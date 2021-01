Corona: Gevelsberger Software soll Gesundheitsämtern helfen

Gevelsberg Die IT-Firma "bloola" aus Gevelsberg hat "Pandemina" zur Unterstützung bei der Kontaktnachverfolgung entwickelt. Das steckt dahinter.

Gesundheitsämter spielen in dieser Corona-Pandemie eine bedeutende Rolle. Sie kümmern sich um die Kontaktnachverfolgung eines positiv Getesteten, sie leiten entscheidende Schritte im Kampf gegen eine weitere Verbreitung des Corona-Virus ein. Doch vielerorts stoßen die Mitarbeiter an ihre Grenzen, weil es einfach zu viele Fälle gibt, um die sie sich kümmern müssen. Für Entlastung will die Gevelsberger IT-Firma „bloola“ sorgen. Das 15-köpfige Team entwickelte eine Anwendung, die es den Mitarbeitern in den Gesundheitsämtern ermöglichen soll, Bürger innerhalb von Minuten zu erreichen und nicht erst in Stunden oder Tagen. Gewonnene Zeit, die Leben retten kann.

Darum geht es

Eigentlich kümmert sich Lars-Thorsten Sudmann mit seiner Firma um Kommunikationssoftware für Firmen und Betriebe. Doch die Geschehnisse in den vergangenen Monaten hätten ihn und sein Team dazu gebracht, ein Angebot für Gesundheitsämter zu entwickeln, sagt er. Sudmann berichtet davon, dass im direkten Freundeskreis ein Kind Covid-19 aus der Kita mitbrachte und seine Oma infizierte, die mittlerweile verstorben sei.

Schulkameraden seiner Kinder hätten die ganze Familie infiziert und für schwere Verläufe bei ihren Eltern gesorgt, „da das Gesundheitsamt vollkommen überlastet war und viel zu spät reagierte“, sagt Sudmann. Natürlich liefen bei solch hohen Infektionszahlen die Mitarbeiter der Entwicklung nur hinterher. Zu viele Fälle und technische Mittel, die nicht ausreichen, um schnell reagieren zu können. Das soll sich mit der „bloola“-Anwendung „Pandemina“ ändern.

So funktioniert die Anwendung

Wenn jemand auf das Corona-Virus getestet wird, wird in der Regel der Name und eine Handynummer aufgenommen und mit dem Abstrich ans Labor weitergeleitet. Fällt ein Test positiv aus, wird das Gesundheitsamt über die Infektion informiert.

An dieser Stelle kommt die neue Anwendung ins Spiel: Die Daten des Betroffenen werden in das System überspielt und innerhalb von Minuten erhält derjenige eine Kurzmitteilung (SMS) über das Mobilfunkgerät. Wer keine Handynummer, sondern eine E-Mail-Adresse angegeben hat, bekommt eine E-Mail. Darin wird der positiv Getestete aufgefordert, einen Link zu bestätigen und die Daten seiner Kontakte anzugeben.

Wenn diese Infos im Gesundheitssystem ankommen, können diese wiederum mit wenigen Klicks weiterbearbeitet werden. Die Betroffenen, die sich eventuell angesteckt haben, werden informiert und über das weitere Vorgehen in Kenntnis gesetzt. Quarantäneschreiben, Infos, die Kommunikation zwischen Gesundheitsamt und Bürger könne so vereinfacht werden, erklärt Lars-Thorsten Sudmann. „Damit kann die zehnfache Menge an Fällen abgearbeitet werden“, so der Gevelsberger, der betont, dass die Gesundheitsämter nicht nur Zeit, sondern auch Geld sparen könnten.

Zur Technik

Es sei bewusst keine App gewählt worden, sondern ein Portal, das mobil zu erreichen ist. Grund dafür sei die Erfahrung mit der Corona-Warn-App des Bundes. „Nur etwa 15 Prozent der Menschen haben diese installiert“, sagt Sudmann. Auch die positiven Testergebnisse würden nicht immer eingegeben.

Bei der von "bloola" entwickelten Anwendung rechnet Lars-Thorsten Sudmann mit einer viel größeren Bereitschaft. Und wenn jemand nicht auf die Nachricht des Gesundheitsamtes reagiere, könne derjenige immer noch angerufen werden. Die Anwendung sei sicherheitszertifiziert, der Datenschutz sei gewährleistet, der Geschäftsführer des Gevelsberger IT-Unternehmens versichert, dass die sensiblen medizinischen Daten geschützt seien.

Das weitere Vorgehen

Anfang November wurde mit der Entwicklung begonnen. Jetzt ist die Anwendung fertig und könnte bei den Gesundheitsämtern in Betrieb genommen werden. Lars-Thorsten Sudmann hat alle 375 Landräte in Deutschland angeschrieben und über das Programm informiert. Gespräche würden bereits laufen – auch mit dem Ennepe-Ruhr-Kreis.

"Aktuell prüfen mehrere Gesundheitsämter den Einsatz und es fand auch während der Entwicklung ein intensiver Austausch mit Gesundheitsämtern für die bedarfsgesteuerte Entwicklung der Software statt“, sagt Sudmann.“ Der Kreis teilt auf Nachfrage mit, dass es mehrere Programme gebe, die derzeit geprüft würden.

„Es wäre für alle eine enorme Entlastung, wenn Risikopersonen umgehend von ihrer Infektion oder Risikopotentials informiert würden“, sagt Lars-Thorsten Sudmann und hat dabei nicht nur die Gesundheitsämter im Blick, sondern auch die Betroffenen selbst. „Wir wollten etwas tun, um zu helfen“, betont der Gevelsberger. Ob sich die Arbeit am Ende rechnet, das wisse er nicht. Entscheidend sei gewesen, aktiv zu werden und eine Lösung anzubieten, die die Gesundheitsämter entlasten könne. Der Unternehmer ist sich sicher, dass sein Programm dabei helfen kann, die Situation zu entschärfen.

Zum Unternehmen

• bloola wurde 2010 gegründet.

• Kernthema sind sogenannte Collaboration Lösungen – sprich Lösungen für digitale Zusammenarbeit und Kommunikation, in das auch Pandemina als Lösung für Gesundheitsämter fällt.

• Kunden sind üblicherweise in der Industrie wie Vodafone, BMW, Schüco, Viega, Fraunhofer aber auch mittelständische Unternehmen.

• bloola hat Standorte in Gevelsberg, München, Sarajevo (Bosnien Herzegowina) und Cartagena (Spanien) mit mittlerweile 30 Mitarbeitern.

