Corona: Gevelsberger Hubertus Kramer entscheidet im Landtag

Kein Thema beschäftigt seit Februar die Landespolitik so stark wie die Corona-Pandemie. Das, was in Düsseldorf entschieden wird, hat direkten Einfluss auf alle Lebensbereiche vor Ort: auf Kitas und Schulen, auf Krankenhäuser und Pflegeheime, auf Sport, Kultur und Freizeit. Mitten drin: der heimische Landtagsabgeordnete Hubertus Kramer, der seit 15 Jahren für die SPD im Landesparlament sitzt. Er spricht über seinen Wahlkreis, die Rolle der Opposition in Pandemie-Zeiten sowie über persönliche Erlebnisse und Gefühle im Angesicht von Corona.

Herr Kramer, welche Ereignisse und Entwicklungen haben Sie während der zurückliegenden Monate besonders beschäftigt?

Hubertus Kramer: Vor allem zwei Dinge haben mich in dieser Zeit betroffen gemacht. Zum einen, dass Corona-Opfer in Krankenhäusern und Pflegeheimen ohne Begleitung durch Familienangehörige oder Freunde sterben mussten. Dieser Gedanke macht sehr traurig und das darf uns nicht mehr passieren. Zweitens: Als jemandem, der in Normalzeiten sehr viel in unserer Region unterwegs ist und ständig Begegnung und Kommunikation mit Gesprächspartnern hat, fehlt mir der Austausch mit den Menschen sehr. Ich glaube sogar, dass viele unter dieser isolierten Situation richtig leiden und davon krank werden – und das wird sich in der vor uns liegenden dunklen Jahreszeit ja noch verschlimmern. Da müssen wir alle viel mehr als bisher gegenseitig aufeinander achten.

Wie stehen Sie zu den neuerlichen Einschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie?

Die Maßnahmen sind – obwohl sie die Menschen in ihrem Alltag einschränken und auch belasten – absolut notwendig und in ihren Auswirkungen angemessen. Ohne diese Einschnitte drohen uns innerhalb von Wochen Schreckensszenarien. Angesichts der Tatsache, dass ein Beatmungsplatz im Krankenhaus etwa vier Pflegekräfte bindet, ist bei weiter steigenden Infizierten-Zahlen absehbar, wann wegen fehlender Personalreserven keine zusätzlichen Beatmungs-Kapazitäten mehr zur Verfügung stehen. Gleichzeitig wird bei weiter steigenden Infizierten-Zahlen die Nachverfolgung immer schwieriger. Gesundheitsämter, Ärzte und Labore sind schon jetzt an ihrer Belastungsgrenze oder längst darüber.

Was glauben Sie, mit welchen Gefühlen die Menschen in Ihrem Wahlkreis derzeit kämpfen?

Das Thema Corona ist schon beherrschend. Die Menschen begegnen diesem unsichtbaren Feind mit Sorge und Angst um sich, um Familie und Freunde und sie spüren, dass ihnen seit nunmehr zehn Monaten ganz viel Lebensqualität genommen wird. Die meist gestellte Frage lautet: Wie lange mag das noch dauern? Sie bangen um die Zukunft unserer gesellschaftlichen Highlights wie die Gevelsberger, die Voerder Kirmes oder das Schwelmer Heimatfest, sorgen sich um die Zukunft von Kultur- oder Sportveranstaltungen oder um die Gastronomie in der Mittelstraße in Gevelsberg oder in den Ausflugszielen im Ennepetal, weil es letztlich überall um die Existenzfrage geht: Wie lange halten Betriebe, Vereine und Organisationen unter den Einschnitten durch Corona durch?

Welche politischen Diskussionen beobachten Sie im Wahlkreis?

Ich denke, leider muss Corona auch hier im Mittelpunkt stehen. Seit Februar arbeiten unsere Kommunalverwaltungen an der Belastungsgrenze. Wie zuletzt bei der Flüchtlingskrise zeigt sich in unseren Rathäusern auch diesmal, wie segensreich eine professionelle öffentliche Verwaltung gerade in Krisensituationen ist. Die Aufmerksamkeit im politischen Raum richtete sich natürlich auf die Kommunalwahlen. Nach deren Ende wäre es jetzt normal, dass Parteien und Fraktionen sich intensiv mit den Ergebnissen auseinandersetzen, Schlüsse daraus ziehen und ihre konkrete inhaltliche Arbeit für die nächsten Jahre vorbereiten. Wegen Corona sind solche Austausche aber auch extrem eingeschränkt. Corona erreicht halt alle Lebensbereiche.

Wie hat sich Ihre Arbeit in Düsseldorf in Folge von Corona konkret verändert?

Wegen meiner früheren Krebserkrankungen bin ich als Risikopatient selbst vorsichtiger, und natürlich hat der Krisenstab im Landtag eine Fülle von Vorsichtsmaßnahmen auf den Weg gebracht. Sowohl im Landtag als auch bei externen Terminen achte ich persönlich natürlich auf die Hygieneregeln. Es gibt aber auch ganz persönliche Veränderungen: Statt wie üblich mit dem Zug fahre ich jetzt meist per Fahrgemeinschaft zum Landtag – insbesondere, um überfüllte Züge und Straßenbahnen zu meiden. Im Landtag selbst herrscht absolute Maskenpflicht – Ausnahmen sind nur noch der eigene Sitzplatz in Sitzungen und das persönliche Büro. Besuchergruppen gibt es keine mehr, Sitzungen mit Externen sollen unterbleiben. Viele Sitzungen werden als Telefon- oder Videokonferenzen durchgeführt. Um bei notwendigen Präsenz-Sitzungen besonders großer Ausschüsse die Abstände einhalten zu können, wurden diese Ausschüsse vorübergehend verkleinert. Der Plenarsaal wurde mit Acrylglasblendern zwischen den Abgeordneten-Plätzen ausgestattet. Im Landtag werden zudem regelmäßig Corona-Tests angeboten. Abschließend: Abgeordnete mit ärztlichem Attest können sich für die Sitzungen entschuldigen.

Warum arbeitet in einer solchen Situation überhaupt das legislative Parlament? Ist das jetzt nicht die Stunde der Landesregierung um Ministerpräsident Armin Laschet, also der Exekutive?

Der Anspruch des Landtags lautet: Wir haben eine Gesundheitskrise, aber keine Krise der Demokratie. Es ist wichtig, zu dokumentieren: Dieses Landesparlament ist jederzeit arbeitsfähig, gestaltet und verantwortet gerade in einer solchen Krisensituation die großen politischen Linien unseres Landes. Dies gilt ausdrücklich auch für wesentliche Grundrechtseinschränkungen im Rahmen der Pandemie-Bekämpfung und für die zentralen politischen Entscheidungen zur konkreten und individuellen Corona-Politik in unserem Bundesland NRW.

Müssen in einer solch schwierigen Krisensituation nicht alle Kräfte in einem Parlament zusammenhalten? Bleibt Ihnen als Opposition da überhaupt die Möglichkeit zu Kritik an der Regierung und den regierungstragenden Fraktionen?

Wie bei anderen herausragenden politischen Aufgaben ist es richtig, wenn sich die demokratischen Kräfte im Parlament bei den wichtigsten Zielen und Maßnahmen einig zeigen. Im konkreten Fall wäre es ja für die Menschen völlig unverständlich, wenn wir als SPD-Opposition im Landtag etwa die Beschlüsse aus der Konferenz der Bundeskanzlerin und der Ministerpräsidenten vom 28. Oktober für unser Bundesland nicht mittragen würden. Das wäre nach dem Ja unserer Minister im Bundeskabinett, der SPD-Ministerpräsidenten sowie der Bundespartei und der Bundestagsfraktion in Berlin schwierig zu erklären. Das heißt aber nicht, dass wir die jeweilige konkrete Umsetzung durch die Landesregierung ebenso mittragen.

Nennen Sie doch bitte Beispiele!

Da ist etwa die Schulpolitik. Noch vor Beginn der Sommerferien hatten wir als SPD-Fraktion die Landesregierung aufgefordert, zu einem Schulgipfel einzuladen, bei dem mit Eltern-, Lehrer-, Schülerverbänden, kommunalen Spitzenverbänden und so weiter über Rahmenbedingungen während der Corona-Zeit und insbesondere über die Entzerrung beraten werden sollte. Bis heute passiert ist nichts. Die Landesregierung für Nordrhein-Westfalen besteht weiter auf Präsenzunterricht. Wir wissen, dass zahlreiche Kommunen als Schulträger und viele Schulen entsprechende Konzepte längst in der Schublade haben. Die Stadt Solingen, die eine Trennung von Präsenz- und Distanzunterricht realisieren wollte, wurde vom Landesministerium schroff zurückgepfiffen. Dies ist völlig unverständlich. Ganz im Gegenteil brauchen wir mit Blick auf die Infektionsgeschehnisse jede gute Idee, wie Unterricht vor Ort sicherer gestaltet werden kann.

Gibt es ein weiteres Beispiel?

Unsere Städte und Gemeinden haben durch Corona nicht nur mit erheblichen Mehrausgaben zu kämpfen, sondern haben – vor allem mit Blick auf die nächsten Haushaltsjahre – immense Steuerausfälle zu erwarten. Die Landesregierung bietet den Kommunen nur an, Mehrausgaben und Mindereinnahmen für 2020 im Haushalt zu separieren und hierfür Kredite aufzunehmen, die über einen extrem langen Zeitraum von 50 Jahren getilgt werden sollen. Das ist nur eine zeitliche Verschiebung des Problems, denn die Kredite bleiben bei den Kommunen hängen. Wir fordern einen Ausgleich der wegbrechenden Steuern für 2020 und die Folgejahre durch das Land, die Erstattung der Mehrkosten und eine Lösung der Altschuldenproblematik.

Während der vergangenen Monate ist viel über die Situation einzelner Unternehmenszweige wie die Gastronomie oder die Eventwirtschaft gesprochen worden. Was sagen Sie den Betroffenen?

Dass die nun neuerlich angeordnete Schließung der Gastronomie und anderer Wirtschaftszweige gleichzeitig mit einer Entschädigungs-Zusage verbunden ist, zeigt, dass die Verantwortlichen aus den Fehlern des ersten Lockdowns gelernt haben. Da wurde zunächst geschlossen und erst dann über die Entschädigungen nachgedacht. Ich sehe allerdings eine Berufsgruppe, die bisher bei fast allen Unterstützungen durch den Rost fiel: Die Schausteller. Bis auf wenige Einnahmen aus den selbst veranstalteten Freizeitparks haben sie seit fast einem Jahr keine Einnahme mehr erzielt. Viele hatten auf die Weihnachtsmärkte gehofft, die nun ebenfalls vielerorts abgesagt werden. Für zahlreiche Schausteller kann dies zur existenziellen Bedrohung werden. Unsere Fraktionsspitze hat sich deshalb direkt an den Ministerpräsidenten gewandt mit der dringenden Bitte, endlich einen Rettungsschirm für unsere Schausteller zu schaffen. Ich hoffe, dass dies gelingen wird.