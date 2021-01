City-Team soll in Schwelm zur Dauereinrichtung werden

Schwelm Seit fast zwei Jahren sorgt das City-Team für ein sauberes Schwelm. Das Pilotprojekt soll nun unbefristet weitergeführt werden.

Bernd Richter

Schwelm. Gute Nachrichten für Schwelm und die Sauberkeit in der Innenstadt: „Der Einsatz des City-Teams zur Verbesserung der Sauberkeit und Stadtbildpflege in Schwelm wird als dauerhafte Aufgabe beschlossen. Im städtischen Etat werden hierfür jährlich 100.000 Euro bereitgestellt“, lautet die Beschlussempfehlung der Verwaltung für die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt und Stadtentwicklung (AUS). Der kommt am 26. Januar um 17 Uhr zu seiner ersten Sitzung im neuen Jahr im Rathaus, Hauptstraße 14, zusammen.

„Das angestrebte Ziel des Antrags wurde erreicht, die Reaktionen auf den Einsatz des Teams sind durchweg positiv. Vor diesem Hintergrund kann das Projekt erfolgreich beendet und der Einsatz des City-Teams als dauerhafte Aufgabe übernommen werden“, ist im Antrag nachzulesen, der vom Beigeordneten Ralf Schweinsberg unterzeichnet ist.

Gute Erfahrungen in zwei Jahren gemacht

Voll des Lobes über das City-Team, das am 1. Mai 2019 erstmals seine Arbeit aufgenommen hat, sind auch die Technischen Betriebe Schwelm (TBS): „Insgesamt wird eine deutliche Verbesserung des Stadtbildes festgestellt und das Konzept als stimmig bezeichnet“, so das Fazit von Geschäftsführerin Ute Bolte. Die Mitarbeiter des Teams würden als „freundlich und schnell“ gelobt. Stadtmarketing Schwelm, Werbegemeinschaft und Wirtschaftsförderung der Stadt berichten, dass die sonst regelmäßigen Beschwerden über unschöne Ecken in der Innenstadt im zweiten Halbjahr 2019 und 2020 gänzlich ausgeblieben seien. Positive Veränderungen im Bahnhofsumfeld wurden laut Wirtschaftsförderung insbesondere von Firmen aus dem Umfeld Ibach-Haus benannt, deren Gäste und Gesprächspartner mit dem Zug anreisen. Die Werbegemeinschaft nimmt die Mitarbeiter des City-Teams als „gut angekommen“ in der Stadt wahr und sieht das Projekt sehr positiv.

Auch Möglichkeit für TBS zur Wiedereingliederung von Mitarbeitern

Für TBS-Chefin Ute Bolte bietet die feste Installation des City-Teams noch einen weiteren Vorteil. Bei gesundheitlichen Problemen von Mitarbeitern der TBS-Abfallwirtschaft kann das City-Team übergangsweise ein Einsatzbereich sein. Das City-Team bietet z. B. für Mülllader eine realistische Möglichkeit zur schonenden Wiedereingliederung. Nach ersten guten Erfahrungen soll diese Möglichkeit auch zukünftig genutzt werden.

Chance für Langzeitarbeitslose

Zudem haben die TBS dem Jobcenter EN bereits im September 2019 zwei Stellenangebote für Arbeitskräfte gemäß § 16i SGB II im Einsatzbereich City-Team gemacht. Im Rahmen des Teilhabechancengesetzes soll Langzeitarbeitslosen der Wiedereinstieg in das Berufsleben ermöglicht werden. Mit zusätzlichen Mitarbeitern aus diesem Programm könnten die vom City-Team zu leistenden Arbeiten intensiviert bzw. der Wirkungsbereich ausgedehnt werden, ist in der Vorlage der Verwaltung nachzulesen. Potenzielle Mitarbeiter konnte das Jobcenter allerdings bisher nicht vorschlagen. Die Stellenangebote werden bei der Fortsetzung der Maßnahme aufrechterhalten.

Gemeinsamer Antrag der Politik

Das Pilotprojekt City-Team geht auf einen gemeinsamen Antrags der Fraktionen von SPD, CDU, FDP, Die Bürger, Bündnis90/Grüne und SWG/BfS zur „Verbesserung der Sauberkeit und Stadtbildpflege in Schwelm“ zurück. Konzeptziele waren: die Präsenz eines City-Teams in der Innenstadt soll vermitteln, dass Sauberkeit und Stadtbildpflege von zentraler Bedeutung für die Stadt sind. Für die Verbesserung der Sauberkeit sollen Unrat und Unkraut aus den Beeten und von den öffentlichen Flächen regelmäßig entfernt werden. Das Stadtbild soll durch die Schaffung bepflanzter Beete an zentralen Stellen aufgewertet werden.