeschlossen sein", so Dr. Christian Füllers, ärztlicher Leiter des Impfzentrums.