Gevelsberg. Der „Gevelsberger Frühling“ soll am 15. März wieder Tausende in die Innenstadt ziehen. Der Corona-Erlass soll aber vorher noch geprüft werden.

Dass man in Gevelsberg gerne feiert ist zweifelsohne bekannt. Und wenn die ersten Sonnenstrahlen zu sehen sind, die Blumen zu blühen beginnen, dann hält traditionell auch der „Gevelsberger Frühling“ Einzug in die Stadt. In diesem Jahr lädt ProCity Gevelsberg am kommenden Sonntag, 15. März, zum Bummeln, Stöbern und Genießen auf der autofreien Mittelstraße ein. Dabei müssen sich die Veranstalter aber auch Gedanken um das Coronavirus machen. Am Dienstagnachmittag gab es einen Erlass des NRW-Gesundheitsministeriums. Demnach sollen örtliche Behörden Veranstaltungen mit mehr als 1000 zu erwartenden Besuchern grundsätzlich absagen.

Im Falle einer Nicht-Absage sorgt ein Programm von 13 bis 18 Uhr für die richtige Atmosphäre und die Geschäfte öffnen ihre Türen um zu einer stressfreien, sonntäglichen Shoppingtour einzuladen. Dabei halten sie natürlich jede Menge Frühlingsangebote bereit. Eine besondere Aktion bietet zum Beispiel der Gevelsberger Kinderschutzbund. Gemeinsam mit den ehrenamtlichen Mitstreitern von Barbara Lützenbürger können alle Kinder am Kleiderladen ihrer Kreativität freien Lauf lassen und Ostereier bemalen. Zudem lädt das Geschäft Chica Loca zu Naturkosmetikvorführungen ein und Mrs. Sporty präsentiert maßgeschneiderte Fitnessprogramme für Frauen in Wohlfühlatmosphäre.

Kreativmarkt

Eine feste Größe beim „Gevelsberger Frühling“ ist der Kreativmarkt. Viele Stände verwandeln die Fußgängerzone dabei in eine Marktmeile. Egal ob hochwertige Ledergürtel, Naturbürsten, duftende Gewürze oder selbstgenähte Kinderkleidung. Eine breite Palette landwirtschaftlicher Produkte aus der Region bietet zudem auch wieder der vom Bauernmarktverein EN HA e.V. organisierte Markt auf dem Buteraplatz. Wildfleisch- und Fischspezialitäten, Honig, Wollprodukte, Met und mehr warten darauf, probiert zu werden.

Infobox Sperrungen Für den Autoverkehr ist die Mittelstraße zwischen Wittener Straße und Timpen sowie die Neustraße bis Hausnummer 6 am Sonntag ab 8 Uhr gesperrt. In den betroffenen Straßen sind parkende Pkw daher rechtzeitig zu entfernen. Die Sperrung wird abends gegen 21 Uhr wieder aufgehoben.

„Auch in diesem Jahr werden sich die Treckerfreunde aus Sprockhövel auf der Mittelstraße präsentieren“, sagte Citymanagerin Lena Becker. Auch in der Neustraße tummeln sich einige Marktstände: von Holzspielzeug über Monschauer Senf-Produkte bis hin zu Schmuck und Dekoration. Außerdem lockt der Duft von frischen Waffeln und für die kleinen Besucher besteht die Möglichkeit, sich ein Airbrush- oder Glitzer-Tattoo machen zu lassen.

Pilotprojekt

Im Rahmen einer studentischen Arbeit findet in einem leerstehenden Ladenlokal in der Neustraße 6 ein Pilotprojekt statt, welches grundsätzlich verschiedenste Zwischennutzungen in Leerständen vorsieht. Zum „Gevelsberger Frühling“ zieht dort ein secondhand Pop-up-Store ein, bei dem gebrauchte Kinderprodukte durch Gevelsberger Eltern verkauft werden. Musikalisch begleitet wird der Bummel durch die Gevelsberger City von den „Swingenden Gärtnern“ und auch die Gänsekapelle wird erneut ihren Weg in die Innenstadt finden.

Autofrühling

Gleich sechs heimische Autohäuser (Opel Autohaus Gebrüder Nolte, ProCar Automobile, AHG Autohaus, Autohaus A. Decker, Mercedes Jürgens und Autohaus Tepass Gevelsberg) werden am Start sein und ihre beliebten Modelle, Trendfahrzeuge und Neuheiten vorstellen. Sie präsentieren eine PS-starke Auswahl, die die Herzen jedes Fahrzeugfans höher schlagen lässt.

Umweltmarkt

Bereits zum vierten Mal wird der von Matthias Sprenger (Umweltbeauftragter der Stadt Gevelsberg) organisierte Umweltmarkt veranstaltet, bei dem sich heimische Verbände und Vereine den Besuchern präsentieren. Mit rund 20 Ausstellern wächst dieser Programmpunkt stetig, was „eine sehr schöne Entwicklung“ sei, wie Bürgermeister Claus Jacobi betonte. In diesem Jahr informieren unter anderem die Zukunftsschmiede Gevelsberg, deren Fachforum Radverkehr und die erst kürzlich gegründete Jugendgruppe „paradise rebooting“. Diese setzt sich für den Klimaschutz ein und wird bald eine Grünfläche umgestalten. Zudem werden ein Unverpacktladen aus Wuppertal, Zweirad Nistroj aus Wetter, die VER und der RVR Ruhrtourismus, die AHE, die AVU, die Untere Abfallbehörde des Ennepe-Ruhr-Kreises, Naturgarten e.V. und viele weitere Akteure anzutreffen sein. In diesem Rahmen wird das Autohaus ProCar Automobile ein E-Fahrzeug ausstellen, welches durch den E-Car-Sharing-Anbieter eShare.one GmbH ergänzt wird. Außerdem stellt sich Supercargo Lastenräder vor und informiert zur neuen Mobilitätskultur.

Weinmesse

Parallel zum „Gevelsberger Frühling“ findet im Zentrum für Kirche und Kultur die zweite „Bio.Wein.Fair!“ statt. In der Zeit von 12 bis 18 Uhr bieten zahlreiche biologische Winzer-Betriebe ökologische Weine aus den verschiedensten deutschen und italienischen Weinbaugebieten zur Verkostung an. Neben einer persönlichen Beratung durch die Winzer werden im Laufe der Veranstaltung auch interessante und informative Vorträge zum Thema Wein und biologischer Anbau angeboten. Und für die passende musikalische Untermalung sorgt ein Trio der „Old Friends“, bestehend aus Sven Vilhelmsson am Bass, Uli Afflerbach am Piano und Wolf Ossenberg an der Gitarre, sowie der Remscheider Gitarren-Virtuose Kai Heumann.

Besonderer Gottesdienst

Nachdem der Ankauf der Rupprecht-Immobilie vollzogen ist, kann die zentrale innerstädtische Immobilie nun zu einem Haus aller Bürger werden. Um 17 Uhr findet in der ersten Etage des ehemaligen Kaufhauses das erste große „Open Beta“ Event der Jungen Kirche „Connect“ statt. Eingeladen sind Jugendliche und junge Erwachsene ab 16 Jahren. Die Veranstaltung wird zwar gottesdienstliche Elemente enthalten, insgesamt könne man sie aber nicht mit einem herkömmlichen Gottesdienst vergleichen, berichtete Kerstin Becker vom Evangelischen Kirchenkreis Schwelm. So gibt es beispielsweise anstatt einer Predigt verschiedene Workshops, an denen man sich beteiligen kann. „Wir verstehen das als ein Experiment, ein Format, das sich mit der Zeit auch immer wieder verändern kann.“

Coronavirus

„Natürlich ist das Coronavirus bei uns auch Thema gewesen“, sagte Citymanagerin Lena Becker auf Nachfrage in Bezug auf den „Gevelsberger Frühling“. Die Tendenz gehe zu einer Nicht-Absage der Veranstaltung, hieß es zunächst. Am Dienstagnachmittag wurde allerdings auch der Erlass des NRW-Gesundheitsministeriums an die örtlichen Behörden vorgestellt. Diese sollten Großveranstaltungen demnach grundsätzlich absagen. Alternativ könnte beispielsweise bei sportlichen Großveranstaltungen eine Durchführung ohne Zuschauerbeteiligung geprüft werden. Bürgermeister Claus Jacobi sagte dazu, dass der „Gevelsberger Frühling“ oder auch der Wochenmarkt besondere Veranstaltungen seien. In diesen Fällen wolle er den Erlass zunächst durch übergeordnete Behörden prüfen lassen.